Hakametsän jäähalli kokee ison muodonmuutoksen – tätä on luvassa

Uusi Hakametsän alue urheilukampuksineen on suunnitelmien mukaan valmis vuonna 2029. Nyt halliin on tehty jo juoksusuora, kaksi kuntosalinurkkaa ja tanssisali. Tältä näyttää legendaarisessa hallissa nyt.

Hakametsän jäähallin uusi juoksusuora ja kuntosalit ovat niiden seurojen käytössä, joilla on jäähalliin sillä hetkellä varaus. Kuvassa jäätreenien jälkilämpöä ottamassa Ilves U18 -joukkueen pelaajat Nooa Lamu ja Konsta Frantsila.

Tampereen Hakametsään tuleva uusi urheilukeskittymä Hakametsä Sports Campus on alkanut kokea ensimmäisiä muodonmuutoksiaan. Käynnissä olevassa asemakaavatyössä Hakametsä 1 -jäähalli on saamassa suojelukohteen statuksen. Rakennuksen ulkonäkö on säilytettävä ennallaan.