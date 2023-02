Teemu Leppälahti upposi crossipyörällään Näsijärveen täysissä pyöräilyvarusteissa – Pelastuslaitos: ”Jään paksuus vaihtelee yllättävän paljon”

Teemu Leppälahti upposi eilen crossipyöränsä kanssa Näsijärveen jään pettäessä. Hän pelastautui vedestä itse, mutta 8 000 euron arvoinen pyörä upposi Näsijärven pohjaan. Leppälahti aikoo kuitenkin saada pyöränsä takaisin.

Teemu Leppälahti, 25, oli maanantai-iltana ajelemassa crossipyörällä ystäviensä kanssa Näsijärvellä Ranta-Tampellan kohdalla, kun jää petti alta.

Aamulehti uutisoi maanantaina, kuinka Näsijärvelle on muodostunut iso railo, joka on noin 2–3 metriä leveä. Railo ulottuu arvioiden mukaan Koukkuniemestä Siilinkarille ja Siilinkarilta Lentävänniemeen.

”Aluksi pidin pyörästä kiinni ja yritin uida sen kanssa rantaan, mutta se homma ei edennyt mihinkään. Päästin pyörästä irti ja lähdin uimaan järvelle päin. Jää ei kestänyt nousta, joten hajotin jäätä uiden niin pitkälle ettei jää enää pettänyt. Sitten pyörin jäätä pitkin pidemmälle kunnes pääsin seisomaan”, Leppälahti kuvaa.

Leppälahti kertoo, kuinka uimista vaikeuttivat huomattavasti hänen painavat crossipyörä-varusteensa, joihin kuuluvat muun muassa haarniska, kypärä ja ajosaappaat. Päällänsä Leppälahdella oli tämän lisäksi vielä toppavaatteet. ”Ne painoivat todella paljon märkänä.”

Leppälahti kertoo, että pian myös hänen ystävänsä ymmärsivät jään olevan hauras ja lähtivät viemään pyöriään rantaan. ”Toisella meni jalka läpi jäästä, ja he lähtivät viemään niitä kauemmas. Toinen lähti auttamaan minua, mutta huusin, ettei tule, sillä huomasin pääseväni pois itsekin. Minulla ei ollut hätää, jaksoin uida.”

Leppälahti sanoo, että hänelle ei ole ennen sattunut vastaavanlaista onnettomuutta, vaikka hän on käynyt useasti ennenkin Näsijärvellä ajelemassa ystäviensä kanssa. Hän on ystävineen myös mitannut jäätä useasti ennen sille menoa.

”Kaverit kävivät edellisenä päivänä mittaamassa jäätä ja se oli noin 20–25 senttiä umpiterästä. Keskellä järveä jää oli ihan hyvin jäässä, mutta siellä oli railoja ja sulia kohtia. Olimme niistä tietoisia. Rannassa oli sulaa.”

Vaikka Leppälahti selvisi onnettomuudesta, samaa ei voi sanoa noin 8 000 euron arvoisesta crossipyörästä, joka upposi onnettomuudessa Näsijärven pohjaan. Leppälahti on kuitenkin toiveikas sen suhteen, että pyörä saadaan vielä takaisin. Hän aikoo palkata yksityisen sukeltajan auttamaan pyörän pelastusoperaatiossa.

”Sukeltaja veisi siihen narun ja nostaisimme sen ylös. Sitten otetaan moottorista vedet pois ja poljetaan se käyntiin. Huono sitä on pohjaankaan jättää.”

Pelastuslaitos korostaa tarkkaavaisuutta

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Mika Kupiainen kertoo tiistaina ennen kello 12, että ei ole itse käynyt paikalla tarkistamassa railon tilannetta, mutta toteaa, että tilanne ei ole muuttunut.

Kupiainen ei kuitenkaan lähde kieltämään ihmisiltä jäällä liikkumista, sillä sama tilanne jäiden suhteen on edessä joka talvi. Hän kuitenkin korostaa sitä, että asiasta pitää tiedottaa, ja ihmisten pitää olla valppaana jäällä liikkuessaan. ”Jään paksuus vaihtelee yllättävän paljon eri paikoissa, jos siellä on esimerkiksi virtausta. Ihmisten pitää tietää tämä, olla tarkkaavainen, varautua oikein varustein jäälle ja pyrkiä liikkumaan siellä, missä on turvallista.”

Siihen, voiko pelastuslaitos auttaa Teemu Leppälahtea tämän pyörän nostamisessa Näsijärven pohjasta, Kupiainen toteaa, että pelastuslaitos pyrkii onnettomuustilanteiden yhteydessä mahdollisuuksien mukaan pelastamaan myös materiaalin. ”Jälkikäteen asiat harkitaan tapauskohtaisesti siten, että pelastustoiminnan toimintavalmius ei voi heikentyä.”

Pelastuslaitos merkkasi maanantaina railon Koukkuniemen päässä kahdella vilkkuvalolla. Aamulehti kertoi tuolloin, että vilkkuvalot näkyvät vain jonkun matkaa, mutta railo on pitkä. Kupianen ei osaa vielä sanoa, merkataanko railoa tänään lisää pelastuslaitoksen tai muiden tahojen osalta. ”Me teemme sen akuuttihomman, mutta meillä ei ole tällaiseen varattu välineitä paljoa. Toivotaan, että jos sitä pitää merkata, se tulisi kaupungin tai omistajien taholta.”

Tampereen satamavastaava Tuomas Salovaara kertoi maanantaiaamuna, että satamatoimiston väkeä on käynyt paikan päällä katsomassa jäähän muodostunutta railoa ja tullut siihen tulokseen, että railoa ei merkata.

”Kokonaisen railon merkitseminen ei ole mikään yksinkertainen asia, eikä se ole tarkoituksenmukaista. Railoja tulee talven mittaan joka vuosi ja se on ihan normaalia. Tässä pätee samat säännöt kuin ennen, jäällä liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja tunnettava olosuhteet joissa liikkuu”, Salovaara sanoi.