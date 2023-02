Anna-Kaisa Ikosta pyydettiin pitkään ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin, nyt hän kertoo miksi suostui – "Yksi työuran vaikeimmista pohdinnoista”

Eduskuntavaaliehdokkaaksi lähtevä Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen kertoo, että päätös ehdokkaaksi lähtemisestä syntyi tällä viikolla eli tammi-helmikuun taitteessa.

Aamulehti

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoo, että päätös eduskuntavaaleihin ehdolle lähtemisestä syntyi tällä viikolla eli tammi-helmikuun taitteessa. Ikonen kertoo aloittaneensa asian pohtimisen alkuvuodesta. Ikonen sanoo, että pyyntöjä ja painetta ehdolle lähtemiseksi on kuitenkin ollut pitkään ennen tätä.

Ikonen jatkaa työtään pormestarina toistaiseksi normaalisti. Hän kertoo, että eduskuntavaaleihin asti työtä tehdään vaalikaranteenikäytäntöjen mukaisesti. Jatko pormestarina riippuu eduskuntavaalien tuloksesta.

”Mietin tätä asiaa todella pitkään ja tarkasti, eikä päätös missään nimessä ollut helppo, vaan yksi työuran vaikeimmista pohdinnoista”, Ikonen taustoittaa ehdolle lähtemistä.

Ikonen sanoo, että päätöksestä vaikean teki hänelle tärkeä pormestarin työ. Hän kuvailee työtään unelmatyöksi.

Ratkaiseva tekijä päätöksen kannalta oli Ikosen mukaan nykyinen maailmantilanne, jossa Euroopassa käydään sotaa ja Suomen talous on hälyttävässä tilassa.

”Olemme poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa vaikuttaminen on erityisen tärkeää. Suomella on kaikki valttikortit menestyä, vaikka tilanne on vaikea. Olennaista on, että käytämme niitä oikein.”

Omaa osaamista rakennustyöhön

Ikonen sanoo, että mikäli hän tulee valituksi eduskuntaan, hän haluaa tuoda päätöksentekoon mukanaan tamperelaista ja pirkanmaalaista päätöksentekokulttuuria.

”Olemme pystyneet tekemään suuria päätöksiä hyvällä yhteistyöllä ja rohkeudella. Tämä on sellaista henkeä, jota haluaisin viedä täältä myös valtakunnan tasolle”.

Kun Ikoselta tiedustelee, olisiko hän mahdollisesti käytettävissä ministeriksi, mikäli hän tulisi valituksi ja kokoomus nousisi hallitukseen, Ikonen vastaa maltillisesti.

"Äänestäjät päättävät Suomen suunnan huhtikuussa ja ennen sitä ei mitään paikkaa jaetaan yhtään kenellekään. Mutta jos sellaista vastuutehtävää tarjottaisiin, se olisi toki hienoa ja tekisin varmasti kaikkeni Suomen ja suomalaisten puolesta. Nyt on tärkeää, että ihmiset tekevät ensin päätöksen ja nähdään vaalien tulos.”