Puhelinajanvarauksen toimimattomuuden taustalla on muun muassa hoitajapula ja vaikeus löytää sähköistä ajanvarausta hyvinvointialueen verkkosivuilta. Molempiin ongelmiin on puututtu.

Tamperelaisilla on ollut isoja ongelmia päästä puhelimella läpi suun terveydenhuollon ajanvaraukseen. Aamulehteen tulleiden yhteydenottojen perusteella asiakkaat eivät ole joissain tapauksissa saaneet vastausta useiden viikkojenkaan yrittämisen jälkeen.

Vuodenvaihteesta alkaen tamperelaisten suun terveydenhuollon palveluista on vastannut Pirkanmaan hyvinvointialue.

Pirkanmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon toimialuejohtaja Minna Luoto toteaa, että Tampereen osalta tilanne on todellakin huono. Läpi pääsyä on jouduttu odottamaan liian kauan.

”Tämä Tampereen tilanne on jatkunut jo pitkään, eikä siis ole syntynyt hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen.”

Luodon mukaan tilanteeseen yritetään nyt saada parannus kaikin mahdollisin keinoin. ”Olemme juuri kaksinkertaistaneet henkilökunnan määrän puhelinpalvelussa. Sinne on saatu vuokratyöntekijöitä purkamaan sumaa.”

Ongelman syntyyn on vaikuttanut alan yleinen työvoimapula. "Puhelinpalveluun on ollut pitkään vaikea saada työntekijöitä. Koska työ on ollut kuormittavaa, työssä ei ole välttämättä viihdytty kauaa eli vaihtuvuuttakin on ollut paljon.”

Sähköisiä palveluita ei löydetä

Puhelinpalvelun ruuhkaa lisää se, että asiakkaat eivät tunnu löytävän sähköisiä ajanvarauspalveluita hyvinvointialueen sivuilta. Ongelma koskee muitakin kuin suun terveydenhuollon palveluita.

”Puheluiden määrä on tästä syystä kasvanut.”

Tampereen kaupungin aikaan sähköinen ajanvaraus oli aktiivisessa käytössä. Nyt ajanvarausjärjestelmään pääsee hyvinvointialueen sivujen kautta, mutta ihmiset eivät löydä sitä yhtä helposti.

”Tähänkin asiaan on nyt puututtu. Verkkosivuja pyritään selkeyttämään ja nostamaan paremmin esille sähköisiä palveluja.”

Minna Luoto toimii Pirkanmaan hyvinvointikeskuksen suun terveydenhuollon toimialajohtajana.

Luoto neuvoo ajanvaraajia käyttämään ensisijaisesti sähköisiä palveluja. Jos asiaa ei pysty hoitamaan sähköisesti, hän kehottaa käyttämään kiireettömissä asioissa takaisinsoitto­palvelua ja odottamaan kärsivällisesti takaisinsoittoa, vaikka se tällä hetkellä kestääkin pitkään. ”Se ei tarkoita, että ajat olisivat juuri nyt loppumassa.”

Luoto sanoo, että hoitoon pääsyssä ei sinänsä ole tapahtunut muutosta aiempaan verrattuna.

Aamulehti uutisoi marraskuussa, että Tampereella odotti tuolloin kiireettömään hammashoitoon noin 3 000 ihmistä. Jonotusaika oli 4 kuukautta eli 123 päivää.