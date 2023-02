Tältä Tampereen Linnainmaan raitiotiesillat voisivat tulevaisuudessa näyttää – suunnitelmista kysytään nyt kaupunkilaisten mielipidettä

Valmisteluaineisto on nähtävillä 16.2–9.3., ja sen aikana suunnitelmista voi antaa palautetta.

Taysin alueelta Linnainmaalle suunnitteilla olevan raitiotien siltaosuuksien asemakaavan valmistelu alkaa, Tampereen kaupunki kertoo torstaina. Alasjärven eteläpuolista, valtatien 12 eli Teiskontien sillalla ylittävää aluetta sekä valtatien 9 ylittävän sillan aluetta koskevan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistoa on nähtävillä 16.2.–9.3.2023. Sen aikana suunnitelmista voi antaa palautetta.

Kaavan suunnittelualue koostuu kahdesta osa-alueesta. Se sisältää osia Niihaman, Takahuhdin, Pappilan ja Linnainmaan kaupunginosista valtatien 12 (Teiskontie) ympäristössä, Alasjärven eteläpuolella, sekä Heikkilänkadun ympäristössä, valtatien 9 (itäinen kehätie) ja Aitolahdentien välillä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on luoda edellytykset Linnainmaan raitiotielinjan ja sen Teiskontien ja valtatien 9 ylittävien siltojen rakentamiselle huomioiden myös esimerkiksi maisema- ja virkistysarvot. Alasjärvellä on esimerkiksi uimaranta, ja siellä kulkee Rahjukoskenojan vesireitti. Ne säilytetään avoimena tai palautetaan avoimeksi.

Valtatie 12:n ylitys idän suuntaan valtatie 12:lta päin kuvattuna.

Kaksiosaisen kaava-alueen väliin on suunnitteilla raitiotievarikko, johon varaudutaan omana asemakaavanaan. Taysin alueesta kohti Alasjärveä tulevan raitiotieosuuden suunnittelu on osa laajempaa asuinalueen asemakaavamuutosta, joka on myös valmisteilla nykyisen golfkentän kohdalla.

Mikä? Pirkkala–Linnainmaa Siltaratkaisut päätettiin Tampereen kaupunginhallituksessa 19. huhtikuuta 2022 Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien yleissuunnittelun väliraportin yhteydessä. Rakentamisesta voidaan päättää valtuustoissa lokakuussa 2024 ja rakentaminen voisi silloin ajoittua vuosiin 2025–28. Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa arvioitiin, että investointikustannus Sorin aukiolta Pirkkalan keskustaan on 166 miljoonaa euroa ja Kaupin kampukselta Linnainmaalle 64 miljoonaa euroa. Summassa on rata ja sillat. Lisäksi varikon kustannukset arvioitiin 26–30 miljoonaksi euroksi.