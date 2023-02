Tampere tienaa sote-kiinteistöillään lähes 28 miljoonaa euroa vuodessa – aikoo myydä kaikki pois: listalla Hatanpään sairaala ja keskuspaloasema

Siirtymäajan jälkeen Tampere aikoo tehdä hyvinvointialueen kanssa keskeisistä kohteista pitkäaikaiset vuokrasopimukset, minkä jälkeen kaupunki myy kiinteistöt vuokrattuina eteenpäin. Jos kiinteistö uhkaa jäädä vaille käyttöä, kaupunki aikoo jalostaa sen myyntikuntoon kaavamuutoksella.

Aamulehti

Tampereen kaupunki on vuokrannut Pirkanmaan hyvinvointialueelle (Pirha) merkittävän määrän tiloja ja kokonaisia kiinteistöjä, joissa hyvinvointialue nyt järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluitaan. Kohteista suurimpia ja tunnetuimpia ovat Hatanpään kanta- ja puistosairaala, Koukkuniemen rakennukset, Tipotien sosiaali- ja terveysasema sekä Wivi Lönnin suunnittelema Tampereen keskuspaloasema.

Kaupunki on vuokrannut Pirhalle tiloja kaikkiaan 104 rakennuksesta yhteensä 132 762 neliömetriä. Tämä oli tilanne 8. helmikuuta 2023. Kaupunki saa hyvinvointialueelta myös huomattavan summan vuokratuloja. Kuluvana vuonna kokonaisvuokratulo tiloista on 27 595 962 euroa eli lähes 28 miljoonaa euroa.

Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm myöntää, että summa on suuri, mutta paljon on myös vuokrattuja neliöitä. ”Sanoisin, että vuokrataso on varsin kohtuullinen. Pääomavuokran mukaan laskettuna keskiarvoksi tulee 12 euroa per neliö. Se on vähän enemmän kuin teollisuushallin vuokra, mutta selvästi vähemmän kuin liiketilojen vuokrat.”

Mitä? Suurimmat kohteet Pirkanmaan hyvinvointialue on vuokrannut tai alivuokrannut Tampereen kaupungilta muun muassa seuraavat kohteet: Hatanpään kanta- ja puistosairaalan rakennukset sekä puistokoti Satakieli.

Koukkuniemen alueen rakennukset.

Tipotien sosiaali- ja terveysasema (alivuokraus).

Tesoman hyvinvointikeskus (alivuokraus).

Lielahtikeskus (alivuokraus).

Linnainmaan hyvinvointikeskus (alivuokraus).

Tampereen keskuspaloasema.

Kaupin päiväsairaala.

Mustametsän neuvola.

Uusi Huoltsu Viinikankadulla.

Useampia pienempiä tiloja sekä tiloja, jotka sijaitsevat jonkun muun pääkäyttötarkoituksen rakennuksissa, esimerkiksi koulujen oppilashuollon tilat.

Vuokra koostuu pääomavuokrasta, jonka osuus on yhteensä runsaat 19,1 miljoonaa, sekä ylläpitovuokrasta, jota on lähes 8,5 miljoonaa euroa. Pääomavuokra perustuu rakennuksen tekniseen nykyarvoon, jolle on laskettu kuuden prosentin tuottovaatimus. Ylläpitovuokra taas pitää sisällään hallinnon, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. Siihen sisältyvät esimerkiksi lämpö, sähkö, vesi ja jätehuolto sekä pienet suunnitelmalliset korjaukset ja vikakorjaukset.

Koukkuniemessä Näsijärven rantamaisemissa on useita rakennuksia, joissa toimii tehostetun palveluasumisen ryhmäkoteja, vanhainkotiosastoja ja Rauhaniemen sairaalan kuntoutusosastoja. Kuvassa Urpula-rakennus.

Korotukset vuosittain

Sote-uudistuksen voimaanpanolaki velvoitti kunnat vuokraamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat hyvinvointialueelle kolmen vuoden siirtymäajaksi vuosiksi 2023–2025, minkä jälkeen hyvinvointialueilla on yksipuolinen oikeus jatkaa vuokrausta vielä vuodella. Vuokran määrästä ja indeksiehdosta siirtymäaikana on niin ikään säädetty asetuksella.

Vuokra tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 nousu olisi ollut seitsemän prosenttia, mutta tulevaa korotusta on vielä mahdotonta ennustaa. ”Se on täysin riippuvainen elinkustannusindeksin kehityksestä. Indeksiä seuraavat myös kaupungin ulkoa vuokraamien kohteiden, kuten hyvinvointikeskusten vuokrat.”

Osassa kohteista kaupungin ja hyvinvointialueen palvelut ovat saman katon alla, ja hyvinvointialue on kaupungin alivuokralaisena. Esimerkiksi Tipotien sosiaali- ja terveysasema on toteutettu kiinteistöleasingilla. Rahoitusyhtiö on vuokrannut kohteen kaupungille, joka on vuokrannut hyvinvointialueelle sen tarvitsemat tilat.

Tipotien sosiaali- ja terveysasemalla hyvinvointialue on kaupungin alivuokralaisena.

Sopimuksia jatketaan

Hyvinvointialue voi irtisanoa vuokrasopimuksen siirtymäajan päättyessä eli vuoden 2025 loppuun mennessä. Toisaalta myöskään kunnalla ei ole velvoitetta vuokrata tiloja hyvinvointialueelle enää siirtymäajan jälkeen. Ekholm kertoo, että käytännössä Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue kuitenkin neuvottelevat vuokrausten jatkamisesta pitkäaikaisina vuokrasopimuksina. ”Sopimuksia voidaan jatkaa, jos tilat ovat tarpeen hyvinvointialueen tulevassa palveluverkossa. Kyse on kuitenkin myös tamperelaisille järjestettävistä sosiaali- ja terveyspalveluista.”

Sote-kiinteistöjä voidaan myös myydä hyvinvointialueelle sen niin halutessa. ”Odotamme hyvinvointialueen palveluverkkoselvitysten ja toimitilaohjelman valmistumista, jotta tarvittavat neuvottelut vuokrauksista ja mahdollisista myynneistä voidaan käynnistää. Tällä tietoa toimitilaohjelma valmistuu toukokuussa.”

Tampereen keskuspaloasema. Vuonna 1908 valmistuneen jugendtyylisen paloasemarakennuksen on suunnitellut arkkitehti Wivi Lönn.

Hatanpää myyntiin

Kun uudet pitkäaikaiset vuokrasopimukset hyvinvointialueen kanssa on tehty, kaupunki pyrkii myymään tilat vuokrattuina eteenpäin. Esimerkiksi Hatanpään sairaalan myyntiä aletaan uudelleen valmistella, kunhan pitkäaikainen vuokrasopimus hyvinvointialueen kanssa on saatu solmittua. Hatanpää oli myynnissä jo vuonna 2022, mutta kauppa kariutui.

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olevien kiinteistöjen omistaminen ei ole enää kaupungin perustoimintaa, eikä Tampere voi ryhtyä kiinteistösijoittajaksi”, Ekholm perustelee kaupungin myyntihaluja. Siirtymäajan jälkeen kaupunki toimisi vuokranantajana vapailla markkinoilla, jolloin tämä kiinteistöomaisuus pitäisi yhtiöittää ja maksettavaksi tulisi myös neljän prosentin varainsiirtovero.

Ekholmin mukaan hyvinvointialueelle tärkeisiin kohteisiin on tarkoitus löytää hyvä vuokranantaja, joka pystyy investoimaan myös kiinteistöjen kehittämiseen ja palvelee niiden toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. ”Ei kunta voi toimia hyvinvointialueen pankkina ja investoida sen rakennuksiin. Ne kiinteistöt, joita hyvinvointialue ei halua vuokrata tai ostaa, pyritään realisoimaan. Jos kiinteistö jää vaille käyttöä, kehitämme sen uuteen käyttöön kaavallisesti ja haemme ostajan. Kasvavana kaupunkina meillä on siihen hyvät edellytykset.”

Nämä jo myyty

Osa kohteista on jo myyty. Kesällä 2021 Kissanmaan perhetukikeskus, Linnainmaan hyvinvointikeskus, Hervannan paloasema, Hervannan toimintakeskus, Tammelakeskus ja toimintakeskus Tuomikallio myytiin Tampereen kaupungin omistamalle Tampereen Palvelukiinteistöt -yhtiölle yhteensä lähes 50 miljoonan euron kaupoilla.

Lokakuussa 2022 Kuusikon ja Rauhaniemen perhetukikeskukset sekä Kämmenniemen toimintakeskus myytiin Hemsö Yhteiskuntakiinteistöt oy:n omistamille kiinteistöosakeyhtiöille yhteensä 8,5 miljoonalla eurolla. Kiinteistöjen vuokrasopimukset siirtyivät myynnin yhteydessä uudelle omistajalle, joka toimii nyt Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokranantajana.

Rakennetun omaisuuden realisoinnista saadut tulot käytetään kaupungin järjestämisvastuulla olevien palveluiden tarvitsemiin tilainvestointeihin, kuten koulujen sekä kulttuuri- ja liikuntatilojen rakentamiseen ja kunnossapitoon.