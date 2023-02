Tampereen Kalevassa sijaitseva Kivenheitto sulkee ovensa helmikuun lopulla, ja sen tiloihin avautuu tulevana kesänä italialainen ruokaravintola La Famiglia.

Kivenheitto on toiminut Tammelan stadionin läheisyydessä noin 13 vuotta. Kuva on otettu koronasulun aikaan maaliskuussa 2020.

Aamulehti

Lähes 13 vuotta Tampereen Kalevassa toimineen kortteliravintola Kivenheiton läksiäisiä vietetään helmikuun 26. päivä. Tämän jälkeen liikepaikka menee remonttiin ja tiloihin avataan tulevana kesänä uusi italialainen ruokaravintola La Famiglia. Saman konseptin ravintoloita on aikaisemmin perustettu Helsinkiin sekä Vantaalle.

”Kivenheitto on palvellut hienosti alueella, mutta nyt on aika tehdä jotain uutta”, Pirkanmaan osuuskaupan toimialajohtaja Mikko Hautasaari kommentoi Aamulehdelle.

Hautasaaren mukaan liiketilaa vuokraavan taloyhtiön toive oli, että tulevaisuudessa ravintolan konsepti vaihdettaisiin ruokaravintolaksi.

”Kun tarkastelimme alueen tarjontaa, huomasimme, että ruokaravintoloilla ei ole alueelle sellaista keskittymää kuin esimerkiksi keskustassa.”

”Myös omistajamme ovat kyselleet, olisiko Pirkanmaan osuuskaupalla mahdollisuus toteuttaa Tampereen suunnalle lisää ruokaravintoloita. Nyt vastaamme siihen toiveeseen. ”

Kiinnostava sijainti

Hautasaari toteaa, että liiketila on tulevaisuudessa myös entistä kiinnostavampi, kun Tammelan stadion avautuu tämän vuoden loppupuolella sen läheisyyteen. Ravintola sijaitsee myös ratikkareitin varrella. Hautasaari toivoo, näiden tekijöiden tuovan asiakkaita myös uudelle ravintolalle.

Kivenheitto on Hautasaaren mukaan ollut enemmän baari tai pubi ja uskoo, että konseptin muuttuminen tulee vaikuttamaan myös asiakaskuntaan. Uuden ravintolan hän toivoo houkuttelevan paikalle erilaisia seurueita sekä perheitä.

”Meillä on ajatuksena, että tiloissa voisi järjestää vaikka syntymäpäiväjuhlat tai liiketapaamisen. Sitä meiltä on myös toivottu ja sille on kysyntään.”

Kivenheitossa työskentelee tällä hetkellä yhteensä kuusi työntekijää. Uuteen ravintolaan aukeaa noin 15 työpaikkaa, joiden rekrytointi aloitetaan jo tällä viikolla. Tarkkaa avajaispäivää Hautasaari ei osaa avajaisille vielä sanoa. Ensin Kivenheiton vanhat tilat remontoidaan italialaiseen ruokaravintolan konseptiin istuviksi.