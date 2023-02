Tampereen demarit arvostelevat Anna-Kaisa Ikosen eduskuntavaaliehdokkuutta – ”Pormestarin tehtävä on kuitenkin huomattavasti tärkeämpi kuin kansanedustajan tehtävä”

Tampereen sosialidemokraatit ihmettelevät pormestari Anna-Kaisa Ikosen (kok.) lähtöä ehdolle eduskuntavaaleihin.

Sdp:n Tampereen kunnallisjärjestön hallituksen mielestä Ikosen ratkaisu kertoo heikosta sitoutumisesta ja arvostuksen puutteesta oman kotikaupunkinsa pormestarin tehtävää kohtaan.

”Näkökulmamme on se, että pormestarin tehtävä on hyvin tärkeä ja vaativa. Tehtävän menestyksekästä hoitoa edistää se, että henkilö sitoutuisi siihen koko vaalikauden ajaksi neljäksi vuodeksi”, sanoo Tampereen sdp:n kunnallisjärjestön hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koskinen.

Ikonen siirtyi Tampereen pormestarin tehtävään vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen kesken kansanedustajakautensa.

Pormestarin tehtävä tärkeämpi kuin kansanedustajan

Koskinen myöntää, että Pirkanmaan ja Tampereen asioita voi ajaa myös eduskunnasta käsin, mutta Tampereen ja sen menestyksen kannalta isompi merkitys on pormestarin tehtävällä.

”Näemme niin, että pormestarin tehtävä on kuitenkin huomattavasti tärkeämpi kuin kansanedustajan tehtävä.”

Koskiselta löytyy myös näkemys siitä, kuka tullaan todennäköisesti pormestarina näkemään, mikäli Ikonen eduskuntaan valitaan.

”Me sdp:ssä arvioimme niin, että seuraava pormestari on Kalervo Kummola, koska hän oli toinen kokoomuksen pormestariehdokkaista vuoden 2021 kuntavaaleissa.”

Pormestarin vaihtuminen tarkoittaisi Koskisen mukaan ainakin pormestariohjelman päivittämistä, vaikkei suuria linjamuutoksia tulisikaan.

Tiukka asetelma sdp:n ja kokoomuksen välillä

Viime eduskuntavaaleissa kokoomuksen ääniharavan tittelin Pirkanmaalla saaneen Ikosen ehdokkuudella on puolueelle iso merkitys.

Myös sdp:n listoilta löytyy tänä keväänä kovia nimiä, kuten viime vaalien Pirkanmaan äänikuningatar, pääministeri Sanna Marin (sd.) sekä Tampereen entinen pormestari Lauri Lyly (sd.).

Kokoomuksen ja sdp:n välillä on odotettavissa jälleen tiukka kisa Pirkanmaan eduskuntapaikoista. Viime eduskuntavaaleissa vuonna 2019 sdp sai Pirkanmaalta viisi paikkaa, kokoomus neljä.

Koskisen mukaan Ikosen ehdolle lähtö kirittää demareiden eduskuntavaalikampanjaa Pirkanmaalla huomattavasti, mutta hänen mukaansa kritiikin taustalla ei ole eduskuntavaalien asetelma, vaan Tampereen etu.

”Sdp:n listaa Pirkanmaalla on arvioitu hyvin korkeatasoiseksi, mikä on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että myös kokoomus on asettanut mahdollisimman hyvät ehdokkaat.”