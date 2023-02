Mitä Tampere-talo oy:lle pitäisi tehdä? Näin Tampereen valtuustoryhmien vetäjät vastaavat

Tampereen valtuustoryhmien puheenjohtajat luottavat omistajaohjauksesta vastaavan kaupunginhallituksen konsernijaoston toimintaan Tampere-talo oy:n yhtiöjärjestelyissä ja roolin selkeyttämisessä.

Tampere-talo on seissyt Kalevantien ja Yliopistonkadun kulmassa Sorsapuistossa yli kolmekymmentä vuotta. Kuva on vuodelta 2014.

Aamulehti

Tampereen kaupungin omistama ja verovaroin tukema Tampere-talo oy on viime vuosina alkanut toimia isona kaupallisena promoottorina. Tampere-talo kilpailee markkinoilla veronmaksajien riskillä tavalla, joka ei ole läpinäkyvä. Asia nousi julkiseen keskusteluun Aamulehden uutisoitua siitä viime viikolla. Julkista ja laajaa poliittista keskustelua Tampere-talon roolista ei kuitenkaan ole käyty.

Aamulehti soitti Tampereen valtuustoryhmien puheenjohtajille ja kysyi heidän näkemystään Tampere-talon roolista.

Lue lisää: Tampere-talosta paljastuu kyseenalaisia piirteitä: ottaa riskejä veronmaksajien rahoilla, ei avaa talouttaan – Johto ei tiennyt, että yhtiöjärjestyksen muutos pysäytettiin

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa on selvitetty Tampere-talo oy:n yhtiöjärjestelyjä jo pitkään ja keskusteltu yrityksen jakamisesta kahteen eri yhtiöön, markkinaehtoiseen sekä yleishyödyllistä toimintaa tekevään. Huhtikuussa päätettäneen, tehdäänkö se ja miten se tehdään. Kaupunginvaltuutetut eivät suoraan päätä asiasta, koska konsernijaosto huolehtii omistajaohjauksesta.

Lue lisää: Tampere-talon liiketoiminta halutaan jakaa kahteen eri yhtiöön – Tällaisia malleja on nyt ollut esillä

Kokoomus: Konsernijaoston linja asiallinen

Ilkka Sasi on kokoomuksen ja rkp:n valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja. Hän sanoo, ettei valtuustoryhmä ole tehnyt linjausta Tampere-talo oy:n tapauksesta. Sasi sanoo, että hänen mielestään konsernijaoston linja vaikuttaa asialliselta.

Ryhmän puheenjohtaja Kalervo Kummola on aiemmin sanonut Aamulehdelle, että Tampere-talon toiminnot on hänen mielestään pakko eriyttää: ”Toinen yhtiö hallinnoi Tampere-taloa, toinen yhtiö toimii promoottorina ja voi toimia Tampere-talon ulkopuolella, kuten Tampere-talo nyt on järjestänytkin Lumikuningatarta ja muuta”

Lumikuningatar on Tampere-talon jääbalettiesitys.

Kokoomuksella on konsernijaostossa kolme edustajaa. Kummola on 1. varapuheenjohtaja, ja muut varsinaiset jäsenet ovat Katja Karintaus ja Jouni Markkanen.

Sdp: Riski tunnistettu

Tampereen sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi sanoo, että Tampere-talo oy:n asia pitää saada kuntoon. ”Jonkinlainen riski on tunnistettu, ja se pitää ottaa vakavasti. Jako kahteen yhtiöön kuulostaa järkevältä toimenpiteeltä.”

Salmen mukaan valtuustoryhmällä ei ole tarvetta puuttua asiaan, vaan se hoidetaan konsernijaostossa. Se vastaa omistajaohjauksesta. Sosiaalidemokraateilla on jaostossa kaksi jäsentä: puheenjohtajana toimiva Lauri Lyly ja Aila Dündar-Järvinen.

”Ei ole hyvää hallintotapaa, että poliitikot alkavat antaa ohjeita, pitää mennä by the book”, Salmi sanoo.

Mikä? Tampere-talo oy Tampereen kaupungin omistama osakeyhtiö. Hallitsee vuokralaisena Tampere-taloa ja vuokraa sitä tapahtumia varten. Tampere-talo on vuonna 1990 yleisölle avattu kulttuuri- ja kongressikeskus Tampereen keskustassa. Vuonna 2021 Tampere-talo oy sai kaupungin toiminta-avustusta 879 000 euroa ja vuokra-avustusta 5,6 miljoonaa euroa. Tampere-talon liikevaihto vuonna 2021 oli 6,2 miljoonaa euroa.

Vihreät: konsernijaosto hoitaa

Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhäll sanoo asian olevan konsernijaoston hoidossa. Hän uskoo, että asia saadaan sitä kautta kuntoon.

Vihreiden Olga Haapa-aho on konsernijaoston toinen varapuheenjohtaja. ”Hän on pitänyt meidät kartalla asiasta”.

Perussuomalaiset: Kahtiajako järkevää

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva sanoo ryhmän olevan sitä mieltä, että konsernijaoston kaavailema päätös jakaa Tampere-talo oy kahteen osaa kuulostaa järkevältä. Toinen osa järjestäisi yleishyödyllistä toimintaa ja toinen osa toimisi markkinoilla. Perussuomalaisten mielestä markkinoilla toimivan yhtiön pitää tulla toimeen omilla rahoillaan. Yrityksen ei tule kilpailla suuren luokan tapahtumien järjestäjänä veromaksajien tuella ja riskillä.

Perussuomalaisten edustajana konsernijaostossa on Yrjö Schafeitel.

Vasemmistoliitto: Konsernijaoston päätös yksimielinen

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Milka Hanhela oli läsnä tiistaisessa konsernijaoston kokouksessa. Hän on varsinaisen jäsenen Noora Tapion varajäsen.

Konsernijaoston päätös jakaa Tampere-talo oy kahtia oli yksimielinen. Hanhela sanoo, että vasemmistoliiton valtuustoryhmässä ei ole keskusteltu asiasta.

Keskusta: Rakennetta muutettava

Vilhartti Hanhilahti on keskustan valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. Hän sanoo, että puolueen kanta on sama kuin konsernijaoston. ”Selvyyden vuoksi yhtiön rakennetta on muutettava.” Hanhilahti on myös puolueensa edustaja konsernijaostossa.

Kristillisdemokraatit: Kahtiajako perusteltu ratkaisu

Tampereen kristillisdemokraattien valtuustoryhmää vetää Sirpa Pursiainen. Hän sanoo, että jako markkinaehtoiseen ja yleishyödylliseen yritykseen on tässä tilanteessa perusteltu ratkaisu. Markkinaehtoisen toiminnan tulee hänen mielestään perustua tuloksiin. Yleishyödyllistä puolta voidaan Pursiaisen mielestä rahoittaa verovaroin, sillä kulttuuri tukee hyvinvointia ja Tampere-talo on tehnyt tällä saralla Pursiaisen mielestä merkittävää työtä.

Kristillisdemokraateilla ei ole edustusta konsernijaostossa.