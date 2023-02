Tätä muuttoa ei tehdä Tampereella uudestaan sataan vuoteen – Valtava määrä historiaa muuttaa nyt erityiseen rakennukseen Hervantaan

Tampereella on käynnissä valtava muutto. Koko kaupunginarkisto siirretään keskusvirastotalolta uuteen kotiin Hervantaan. Moni yksityiskohta uudessa arkistorakennuksessa on sellaista, mitä nykyisissä tiloissa ei ole nähty. Kävimme katsomassa, miltä uudessa arkistossa näyttää.

Aamulehti

Kun tämä muutto on saatu tehtyä ja aineistot hyllytettyä, tarkoituksena on, että samaa ei tarvitsisi tehdä sataan vuoteen.

”Tai pidempäänkään aikaan. Jos aineistoa siis vielä tässä muodossa säilytetään sadan vuoden päästä”, sanoo suunnittelija Liisa Kumpulainen Tampereen kaupungilta. Hän seisoo yhdessä kaupungin uuden arkiston neljästä holvista Hervannan Saavutusten­kadulla.

Muuttopalvelun työntekijä työntää tyhjää rullakkoa hyllyvaunujen välisellä käytävällä. Pyörien vaimea kolina suojattua lattiaa vasten halkoo hiljaisuutta. Useampi aineistoa täyteen pakattu rullakko odottaa maanantaiaamuna vielä purkamista.

Käynnissä on valtavan muuton kolmas viikko. Nykyisestä kaupungin­arkistosta Tampereen keskus­virastotalon kellarista siirretään kirjoja, mappeja, karttoja ja valokuvia 6 hyllykilometrin verran Hervantaan. Uuteen arkistoon mahtuu noin 10 hyllykilometriä aineistoa ja se tulee täyteen, kun aineistoja Frenckelliltä ja Sarvikselta keskitetään sinne myöhemmin.

Kumpulainen havainnollistaa aineiston määrää näin: ”Jos tämä kaikki aineisto laitettaisiin maahan jonoon, se karkeasti yltäisi keskusvirastotalolta Hervantaan asti.”

Mikä? Kaupungin uusi arkisto Tältä Tampereen uusi kaupunginarkisto näyttää ulkoa. Sijaitsee Tampereen Hervannassa aivan Ruskon ratikkavarikon naapurissa osoitteessa Saavutustenkatu 1. Rakennushanke kesti hieman yli vuoden, marraskuusta 2021 tammikuuhun 2023. Rakennuskustannukset olivat 7,8 miljoonaa euroa. Tilaa on 2 760 neliömetriä, kerroksia kolme ja arkistoholveja neljä. Lisäksi on erityistila filmi- ja valokuva-aineistolle. Aineiston muuttaminen keskusvirastotalolta uuteen arkistoon alkoi 6. helmikuuta. Asiakas- ja tutkijapalvelu alkaa Hervannassa toukokuussa. Jatkossa kaikki kaupungin arkistoaineistot keskitetään Hervantaan. Keskusvirastotalolle ei siis enää tule nykyisen kaltaista arkistoa.

”Tarkoituksena on ollut, että ylimmälle hyllylle ylettää ilman tikkaita”, sanoo suunnittelija Liisa Kumpulainen. Tämä toteutuukin Hervannassa. Vielä keskusvirastotalolla tikkaita on tarvittu.

Tehty arkiston ehdoilla

Toistaiseksi muutto on sujunut hyvin, kertoo asiakirja­hallinto­päällikkö Saija Kirkkola Tampereen kaupungilta. Vauhti on ollut ripeä. Muuttoon on varattu viisi kuukautta, mutta on mahdollista, että valmista tulee suunniteltua nopeammin.

”On hyvin harvinaista, että tällainen osuu oman uran varrelle ja pääsee suunnittelemaan uusia tiloja”, Kirkkola sanoo ja lisää, että kaupungin­arkisto on sijainnut keskus­virasto­talolla vuodesta 1975. ”Vaikka nykyiset tilat toimivat mukavasti, saamme nyt tämän päivän tarpeisiin vastaavat tilat.”

Hervannassa riittäkin sellaista, mitä keskus­virasto­talolla ei ole, kuten aineiston järjestely- ja eritystilat. Järjestelytilassa huomio kiinnittyy kohdepoistoilmaimureihin. Ne sitovat pölyä, jota vanhasta aineistosta voi nousta. Eristystilassa taas voidaan puhdistaa huonokuntoisia aineistoja ennen kuin ne viedään arkistoholviin. Nyt myös filmeille ja valokuville on oma erityistila, jossa lämpötila on muiden arkistoholvien 18 astetta matalampi, noin 12–16 astetta.

Jotta arkiston lämpö- ja kosteusolosuhteita olisi helpompi ylläpitää määräysten mukaisella tasolla, arkistoholvit eivät ole mitään ulkoseiniä vasten vaan holveja ympäröivät huoltokäytävät. ”Melkein siis kuin rakennus rakennuksen sisällä”, Kumpulainen summaa.

Järjestelytila odottaa vielä suurta osaa kalusteistaan, mutta pölyä sitovat kohde­poisto­ilma­imurit ovat jo paikoillaan. ”Idea tähän tuli Kansallisarkistosta, missä tällaiset ovat jo käytössä”, Liisa Kumpulainen kertoo.

Kartta-aineistot muutetaan keskusvirastotalolta Hervantaan vastaavanlaisissa matalissa laatikoissa. Muun muassa tämä Saija Kirkkolan ja Liisa Kumpulaisen tutkima, vuoden 1887 asemakartta Tampereen keskustasta on jo saanut uuden paikkansa uudesta arkistosta.

Aloittavat toukokuussa

Muutto tuli ajankohtaiseksi, koska keskusvirastotalo menee remonttiin. Perus­korjauksen jälkeen rakennuksessa ei enää ole tiloja arkistolle. Ensin uutta arkistotilaa etsittiin jo olemassa olevista tiloista eri puolilta Tamperetta. Sopivia ei kuitenkaan löydetty.

Kaupunkilaiset pääsevät kurkistamaan osaan uuden arkiston tiloista toukokuussa, kun kaupunginarkiston tieto- ja tukipalvelut aloittavat Hervannassa. Ennen sitä tietopalvelu jatkaa keskusvirastotalolla maaliskuun puoliväliin, minkä jälkeen se on hetken aikaa suljettuna. Nyt tauolla oleva aineiston vastaanotto jatkuu loppuvuodesta.

Tutkijat ja muut kiinnostuneet pääsevät kaupunginarkiston aineistoihin jatkossa käsiksi entiseen tapaan. Uuteen tutkijasaliin tulee kuusi paikkaa. Sinne paikan voi varata verkosta, samoin tarvitsemansa aineiston. Sama onnistuu myös suoraan paikanpäällä.

Viimeisenä uuteen arkistoon muutetaan käytetyimpiä aineistoja, kuten raastuvanoikeuden arkisto vuosilta 1830–1978. Arkiston arvokkain omaisuus eli Tampereen kaupungin perustamisasiakirja siirtyy uuteen kotiinsa myöhemmin tällä viikolla.

Arkistosihteeri Emmi Varjola ohjasi maanantaina arkistoholvissa aineiston siirtoa. Tämän työn ohessa oli aikaa toteuttaa hyllyvaunujen välissä yksi keskusvirastotalolta tullut tietopyyntö. Varjola etsi jo muutettujen asiakirjojen joukosta ne, joista asiakas oli pyytänyt kopiota.