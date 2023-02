Näsijärven ja Tohlopin retkiluisteluradat nyt hyvässä kunnossa – ”Upeaa baanaa”

Radat ovat luistelukelpoisia ja niitä viimeistellään päivän mittaan huippukuntoon.

Aamulehti

Lauantai on alkanut auringonpaisteella ja mukavalla 8–9 asteen pakkasella. Päivä on täydellinen vaikkapa retkiluistelulle, ja mikä parasta, esimerkiksi Tampereen Näsijärven sekä Tohlopin retkiluisteluradat ovat hyvässä kunnossa.

Näsijärvi

”Vähän on yön aikana lumi kasautunut joihinkin kohtiin kinoksille, mutta tänäänkin auraamme radan. Varmasti saamme päivän aikana radalle aivan upeaa baanaa luistelijoille”, sanoo lauantai-aamuna kello 9.30 Tuire Tyllilä, Näsijärven retkiluisteluradasta huolehtivan Hiking Travel -perheyhtiön nuorin jäsen.

Radan lähtöpiste sijaitsee Kaupinojalla, josta voi myös vuokrata välineitä retkiluisteluun.

Tohloppi

”Aivan huippukunnossa on rata. Justiinsa olen viimeisiä pölyjä vetämässä pois pinnasta. Ihan huippujää on. Viikolla pariin otteeseen höylättiin se, niin saatiin pois röpö, mitä alkuviikosta jäi, kun tuli loskaa taivaalta. Aivan huippukunnossa on rata nyt”, sanoo Tohlopin rataa kunnossa pitävä Tuukka Tuominen.

Tohlopin 3,2 kilometriä pitkän radan varrella on neljä erillistä lähtöpaikkaa, joihin pääsee helposti eri puolilta Tohloppi-järveä.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan pakkanen pysyy Tampereella noin 8-9 asteessa ja koko lauantaipäiväksi on luvassa auringonpaistetta.