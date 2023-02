Kuvat: Ensimmäiset avustusrekat lähtivät nyt Tampereelta kohti Turkkia – tavarat kasaan pikavauhtia, kuorman arvo 165 000 euroa

Suomen Punaisen Ristin ensimmäiset avustusrekat lähtivät kohti maanjäristyksen runtelemaa Turkkia perjantaina. Avunpyyntö tuli keskiviikkoiltana, ja kuormat ovat noin kymmenen päivän päästä perillä. Syyriasta avunpyyntöä ei ole vielä kuulunut, mutta sen odotetaan saapuvan pian.

Aamulehti

Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensimmäistä avustuskuormaa Turkin maanjäristysalueelle pakattiin perjantaiaamuna Tampereen Kalkussa. Kaksi rekkaa aloitti perjantaina lumisilla teillä matkansa kohti Turkin Gaziantepia, jonne matka kestää kymmenisen päivää. Ensi viikolla matkaan lähtee vielä yksi rekka.

Logistiikkapäällikkö Ari Mäntyvaaran mukaan pyyntö tarvittavasta avusta tuli keskiviikkoiltana. Avustuslasti hyväksyttiin torstaiaamuna ja laitettiin valmiiksi vapaaehtoisten avulla. Torstain aikana SPR hankki kuljetukset, jotka perjantaiaamuna tulivat hakemaan avustustarvikkeet ja lähtivät kohti Turkkia.

”Tässä Turkin tapauksessa tämä on mahdollista tehdä näin, koska heillä on siellä valmiusvarastoja, joista he parasta aikaa jakavat avustusmateriaalia”, Mäntyvaara sanoo. Omien varastojen ansiosta kansainvälinen apu ehtii hätiin viikkoa myöhemminkin. ”Syyrian puolella voi olla, että tarvitsee mennä lentämällä, mutta se selviää sitten.”

SPR:llä on Tampereen Kalkussa varasto, josta pystytään etsimään avuntarpeeseen sopivat tavarat hetkessä. Torstaina lähetettävät tavarat oli jo kerätty hyllyiltä käytäville, pakattu ja varustettu osoitelapuin.

Logistiikkapäällikkö Ari Mäntyvaaran mukaan tiedot lähetettävästä avusta voivat muuttua jo perjantain aikana. Perjantaiaamuna yhdeksän aikaan tieto oli se, että avustuskuorma lähtee Turkkia kohti, mutta Syyriasta vielä odotettiin tarkempia tietoja.

Apupyyntö on käytännössä lista katastrofialueella tarvittavista asioista. Tampereella matkaan pakataan sellaiset tarvikkeet, joita varaston hyllyiltä jo valmiiksi löytyy. ”Me emme lähde shoppailemaan tällaisella hetkellä, vaan katsotaan sieltä listalta niitä materiaaleja, joita meillä on valmiina varastossa.”

Apua lähettävät myös muiden maiden järjestöt, jolloin avustustoiveet voi täyttää jokin muu toimija. Lista myös varmistaa sen, ettei katastrofialueelle lähetetä ylimääräistä tavaraa tai liikaa tavaraa.

Lukuina SPR:n materiaaliapu Turkkiin Kolme rekkaa toimittaa Turkkiin avustuspaketin, jonka arvo on 165 000 euroa. Arvo vastaa pientä kerrostaloasuntoa Tampereen keskustan tuntumassa. Materiaaliapupaketissa lähtee 4 000 huopaa, 4 000 makuualustaa, noin 1 500 patjaa, noin 80 kenttäsänkyä ja 200 makuupussia. Matkaa Turkkiin tehdään noin kymmenen päivää.

Syyriasta odotetaan avunpyyntöä

Turkin lisäksi järistykset koettelivat myös Syyriaa. Ensimmäiset YK:n avustuslähetykset ovat vasta äskettäin saapuneet pitkän sisällissodan repimän Syyrian katastrofialueelle. Etenkin Syyriassa kuolonuhreja voi olla huomattavasti vahvistettua lukua enemmän, sillä tieto alueelta kulkee huonosti.

Vielä perjantaiaamuna SPR ei ollut saanut Mäntyvaaran mukaan avunpyyntöä Syyriasta. Sitä kuitenkin odotetaan perjantain aikana.

”Heti, kun se on selvillä, arvioimme, onko siinä jotakin sellaista, mitä voitaisiin lähettää.”

Aputarpeet lastattiin rekkoihin. Hieman ennen aamuyhdeksää työ oli vielä alussa. Trukkia ajaa varastotyöntekijä Juha Rauhanen.

Matkaan lähti turkkilainen kuljettaja rekkansa kanssa. Lastauksessa paikalla oli varmuuden vuoksi myös tulkki, jotta kuorma saadaan lähtemään jouhevasti.

Syyriaan on kuitenkin jo lähdössä kansainvälisen Punaisen Ristin tiimi, ja kaksi henkilöä selvittää siellä kenttäsairaalan tarvetta. Jos kenttäsairaala päätetään lähettää, osa tarvikkeista lähtee Tampereen Kalkusta.

Turkkiin ei ollut perjantaiaamun tietojen mukaan lähdössä SPR:sta henkilökuntaa. ”Sehän voi tänään vielä muuttua, jos sinne pyydetään jotain sellaisia spesialisteja, joita meillä on”, Mäntyvaara sanoo.

Huomio eloonjääneisiin

Avustuskuorma tuskin jää ainoaksi, mutta Mäntyvaaran mukaan tiedossa ei vielä ole, milloin seuraava kuorma on määrä lähettää.

Tällä hetkellä SPR:n tiedot katastrofialueelta ovat samankaltaisia kuin uutisissa on kerrottu: vielä torstaina raunioista on löytynyt eloonjääneitä. Todennäköisyys eloonjääneiden löytymiseen kuitenkin pienenee, eikä SPR:n apupaketinkaan ole enää tarkoitus kohdistua välittömiin pelastustöihin.

Käytävälle pakatut makuualustat, patjat, kenttäsängyt, huovat ja makuupussit tulevat ensisijaisesti kodittomiksi jääneiden käyttöön.

”Huomiokin rupeaa keskittymään enemmän ja enemmän hengissä selvinneiden auttamiseen eli siihen valtavaan määrään ihmisiä, jotka ovat ilman kotia ja joiden kodit ovat tuhoutuneet", Mäntyvaara sanoo. Osalla autettavista koti on vielä olemassa, mutta asumiskelvoton. ”Siellä on valtava määrä taloja, jotka kyllä ovat pystyssä ja etäältä katsoen näyttävät olevan kunnossa, mutta eivät ole turvallisia asua.”

Tausta Turkin ja Syyrian maanjäristykset Turkkia ja Syyriaa ravisteli varhain maanantaiaamuna maanjäristys, jonka voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Samana päivänä havaittiin toinen järistys, jonka voimakkuus oli 7,6. Perjantaina tiedossa oli, että maanjäristys ja sen jälkijäristykset olivat johtaneet yli 21 000 ihmisen kuolemaan. Vahvistettujen kuolemien määrä ylittää Pirkkalan asukasmäärän. Viranomaisten mukaan kuolonuhreista 17 674 on todettu Turkissa ja 3 377 Syyriassa. Luokituslaitos Fitch arveli torstaina vahinkojen kokonaismääräksi 2–4 miljardia dollaria. Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan jopa 23 miljoonaa ihmistä saattaa joutua kärsimään järistyksen seurauksista.

Patjat odottivat siirtämistä rekkoihin. Jos kaikki menee suunnitellusti, ne ovat noin kymmenen päivän päästä Turkin Gaziantepissa.

Turkissa kuorman ottaa vastaan Turkin Punainen Puolikuu.

Mukaan lähti myös leiriytymisessä käytettäviä makuualustoja.