Ratinassa on tarjolla yli 100 työpaikkaa – näihin paikkoihin haetaan nyt tekijöitä

Kauppakeskus Ratinan eri toimijat hakevat Ratinaan yhteensä yli 100 työntekijää. Mikäli hakijalta ei löydy tarvittavaa osaamista haluamaansa työhön Tampereen aikuiskoulutuskeskus Takk järjestää siihen räätälöityä koulutusta. Paikalle uskotaan tulevan nuorten lisäksi myös alanvaihtajia.

Kauppakeskuksessa järjestettävässä rekrytointitapahtumassa on tarjolla työpaikkoja Ratinan useisiin eri liikkeisiin ja ravintoloihin.

Aamulehti

Tampereen Kauppakeskus Ratinassa järjestetään 16. helmikuuta Loistoduuniin Ratinaan! -rekrytointitapahtuma, jossa kauppakeskuksen eri yritykset hakevat Ratinaan yli 100 työntekijää. Ratina järjestää tapahtuman yhdessä Tampereen aikuiskoulutuskeskus Takk:n kanssa.

Yritykset palkkaavat hakijoita sekä vakituisiin että osa-aikaisiin työtehtäviin. Myös kesätyöpaikkoja on haussa esimerkiksi kauppakeskuksen ravintoloihin ja kauneusliikkeisiin.

Työntekijöitä hakevat Burger King, Hesburger, Kotipizza, Subway, H&M, Lindex, Tullinkulman Työterveys oy, Robert’s Coffee, Espresso House, Pancho Villa, Fafa’s, Synsam, Winclean oy, Teekauppa TakeT, Yeppo & Soonsoo ja Securitas oy.

Loistoduuniin on Takk:n ja Pirkanmaan TE-toimiston yhdessä kehittämä konsepti. Tapahtumia on järjestetty vuodesta 2016 alkaen.

Edellisen kerran Ratinan loistoduuniin! -rekrytointitapahtuma järjestettiin vuonna 2018, jolloin se järjestettiin ensimmäistä kertaa. Takk:n Työelämän rajapinta -projektipäällikkö Armi Hyvönen kertoo, että tuolloin tapahtuma järjestettiin Tampere-talossa ennen Ratinan avajaisia. Tapahtumassa kävi noin 3 000 kävijää.

”100 työntekijää on nyt iso määrä. Mielestäni se kertoo siitä, että yritykset haluavat ennakoida henkilöstötarvettaan, kesäkin tulossa. Tarvitaan uusia työntekijöitä, lomittajia ja on eläköityviä työntekijöitä”, Hyvönen sanoo.

Hyvönen myös arvelee, että yritykset eivät enää luota siihen, että mikä tahansa rekrytointitapahtuma tuo työntekijöitä, vaan haluavat erottautua muista: ”Erottautumisen markkinat on selkeästi. Rekrytointitapahtuma tuodaan paikan päälle ja näytetään mitä meillä täällä on.”

Mahdollisuus kouluttautua

Hyvönen kertoo, että jos hakijalta ei löydy tarvittavaa osaamista haluamaansa työhön Takk järjestää siihen räätälöityä koulutusta. Opiskeleminen onnistuu myös työn ohessa. Vuonna 2018 Takk järjesti erilaisia koulutuksia yrityksille, kuten oppisopimusmallia ja rekrytoivaa koulutusta, Hyvönen kertoo. Takk järjestää myös maksullista hygienia- tai anniskelupassikoulutuksia.

”Meillä on tarjolla erilaisia paikallisia tutkinnon osia oppisopimuksella, jos yrityksillä on tarvetta erityisestä osaamisesta. Esimerkiksi kaupan alalla voi aloittaa työt ja opiskella siinä sivussa. Joustavin tapa on silloin oppisopimusmalli.”

”Securitan vartijan tutkintokoulutus alkaa Takk:ssa maaliskuussa. Siihen on periaatteessa mahdollisuus hakeutua Ratinan tilaisuudessa, jolloin yritys haastattelee hakijan ja sitten ohjaa hakeutumaan koulutukseen”, hän lisää.

Hyvönen kertoo, että Takk on kaavaillut Ratinan yrityksille omaa Palveluosaaja-passia, joka on kohdennettu Ratinan palvelualan henkilöstön osaamisen tarpeisiin. Siihen voi osallistua myös jo Ratinassa työskenteleviä henkilöitä, Hyvönen sanoo. Hyvönen kiteyttää, että Takk:n tarkoituksena on räätälöidä oppimalleja, joita yritykset tarvitsevat.

Nuorten lisäksi alanvaihtajia

Vuonna 2018 Ratinan rekrytointitapahtumaan osallistui kaiken ikäistä väkeä. Tänä vuonna Hyvönen uskoo, että mukana voi olla nuorten lisäksi myös vanhempia alanvaihtajia. ”Tämän hetken tilanne on se, että alanvaihtajia näkyy aika paljon. Kysyntää on myös oppisopimuksesta, että pääsee sisälle alalle. Varmasti maahanmuuttajahakijatkin näyttäytyvät nyt enemmän kuin vuonna 2018 ja se on ihan hyvä suuntaus.”

Helmikuussa järjestetään myös toinen Takk:n Loistoduuniin-tapahtuma 23. helmikuuta aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa, jossa haetaan työtekijöitä palvelualoille. Tapahtumassa Pirkanmaan palvelualan yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä esimerkiksi tarjoilijoiksi, siivoojiksi ja kotiavustajiksi.

Loistoduuniin Ratinaan!-rekrytointitapahtuma järjestetään Ratinan tapahtuma-aukiolla torstaina 16. helmikuuta kello 13-17. Palvelualojen Loistoduuniin!-tapahtuma järjestetään Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksella torstaina 23. helmikuuta kello 13-15.