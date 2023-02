Uutta tietoa: Tampereen keskustasta kadonnut nainen oli juuri saapunut kaupunkiin – On syytä olla huolissaan, poliisi sanoo

Asiassa ei epäillä rikosta, eikä nainen ole vaaraksi muille.

Aamulehti

Poliisi etsii edelleen Tampereen keskusta-alueelta kadonnutta, 48-vuotiasta naista.

Rikoskomisario Antti Uusipaikka Sisä-Suomen poliisista kertoo, että kadonnut nainen ei ole suomalainen. Nainen oli tullut Tampereelle hetkeä ennen katoamista. Nainen katosi 15. helmikuuta. Poliisi tiedotti katoamisesta 16. helmikuuta yöllä kello 2.58. ”Hän oli tullut vierailemaan tänne, mutta poistui tuttavansa luota keskusta-alueella.”

Uusipaikan mukaan poliisilla on perusteltu syy olla huolissaan naisen terveydentilasta. Uusipaikka ei kerro, mistä maasta nainen on kotoisin, mutta kertoo hänen tulleen Euroopasta. Asiassa ei epäillä rikosta. ”Kaupunki on outo, eikä hän puhu tai kommunikoi suomenkielellä. Nainen ei ole vaaraksi muille.”

Poliisi on saanut joitain vihjeitä katoamisesta, mutta toistaiseksi vihjeitä ei ole pystytty vahvistamaan. Poliisi pyytää edelleen ilmoittamaan kaikki havainnot kadonneesta hätänumeroon 112.

Naisella on yllään valkoinen polviin asti ulottuva toppatakki, vihreä pipo ja todennäköisesti jaloissaan paljasjalkakengät.