Tampereen kaupunginhallitus antoi kantansa bussilippujen uudistukseen: kolmen vyöhykkeen malli vei voiton

Perusteluna on kolmen vyöhykkeen mallin edullisuus kaupunkiseudun ytimessä asuville.

Tampereen kaupunginhallitus kannattaa joukkoliikenteeseen kolmen vyöhykkeen ABC-mallia yhden vyöhykkeen sijaan. Joukkoliikennelautakunta pyysi kaupungilta lausuntoa koko seudun laajuisesta joukkoliikenteen vyöhykemallista. Vaihtoehtoina olivat yhden tai kolmen vyöhykkeen malli.

”Vaikka yhden vyöhykkeen malli olisi asiakkaalle selkeä, tulisi selvä paine korottaa lippujen hintoja siellä, missä on eniten käyttäjiä”, perustelee Tampereen kaupunkiympäristön suunnittelujohtaja Jukka Lindfors.

Lippujen hintojen nousu vähentäisi joukkoliikenteen käyttöä lyhyillä matkoilla, joita nyt tehdään paljon. Yhden vyöhykkeen mallissa myös kuntien tukea joukkoliikenteelle tarvittaisiin nykyistä enemmän Tamperetta ja Pirkkalaa lukuun ottamatta.

Kolmen vyöhykkeen ABC-mallissa vyöhykkeet A ja B on säilytetty nykyisellään ja CDEF-vyöhykkeet on yhdistetty yhdeksi vyöhykkeeksi. Esimerkiksi Kaanaasta Keskustorille on tällä hetkellä viisi vyöhykettä. Kolmen vyöhykkeen mallissa hinta Kaanaasta keskustaan putoaisi 30–40 prosenttia nykyiseen verrattuna. Terälahdesta Keskustorille on nyt neljä vyöhykettä, ja hinta putoaisi ABC-mallin myötä 10–20 prosenttia. Myös uudistuksen jälkeen lippu on ostettava aina vähintään kahdelle vierekkäiselle vyöhykkeelle.

Maaliskuussa päätös

Kaupunki esittää lisäksi, että B-vyöhykkeen rajoja on syytä vielä tarkastella. Nurmi–Sorilan halutaan säilyvän B-vyöhykkeellä. Liityntäpysäköinti halutaan mahdollistaa siten, että pysäköintipaikat sijaitsevat AB-vyöhykkeen sisäpuolella. ”Raja kulkee järkevässä kohdassa kaupunkirakenteen kannalta.”

Lausuntopäätös syntyi kaupunginhallituksessa äänin 11–2. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää vyöhykemallista 15. maaliskuuta. Uudistus on suunniteltu alkavaksi vuoden 2024 alussa.