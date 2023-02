SPR:n ensimmäinen materiaaliapupaketti Turkkiin lähtee perjantaina Tampereen Kalkusta – lastina majoitustarvikkeita kotinsa menettäneille ihmisille

Turkkiin lähetetään kotinsa menettäneille ihmisille huopia, makuualustoja, patjoja, kenttäsänkyjä ja makuupusseja.

Aamulehti

Ensimmäinen avustusrekka Suomen Punaisen Ristin (SPR) Tampereella sijaitsevasta Kalkun logistiikkakeskuksesta lähtee kohti maanjäristysten runtelemaa Turkkia perjantaina.

”Materiaali valmistellaan tänään, ja ensimmäinen rekka lastataan huomenaamulla”, sanoo keskuksen logistiikkapäällikkö Ari Mäntyvaara torstaina.

Kokonaisuudessaan Turkkiin lähtee kolme rekkalastillista majoitusmateriaalia kotinsa menettäneille ihmisille.

Torstai-iltaan mennessä yli 20 000 ihmistä on menettänyt henkensä maanantaina Kaakkois-Turkin ja Syyrian alueella tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena.

Gaziantepin kaupunkiin Turkin eteläosaan Syyrian rajan lähettyville lähtee Mäntyvaaran mukaan 4 000 huopaa, 4 000 makuualustaa, noin 1 500 patjaa, noin 80 kenttäsänkyä ja 200 makuupussia.

Materiaalin ottaa perillä vastaan Turkin Punainen Puolikuu. SPR:n omia avustustyöntekijöitä ei Turkkiin ainakaan toistaiseksi lähde.

Avustusmateriaalin saapumisessa Turkkiin tulee kestämään arvion mukaan noin 10 päivää.

”Ideana on se, että Turkin Punaisella Puolikuulla on isot valmiusvarastot, josta he parasta aikaa apua jakavat. Kun se alkaa käymään vähiin, niin meidän kuormat ovat perillä”, Mäntyvaara sanoo.

Avustuspaketti tuskin jää ainoaksi

Virallinen pyyntö materiaaliavusta tuli keskiviikkona paikallisen Punaisen Puolikuun arvioitua, millaista materiaalia he tarvitsevat omien varastojensa lisäksi.

Muut kansainvälisen Punaisen Ristin jäsenjärjestöt tarjosivat tämän jälkeen tarvittavaa materiaaliapua omista varastoistaan tarpeen mukaan.

Nyt Suomesta lähtevä avustuspaketti tuskin tulee jäämään ainoaksi, arvioi Mäntyvaara. On myös mahdollista, että apua tullaan lähettämään Syyriaan, mutta sieltä vastaavaa pyyntöä ei ole vielä tullut.

”Syyriaan on lähdössä kansainvälisen Punaisen Ristin tiimi arvioimaan tarvetta kenttäsairaalalle. Sinne on lähdössä kaksi suomalaista henkilöä.”