Tampereen keskustan nuorisotila on viimein lähellä toteutumista – kaupunginhallitukselta vihreää valoa rahoitukselle

Tampereen keskustaan pitkään kaivattu nuorisotila on lähellä toteutumista. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina omalta osaltaan nuorisotilan avaamiseen tarvittavat rahat. Asia käsiteltiin osana kuluvan vuoden talousarviomuutoksia, ja ne menevät vielä valtuuston päätettäväksi.

Jos valtuusto hyväksyy nuorisotilalle tälle vuodelle tarvittavat 115 000 euroa, tila voi avautua syyskuun alussa. Pelkästään syksyksi sitä ei kuitenkaan haluta, vaan esityksen mukaan nuorisotilan avaamisen edellytyksenä on toiminnan vakiinnuttaminen vuoden 2024 alusta alkaen. Näin investoinnit ja rekrytoinnit voidaan tehdä pitkäjänteisesti.

Paikkana Koskikeskus?

Tampereen sivistyspalvelujen johtaja Lauri Savisaari sanoo, että alustavasti on ollut puhetta siitä, että tila voisi olla esimerkiksi Koskikeskuksessa. ”Meillä on aikaisemminkin ollut siellä sellainen pop up -tyyppinen tai kokeilunomainen nuorisotila, joka osoitti kyllä tarpeensa silloin, mutta sitten resurssit eivät siihen riittäneet.”

Nuorisotilan vuosikustannukset ovat 276 000 euroa. Summaan sisältyvät neljän ohjaajan henkilöstökulut, tilavuokrat, vartiointi sekä muut toiminnasta aiheutuvat kulut.

Keskustan nuorisotilan tarve on ollut tiedossa jo monta vuotta, ja nuorisotilasta on käyty vuosittain neuvotteluja. Nyt nuoret ovat kokoontuneet Tampereen keskustassa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, kuten kauppakeskuksissa, kaduilla, puistoissa ja Laikun lavalla.

Savisaari sanoo, että Tampereella on muitakin paikkoja, joissa tarvetta nuorisotyön lisäämiselle olisi. Uusista alueista tällainen on esimerkiksi Vuores. Keskustaa on kuitenkin pidetty nyt kaikkein kriittisimpänä. ”Olemme lähteneet siitä, että keskustan alue on se, jossa sitä eniten tarvitaan tällä hetkellä. Monet nuoret myös tulevat viettämään aikaansa keskustaan ja silloin on hyvä, jos siellä on turvallisia aikuisia ja kohtaamispaikkoja tarjolla.”