Juuri nyt: Anna-Kaisa Ikonen ehdolle eduskuntavaaleissa – Tampereen pormestari todennäköisesti vaihtuu tänä vuonna

Anna-Kaisa Ikosen lähtö ehdolle eduskuntavaaleissa voi tarkoittaa Tampereen pormestarin vaihtumista.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen on kokoomuksen uusin eduskuntavaaliehdokas Pirkanmaalla.

Tampereen pormestari, entinen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen (kok.) lähtee kokoomuksen ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa Pirkanmaan vaalipiirissä. Pirkanmaan kokoomuksen hallitus kertoi torstaina nimenneensä Ikosen ehdokkaaksi.

Ikonen pääsi eduskuntaan vuoden 2019 vaaleissa Pirkanmaalta. Hän sai Pirkanmaalla yli 9 000 ääntä, neljänneksi eniten vaalipiirissä. Kuntavaalien 2021 jälkeen Ikonen jätti kansanedustajan työn ja tuli valituksi Tampereen pormestariksi – toista kertaa. Ensimmäisen kerran Ikonen toimi Tampereen pormestarina vuosina 2013–2017. Ikonen on kokoomuksen varapuheenjohtaja. Hän on toiminut myös valtiosihteerinä.

Ikosen valinta kansanedustajaksi kevään 2023 eduskuntavaaleissa on erittäin todennäköistä. Siten on myös todennäköistä, että Tampereen pormestari vaihtuu tänä vuonna. Kuntavaaleissa 2021 kokoomuksella oli Tampereella kaksi pormestariehdokasta. Ikosen lisäksi pormestariehdokkaana oli Kalervo Kummola. Kummola on kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja.

Puolueen varapuheenjohtajana ja entisenä kansanedustajana Ikonen on myös valtakunnallisesta näkökulmasta kokoomukselle merkittävä ehdokas. Pirkanmaalla kokoomus on voimakkaasti toivonut Ikosta ehdokkaaksi. Kilpakumppani sdp:n ehdokaslistalla on Suomen suosituimpiin poliitikkoihin kuuluva Sanna Marin.

Jos kokoomuksesta tulee vaalien jälkeen hallituspuolue, Ikosen nousu jopa ministeriksi voi olla mahdollista.

Kokoomuksella on vielä nimeämättä yksi ehdokas Pirkanmaan vaalipiirissä. Kokoomus ja rkp ovat tuttuun tapaan vaaliliitossa Pirkanmaalla.

Kummola kertoo olevansa käytettävissä pormestarin tehtävään

Kokoomuksen Kalervo Kummola kertoo Aamulehdelle olevansa käytettävissä pormestarin tehtävään, jos Anna-Kaisa Ikonen tulee valituksi eduskuntaan.

"Olen käytettävissä, mutta ei kannata mennä asioiden edelle nyt, vaan katsotaan vaalit ensin rauhassa ja otetaan iisisti", Kummola kommentoi Aamulehdelle torstaina aamupäivällä.

Kummola sanoo, että päätöksen Ikosen mahdollisesta seuraajasta tekee valtuusto puoluejärjestön ehdotuksen perusteella.

Kummolan näkemyksen mukaan Ikosen päätös lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi on puolueen kannalta äärettömän tärkeä.

"Ei varmasti ollut helppo päätös, mutta paine oli tietysti kova”.

Lisäys 2.2.2023 kello 11.39: Lisätty Kalervo Kummolan kommentit.