40 vuotta täyttävä Tampereen luolastojäähalli remonttiin huhtikuussa

37 metrin syvyydessä sijaitsevan Hervannan jäähallin remontin kustannukset ovat nousseet 2,8 miljoonaan euroon.

Aamulehti

Kallioluolassa Tampereella sijaitsevassa Hervannan jäähallissa alkaa huhtikuun alussa remontti. Remontti tarvitsee 700 000 euron lisämäärärahan kustannusten nousun vuoksi.

Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunta käsittelee tiistaina jäähallin remontin kohonneita kustannuksia ja toteutussuunnitelmaa. Keskiviikkona asunto- ja kiinteistölautakunta käsittelee toteutussuunnitelmaa ja -sopimusta. Kaupunginvaltuuston on hyväksyttävä remontin vaatima lisämääräraha.

Lisämäärärahaa tarvitaan siksi, että urakkatarjousten hinta on kohonnut yleisen hintojen nousun vuoksi 700 000 euroa. Kustannusarvio on nyt 2,8 miljoonaa euroa.

Mikä? Hervannan jäähalli Sijaitsee Tampereella osoitteessa Ruovedenkatu 1 maanalaisessa kallioluolassa. Luola on rakennettu väestönsuojaksi. Jäähalli valmistui 37 metrin syvyyteen vuonna 1983. Maan päällä näkyvässä pienessä rakennuksessa on eteistila, porrashuone ja hissi.

Sisäilmassa ongelma

Hallimestari Jarmo Nurminen Tampereen kaupungilta kertoo, että remontti on tärkeä etenkin pukuhuoneiden huonon sisäilman vuoksi. Ilmaa on puhdistettu niissä pari vuotta lisäkonein.

Hän kertoo, että kahden kaukalon välissä sijaitsevaan kaksikerroksiseen pukuhuone- ja kahvilatilaan on tehty vuosien varrella vain pieniä korjauksia, mutta muutoin se on alkuperäisessä kunnossa.

Tärkeä osa turvallisuuden lisäämistä on jääkoneen siirtäminen pukuhuone- ja kahvilatilan toiseen päähän. Remonttiin saakka sen paikka on lähellä sisääntuloa ja kaukaloiden välistä vilkasta kulkureittiä. ”Onnettomuuksia ei ole tullut tietoon, mutta läheltä piti tilanteita on varmasti ollut”, Nurminen sanoo.

Monen lajin halli

Jäähallia käyttävät jääkiekkoilijat, taitoluistelijat, ringeten pelaajat ja curlingin harrastajat. ”Suuri osa käyttäjistä on junioriurheilijoita”, Nurminen kertoo.

Käyttäjien mielestä hankalimmat jäävuorojen ajat ovat varhainen aamu tai myöhäinen ilta. Parin viikon päästä on palaveri jäävuoroista. ”Tässä tilanteessa kaikkien kesken jaetaan niin sanotusti kurjuutta”, Nurminen sanoo.

Kahden kaukalon jäävuorojen korvaamiseksi aiotaan turvautua myös muiden kuntien jäähalleihin, kuten Oriveden, Lempäälän ja Ylöjärven.

Nurminen sanoo, että jäävuorotilannetta helpottaa se, että Hervantaan Ahvenisjärvelle on tulossa uusi tekojää, samoin Lielahteen.

Remontin on määrä alkaa huhtikuun alussa ja olla valmis vuoden 2024 alussa. ”Remontti ajoitettiin näin, jotta tämä kausi on lopuillaan, ja se ei vie koko ensi kautta”, Nurminen kertoo.

Kaikkea ei uusita

Ruovedenkadun ja Kanjoninkadun kulmassa 37 metrin syvyydessä sijaitsevaan jäähalliin kuljetaan hissillä, vaikka portaikkokin on. Näitä ja maan päällä sijaitsevaa pientä tiilirakennusta on huollettu ja korjailtu vuosien varrella, eikä niille tehdä nyt mitään.

Vuonna 2012 uusittiin jäähallin kylmäkoneet, lattia, kaukaloiden alla olevat rataputkistot ja talotekniikkaa.

Luolastoon johtava huoltokäytävä toimii remontin kulkureittinä.

Peruskorjauksen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut oy. Projektipäällikkönä toimii hankepäällikkö Panu Hirvonen, joka toimi vastaavassa tehtävässä, kun Hervannan luolastouimahalli peruskorjattiin. Uimahalli avattiin remontin jälkeen elokuussa 2021. Uimahallista jäähalliin on myyräntietä matkaa alle kilometri.