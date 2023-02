Enää ei tarvitse julistautua kasvissyöjäksi – koulut ja päiväkodit siirtyivät uuteen käytäntöön ruokailussa Tampereella

Kaikki lapset ja oppilaat saavat nyt vapaasti valita, mitä ruokaa ottavat linjastosta. Muutos koskee Pirkanmaan Voimian kohteita Tampereella.

Aamulehti

Tampereen kouluissa, päiväkodeissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on siirrytty yhtenäiseen käytäntöön kasvisruokien kanssa. Oppilaiden ja lasten ei tarvitse enää ilmoittautua kasvissyöjiksi. Kaikki oppilaat voivat valita linjastosta vapaasti, ottavatko kasvisruokaa vai toista vaihtoehtoa. Aiemmin kasvisruoka määriteltiin erityisruokavalioksi, ja sitä varattiin vain niille, jotka olivat ilmoittautuneet kasvissyöjiksi.

”Haluamme kannustaa lapsia syömään tai edes maistamaan kasvisruokaa”, sanoo tuotekehityksen esihenkilö Eeva Teuho Pirkanmaan Voimiasta.

Muutos tuli voimaan kaikissa Voimian kohteissa vuodenvaihteessa. Kasvisruokaa on jo aiemmin ollut tarjolla kaikille oppilaille lukioissa ja ammattioppilaitoksessa sekä osassa kouluja ja päiväkoteja. Teuhon mukaan muutoksesta ei ole vielä tullut paljon palautetta. ”Eikö se yleensä tarkoita sitä, että asia on ainakin puoliksi ok?”

Kasvisruokien reseptejä on kehitetty sellaisiksi, että ne maistuvat mahdollisimman hyvin. Lasten ja oppilaiden suosikkikasvisruokiin kuuluvat muun muassa kasvispyörykät ja jotkin kasviskeitot. Uutena lihankorvikkeena on otettu käyttöön vehnägluteenista valmistettu seitan. Jo aikaisemmin ruokalistalla on ollut soijasta valmistettuja ruokia. ”Näistä on tullut positiivista palautetta.”

Uudistus ei ole vielä näkynyt kasvisruoan menekissä. Teuho arvioi, ettei uudistus vaikutta kovin paljon kustannuksiin. ”Keskiarvollisesti mennään samassa linjassa toisen ruokavaihtoehdon kanssa. Päiväkohtaisia eroja löytyy kumpaankin suuntaan.”