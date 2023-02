Tampere järjestää kaikille avoimen, ilmaisen Web3-verkkokurssin – Selvitimme, mistä ihmeestä on kyse

Kryptovaluuttojen lohkoketjuteknologiaa, kryptovaluuttoja ja NFT:itä hyödyntävä internetin kehityssuunta nähdään Tampereella tärkeänä innovaatioiden lähteenä.

Tampereen kaupunki järjestää yhdessä The Good Cartel -yritysverkoston kanssa kaikille avoimen ilmaisen Web3-verkkokurssin, jolle voi ilmoittautua opiskelijaksi netissä kuka tahansa. Aamulehti kysyi kurssin järjestäjiin kuuluvalta yrittäjä Sointu Karjalaiselta ja Tampereen kaupungin työllisyys ja kasvupalveluiden kehittämispäällikkö Vesa-Matti Ruottiselta, mistä kurssilla oikein on kyse.

Sointu Karjalainen, olet Tampereen kaupungin ja The Good Cartel -verkoston kanssa järjestämässä Web3-verkkokurssia. Kerro ensimmäiseksi, mikä on Web3?

”Web3:lle ei ole vielä yhteistä määritelmää edes hyväksytty. Sanoisin, että Web3 on internetin uusi murros. Siinä puhutaan kolmannesta internetistä. Ensimmäinen internet oli lukua, eli käyttäjät pystyivät lukemaan staattisia sivuja. Nykyisessä Web2:ssa käyttäjät pystyvät luomaan sisältöä, eli siinä tulivat blogit ja sosiaalinen media. Web3:ssa me käyttäjät voimmekin jo omistaa palan siitä internetistä lohkoketjujen ja uusien teknologioiden kautta. Siinä teknologiajätit, kuten Google ja Meta eivät olekaan vallassa, vaan me käyttäjät voimme päättää, mitä internetissä tehdään”, Sointu Karjalainen sanoo.

Mikä? Web3-verkkokurssi Kaikille avoin ja ilmainen Web3-verkkokurssi. Järjestäjinä Tampereen kaupunki ja The Good Cartel -yrittäjä ja yritysverkosto. Kurssille voi ilmoittautua The Good Cartellin verkkosivun kautta. Korkeakouluopiskelijat saavat kurssista yhden opintopisteen. Suoritustodistukset kurssista ovat lohkoketjussa. Osallistujalla on mahdollisuus saada todistus myös NFT:nä, eli non-fungible tokenina.

Kerro vielä konkreettinen asia, joka Web3:ssa on paremmin kuin nykyisessä internetissä.

”Otetaan esimerkiksi sosiaalinen media. Meidänkin yrityksen, Block Lanen, Twitter- ja Instagram-tilit on suljettu meiltä kysymättä, vaikka emme ole tehneet mitään laittomuuksia. Teknologiajätit pystyvät päättämään ja tekemään mielivaltaisesti asioita internetissä. Web3:n myötä on tullut decentralized social media, hajautettu sosiaalinen media, jossa käyttäjät omistavat paitsi alustan myös datan siellä. Silloin tällainen, että tilisi suljetaan, ei ole mahdollista. Kuvittele lisäksi, että Google perustettaisiin vasta nyt Web3-teknologialla, ja me kaikki käyttäjät omistaisimme siitä pienen osan. Parikymmentä vuotta myöhemmin olisimme aika rikkaita.”

Web3:a pidetään myös ideologiana, myyttinä, hypenä ja vaporwarena, eli ohjelmistolupauksena, joka ei koskaan toteudu. Mitä vastaat epäilijöille?

”Epäilyt ovat ymmärrettäviä. Olemme niin alkuvaiheessa, että ne loppukäyttäjien huippukokemukset ovat sieltä varmasti vielä tulossa. Kaikilla isoimmilla brändeillä, kuten Applella, Googlella, Microsoftilla, Disneylla ja Amazonilla on jo omat Web3-tiiminsä, jotka kehittävät koko ajan tuotteita näiden teknologioiden ympärille. Henkeä ei saa enää pulloon takaisin.”

Luettelit tuossa samoja teknologiajättejä, joiden vallasta Web3:n luvataan vapauttavan. Mikä estää suurta valtaa käyttävien jättiyritysten asettumisen myös Web3:n ytimeen?

”Näin se varmaan osittain tulee olemaankin. Web3 on niin kasvava ala, etteivät isotkaan yritykset pysty sitä sivuuttamaan ja on luonnollista, että ne tulevat tähän mukaan. Mutta Web3:ssa on paljon myös tällaisia elementtejä kuin decentralized autonomous organization (DAO), eli hajautettuja autonomisia yhteisöjä. Niissä yhteisö päättää, hyvinkin demokraattisesti, mihin suuntaan tuotetta viedään ihan kooditasolla. Otetaan esimerkiksi Ethereum, lohkoketjuteknologiaa käyttävä avoimen lähdekoodin tietojenkäsittely-ympäristö. Siellä koodarit päättävät, mikä on seuraava päivitys.

Ethereum ei itsekään oman nettisivunsa mukaan tarkkaan tiedä, mitä DAO:t ovat. Eikö tämä kuulosta yhtä epämääräiseltä kuin koko Web3-ideologiakin?

”Ei se minulle kuulosta epämääräiseltä, kun katson konkreettisia DAO-esimerkkejä. Otetaan esimerkiksi vaikkapa hyväntekeväisyysala. Siellä ei ole ehkä riittävää läpinäkyvyyttä siitä, paljonko rahaa menee mihinkin asiaan. Yhdysvalloissa Elon Muskin veli Kimbal Musk on perustanut DAO-mallisen hyväntekeväisyysorganisaation, jolla sitten saadaan se läpinäkyvyys ja jossa yhteisö itse päättää, mihin rahat käytetään. Se on aika makea esimerkki.

Elon Musk taas itse pitää Web3:a pelkkänä hypenä ja markkinointisanana. Mitä tähän sanot?

”Elon Musk on fiksu mies. En lähde hänen sanomisiaan syvemmin analysoimaan. Kyllä hän on ottamassa jo Bitcoin-maksut takaisin Teslaan, ja näyttää hyvin vahvasti siltä, että Twitterkin viedään kryptomaksujen maailmaan mukaan.”

Kryptovaluutat ja niiden käyttämä lohkoketjuteknologia ovat olennainen osa Web3:a. Kryptovaluuttojen maine kuitenkaan ei ole erityisen hyvä.

”Kryptojen maine on se mikä se on. Siellä on ikäviä väärinkäytöksiä ja huijauksia liikkeellä. Kaikki väärinkäytökset kuitenkin liittyvät aina ihmisiin, eivät krypto- ja lohkoketjuteknologiaan itsessään. Ne itse asiassa puoltavat DAO:jen tarvetta, koska niissä päätöksenteko ei ole sen yhden SBF:n (Sam Bankman-Friedin, epäilty kryptovaluuttahuijari, -sijoittaja ja entinen miljardööri) ja hänen tiiminsä vallassa. Kyllä, kryptot ovat Web3:ssa yksi työkalu, mutta on siellä paljon muutakin.”

Sam Bankman-Fried, 30, yhdysvaltalainen kryptovaluuttojen välittäjä ja sijoittaja, jonka FTX-kryptovälitystoimisto kaatui konkurssiin viime vuoden lopulla. Myös SBF:nä tunnettu Bankman-Fried pidätettiin Bahamalla 12.12.2022 ja toimitettiin Yhdysvaltoihin odottamaan oikeudenkäyntiä. Häntä uhkaa jopa 115 vuoden vankeustuomio petoksista.

Toinen olennainen elementti Web3:ssa ovat NFT:t, non-fungible tokenit, digitaaliset kokonaisuudet, joita ei voi kopioida. Miksi?

”Jos puhutaan vaikkapa kiinteistökaupasta, niin NFT:t ja niihin liittyvät älysopimukset virtaviivaistaisivat kiinteistökaupan prosessia, joka tänä päivänä on yhä valitettavan manuaalista papereiden pyörittelyä. Yhdysvalloissa kiinteistökaupassa on jo aika hauskoja start-up-yrityksiä, jotka tätä jo tekevät.”

Kerro, minkälainen on Web3-verkkokurssi, jonka järjestäjiin kuulut yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

”Web3:een, kryptoihin ja NFT:ihin liittyy paljon mystiikkaa. Niitä on vaikea määrittää. Halusimme luoda kaikille avoimen ja ilmaisen väylän oppia, mitä ne tarkoittavat ja näyttää käytännön esimerkkejä, mitä maailmalla jo on. Kurssi on hyvä väylä nähdä ne mahdollisuudet tässä. Näin pääsemme innovaatioaaltoon mukaan.

Kehittämispäällikkö Vesa-Matti Ruottinen Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista, miksi Tampereen kaupunki on mukana järjestämässä Web3 Masterclass -kurssia?

”Me Tampereen kaupungilla haluamme tukea sitä, että meidän alueen osaajilla ja yrityksillä on mahdollisuus oppia tästä uudesta hajautetusta internetin maailmasta. Meillä on tässä järjestäjäkumppanina The Good Cartel -verkosto, niin saamme alan parhaat asiantuntijat paikalle.”

Tuliko aloite kurssin järjestämisestä Tampereen kaupungilta vai The Good Cartel -yritysverkostolta?

”Aloite tuli tältä toimijaverkostolta. Tarkoitus on, että Tampereen alueelle syntyisi tällaista verkostoa.”

Mitä kurssin järjestäminen Tampereen kaupungille maksaa?

”Toimijaverkostolle on tehty pienhankinta siitä valmennuksesta, mitä on ostettu tähän kurssiin liittyen. Se koskee myös verkoston luontia, joka on kaikille avoin.”

Miten iso on pienhankinta?

”Se on tosi pieni. Pienhankinnan raja on Tampereen kaupungilla 15 000 euroa.”