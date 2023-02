Tällaista on asua tornitalossa Nokia-areenan kyljessä – Asunnot saavat kehuja, mutta yksi asia yllätti asukkaan

Kannen tornitaloissa asuvat kertovat, että keskustassa asuminen vaatii asennetta.

Nokia-areenan viereen rakennetut kerrostalot Opaali ja Topaasi herättävät huomiota kaupunkikuvassa arkkitehtuurillaan. Nyt asukkaat kertovat, millaista on asua harvinaislaatuisella paikalla.

Aamulehti kysyi Topaasissa ja Opaalissa asuvilta, millaista on asua huippuarkkitehdin suunnittelemissa tornitaloissa keskellä palveluita. Vastauksia tuli yhteensä 20.

Vastauksissaan asukkaat kuvailevat asumista kaupunkimaisessa ympäristössä poikkeukselliseksi. He kertovat asuntojen olevan moderneja ja valoisia sekä pohjaratkaisuiltaan nokkelia.

Asukkaat kertovat, että asuminen aivan keskustassa voi tuoda mukanaan myös ongelmia ja monitoimiareenan läheisyydessä liikkuminen tapahtumien aikaan saattaa olla haasteellista. Osa haastateltavista sanoo, että keskustassa asuessa asenteen tulee olla kohdallaan.

”Olen enemmän elossa”

Viime marraskuussa Opaalissa sijaitsevaan vuokra-asuntoon Lielahdesta muuttanut Saara Sorsa, 22, kertoo kokevansa olevansa enemmän elossa, kun ympärillä on jatkuvasti ihmisiä ja työpaikka sekä palvelut sijaitsevat aivan vieressä.

Sorsa sanoo, että modernissa ympäristössä keskellä keskustaa äänet kuitenkin kuuluvat ja säpinää on. Hän sanoo, että nämä ovat asioita, joita hänen mielestään keskusta-asumista harkitsevan kannattaa ottaa huomioon. Hän sanoo, että keskusta-asuminen vaatii asennetta.

Topaasista asunnon omistava Jarmo Puhakka kertoo asuntoa ostaessaan kiinnittäneensä erityistä huomiota ilmansuuntiin sekä siihen, että asunto on riittävän korkealla, ettei viereisen rakennuksen seinä olisi suoraan näkymän edessä. Puhakka kertoo kyselleensä tarkasti myös meluun liittyvistä asioista.

Puhakka kokee, että asuminen Kannella on kuin maailman metropoleissa, eikä liikkuminen hänen mukaansa ole niin hankalaa kuin julkisuudessa on annettu aikaisemmin ymmärtää. ”Jos autoa tarvitsee, Kannen alapuolella on pysäköintihalli, josta pääsee nousemaan hissillä suoraan Kannelle.”

Tapahtumia pitää seurata

Alun perin Tampereelta kotoisin oleva, nykyään toisaalla asuva Jani Asunmaa osti Topaasista perheelleen kakkosasunnon viime vuonna. Asunmaa sanoo, että vakituisesti Uudellamaalla maaseudun rauhassa asuva perhe hankki asunnon, jotta myös kaupunkielämä olisi mahdollista. ”Sijainti on mahtava, sillä kävellen pääsee lähes kaikkialle.”

Tapahtumien ajankohtien kanssa täytyy Asunmaan mukaan kuitenkin olla tarkkana, sillä perheeseen kuuluu kaksi alle kymmenvuotiasta lasta ja koira.

”Kun peli alkaa tai loppuu, ei siihen ryysikseen ole välttämättä tällä porukalla kiva mennä. Järjestyksenvalvojat ovat kuitenkin opastaneet meitä liikkumisessa ja se on jo tullut tutummaksi”, Asunmaa sanoo.

Liikkumiseen huomiota on kiinnittänyt myös elokuusta asti Topaasissa asunut Jasper Halme, 21. Hän kertoo ihastuneensa loistavalla sijainnilla olevaan vuokra-asuntoon välittömästi. ”Vaikka sijainti ja asunto on super, epäkohtia ja käytännön heikkouksia löytyy.”

Yllätyksenä tuli esimerkiksi monen mutkan takana sijaitsevat jätepiste ja irtaimistovarasto. Halme sanoo, että roskien viemiseen saa kulumaan jopa kymmenen minuuttia, sillä jätepiste sijaitsee Kannen alla ja sinne kuljetaan naapuritalo Opaalin rappua käyttäen.

Myös Halme kokee, että areenan tapahtumista pitää olla tietoinen. ”Jos on raskaampaa kantamusta, tapahtumien aikaan niiden tuominen kotiin ei onnistu.”