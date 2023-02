Vapaaehtoiset pyöräilyagentit ovat antaneet palautetta Tampereen pyöräteiden talvikunnosta jo kahden kuukauden ajan.

Aamulehti

Talvipyöräilyä harjoittavien vapaaehtoisten pyöräilyagenttien antama palaute on auttanut korjaamaan ongelmakohtia pyöräteillä Tampereella.

”Toiminnasta on saatu arvokasta dataa. Olemme pystyneet tekemään korjauksia joistakin epäkohdista saamiemme tietojen perusteella”, Tampereen infran työpäällikkö Antti Sorvali sanoo. ”Hyödyllistä on myös tieto siitä, missä on onnistuttu.”

Pyöräilyagenttien palautteen ansiosta on saatu korjattua muun muassa Hervannasta keskustaan kulkevan pyöräreitin varrelle jäänyt työtekninen virhe eli tietyn lyhyen reittijakson auraamatta jääminen.

”Sen jäljille päästiin agenteilta saadun palautteen ansiosta. Auraamattomuus johtui kahden koneenkuljettajan välisestä kommunikaatiovirheestä. Kumpikaan ei tiennyt kummalle kyseisen osuuden kunnossapito kuuluu. Siksi se jäi välillä auraamatta.”

Hoitovastuita Hervannan ja keskustan välisellä reitillä on selkeytetty myös Viinikan liikenneympyrän ja Hatanpään valtatien välisellä osuudella. ”Nyt kaikki siellä toimivat tekijät tietävät, mitä tehdä.”

Lue lisää: Tampere etsii pyöräily­agentteja raportoimaan väylien talvikunnosta – koskee neljää reittiä

Mitä? Pyöräilyagentit Tampereen kaupunki ja Tampereen infra oy hakivat marraskuussa talvipyöräileviä vapaaehtoisia pyöräilyagentteja antamaan viikoittain palautetta pyöräväylien talvihoidon laadusta neljällä seudullisella pääreitillä. Hakijoita oli 300. Heistä 150 valittiin. He ovat pyöräilleet yhdellä tai useammalla pääreitillä tai reitin osalla. Reitit ovat: Holvasti – Keskusta – Santalahti, Tesoma – Keskusta, Pirkkala – Härmälä – Hatanpää – Keskusta ja Hervanta – Keskusta. Toiminta käynnistyi marraskuun lopussa. Palautetta on nyt saatu reilun kahden kuukauden ajalta. Toiminta jatkuu koko talvikauden ajan.

Arvosanat viikoittain

Pyöräilyagentit ovat antaneet viikoittain arvosanoja kahden kuukauden ajan neljällä pyöräilyreitillä: Pirkkalasta, Tesomalta, Holvastista ja Hervannasta keskustaan.

Parannettavaa talvipyöräilyssä on löytynyt muun muassa pyöräilyväylille kertyvästä lumesta ja sohjosta, lumen vuoksi kaventuneista väylistä, heikosti auratuista yksittäisistä jaksoista, töyssyisestä aurausjäljestä ja liukkaudentorjunnasta.

”Huonoimmat arvosanat ja vaikeimmat talviolosuhteet ovat aika pitkälti kulkeneet käsi kädessä. Kun lunta on satanut paljon tai kun lämpötila on sahannut nollan molemmin puolin vesisateiden kanssa, arvosanat ovat laskeneet”, Sorvali sanoo.

Hankalin viikko on ollut alkaneen vuoden toinen viikko. Silloin satoi paljon lunta, ja toisaalta siirryttiin nopeasti pakkasista lämpöasteiden puolelle.

”Ongelmallisimpia paikkoja ovat kapeat, lumitilaltaan vähäiset paikat. Ne sijoittuvat pääosin keskustan alueelle, mutta myös Insinöörinkadulla on haasteita”, Sorvali sanoo.

Keskusta hankala alue

Paras pyöräilyagenttien antamien yleisarvosanojen keskiarvo oli reitillä Pirkkala – Härmälä – keskusta. Huonoin reitillä Hervanta – keskusta. Suuria eroja reittien välillä ei kuitenkaan ollut.

”Pirkkala – keskusta -reitillä väylä on pääosin leveä ja tasainen, joten sen hoitokin on helpompaa”, Sorvali sanoo.

Reitti on neljästä reitistä lyhyin ja se on kokonaan yhden urakoitsijan hoidossa. Näin ollen sille syntyy vähemmän rajapintoja eli kohtia, joissa kunnossapidon tekijä vaihtuu toiseksi.

Hervanta-Nekala-keskusta -reitti on puolestaan pitkä ja matkalla on vaihtelevan levyisiä väyliä, joiden lumitiloissa on eroja.

Yksi ongelmallisimmista alueista on Tampereen keskusta.

”Siellä yksisuuntaiset pyöräväylät ovat kapeita. Ne ovat haastavia pitää kunnossa, sillä keskustassa koneenkin on oltava tosi kapea.”

Samankaltaista ongelmaa on Insinöörinkadulla Hervannassa. Siellä on myös jonkin verran mutkia reitillä.

Ongelmallisia pyöräväylien varrella voivat olla myös rajapinnat eli alueet, missä kiinteistön jalankulkuväylä ja pyöräväylä kohtaavat.