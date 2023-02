Tampereen Sulkavuoren keskuspuhdistamon pääurakoitsija on ryhtynyt selvittämään Rakennusliiton tammikuisessa tarkastuksessa esiin nousseita epäkohtia.

Aamulehti

Rakennusliiton tekemän tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että Tampereen Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon työmaalla on hyväksikäytetty ukrainalaista työvoimaa. Liiton mukaan ukrainalaisia on siirretty kevytyrittäjiksi, joille maksetaan alle puolet asianmukaisesta laskutuksesta. Aamulehti uutisoi selvityksestä tammikuussa.

Sulkavuori on kuuden Pirkanmaan kunnan yhteinen hanke. Työmaan pääurakoitsijoina toimii työyhteenliittymä Sulkavuori eli Kreate ja rakennusyhtiö Aki Hyrkkönen Oy. Kreate oy:n tiedotteen mukaan se on aloittanut tarkastuksen jälkeen alihankintaketjujen sekä niihin liittyvien sopimusten selvitystyön, joka on edelleen käynnissä. Yhteensä Sulkavuoren työmaalla on tällä hetkellä 100 aliurakkasopimusta.

”Käytännössä teemme selvitystyötä kaikkien kanssa. Pääurakoitsijan roolissa selvitämme, että tilaajavastuuasiat ovat kunnossa,” Kreate oy:n henkilöstöjohtaja ja selvitystyötä johtanut Katja Pussinen kertoo Aamulehdelle.

Kevytyrittäjyys kielletään

Kreaten tiedotteen mukaan kyse on noin 20 ukrainalaisen kevytyrittäjän tilanteesta, johon lähdettiin etsimään ratkaisua alihankintayritysten, Rakennusliiton sekä työnantajaliiton kanssa. Lopputuloksena kevytyrittäjyys päädyttiin kieltämään Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeessa. Työyhteenliittymän projektipäällikkö Jussi Kiuru sanoo tiedotteessa, että näin Sulkavuoren alihankkijoiden työntekijät saavat lain ja työehtosopimuksen mukaisen korvauksen työstään ja maksavat verot ja muut maksut asianmukaisesti.

Kevytyrittäjinä toimineille ukrainalaisille tarjotaan madollisuutta siirtyä työsuhteisiin alihankintayritykseen. Pussinen kertoo, että huomenna perjantaina kevytyrittäjinä työskennelleille ukrainalaisille järjestetään aiheesta tapaaminen. Rakennusliiton mukaan ukrainalaiset tiesivät työskentelevänsä yrittäjinä, mutta he eivät tienneet, mitä se käytännössä tarkoittaa. Pussinen ei osaa sanoa, ovatko työntekijät edelleen sidoksissa helsinkiläiseen Brutto osk -osuuskuntaan, jonka kautta ukrainalaiset työntekijät ovat tulleet työmaalle.

”Keskustelemme kokonaistilanteesta, siitä mitä tarkoittaa, että enää kevytyrittäjyyttä ei voida jatkaa sekä miten tämä työsuhde tehdään ja mitä se muuttaa.”

Pussisen toteaa, että Kreatella ei ole ollut missään kohtaa yhteistyötä osuuskunnan kanssa. Pussisen mukaan Kreatella on sopimus ainoastaan Sulkavuoren alihankkijaan, jolla taas on sopimus ukrainalaiset työllistävään alihankkijayritykseen. Sulkavuoren alihankkijan kanssa sopimus on jatkunut.

Työluvat selvitetty

Tammikuisessa selvityksessä kävi myös ilmi, että tarkastushetkellä työntekijöille oli maksettu vasta marraskuun palkkoja. Pussinen kertoo, että hänen tietojensa mukaan asiaa on korjattu koko ajan.

”Tässä ei ole sinällään ollut kyse palkkasaatavista, vaan näitä on siinä kohtaa käsitelty kevytyrittäjinä. Olemme saaneet dokumentaatiota laskutuksesta. En ole sillä tavalla käynyt läpi, että pystyisin kertomaan, millä päivällä laskutustilanne on tällä hetkellä.”

Työmaatarkastuksessa myös ilmeni epäselvyyksiä muiden ulkomaalaisten työntekijöiden työluvissa. Pussisen mukaan ukrainalaisten työluvissa epäselvyyttä ei ollut.

”Mitä tulee näihin ulkomaalaisiin työlupiin, ne on käyty läpi ja koko ajan tarkistamme niitä, että ne ovat kunnossa siltä osin, mitä meillä on tieto. ”