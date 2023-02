Kameratolppien vaikutukset onnettomuuksiin ja nopeuksiin ovat nyt tarkastelussa Tampereella – yksi ja sama tolppa hakkasi taas eniten maksuja autoilijoilta

Tampereelle tuli vuonna 2021 uusia kameratolppia 16 kappaletta. Nyt selvitetään, miten ne ovat vaikuttaneet ajonopeuksiin ja onnettomuusmääriin.

Tampereen aktiivisin kameratolppa on yli 2 200 välähdyksen tolppa Linnainmaan kohdalla Lahdentiellä. Vanhanmallisen tolpan paikka ei ole mukana nyt käynnissä olevassa tarkastelussa.

Aamulehti

Tampere arvioi automaattisen kameravalvonnan vaikutuksia tutkimuksella, jonka tulokset selviävät pian. Konsultin tekemässä arvioinnissa tarkastellaan Kangasalantien ja Hervannan valtaväylän ajonopeuksia ennen automaattivalvontaa ja valvonnan tulon jälkeen. Samalla vertaillaan myös valvonnan vaikutusta poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin.

Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi helmikuussa 2020 automaattivalvonnan sijoittamisperiaatteet ja yleissuunnitelman valvontakohteiden sijoittamisesta kaupungin katuverkolle. Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Heljä Aarnikko kertoo, että automaattivalvontaa on sen jälkeen toteutettu Hervannan valtaväylälle sekä Kangasalantielle Yrittäjäkadun ja Tampereen rajan välillä suunnitelman mukaisesti.

”Tuolloin tavoitteena oli edetä nopeamminkin toteuttamisen kanssa, mutta aikataulutus on aina kiinni kunkin vuoden määrärahoista.”

Seuraavina mahdollisina kohteina tarkastellaan Kalevantietä Kaupinkadun ja Hervannan valtaväylän ramppiliittymän välillä ja Lempääläntietä Viinikan liittymän ja Kuokkamaantien välillä. Aarnikon mukaan näissä kohteissa on on käynnissä nopeustasojen nykytilan arviointi Tomtom-datan perusteella. Ajonopeuksia tarkastellaan ennen ja jälkeen automaattivalvonnan toteuttamisen, ja samalla selvitetään, miten mahdolliset nopeudenmuutokset ajoittuvat eri vuorokaudenaikoihin. Arvioinnin tulosten perusteella päätetään jatkosuunnittelusta.

Myöhemmin tarkasteltavia valvontajaksoja ovat Nokiantie, Aitolahdentie ja Sammonvaltatie sekä yksittäiset mahdolliset mittauspisteet.

Messukylänkadun ratkaisuja on tavoitteena kehittää laajemmilla katusuunnitelmaratkaisuilla, jotka vaikuttavat ajoneuvoliikenteen nopeuksiin ja jalankulkijoiden turvallisiin ylityskohtiin. Valmisteilla olevaan suunnitelmaan ei näillä näkymin kuulu nopeusvalvonta.

Lappu kahdessa viikossa

Tampereelle ei asennettu viime vuonna yhtään uutta kameratolppaa. Vuonna 2021 Tampereelle tuli 16 uutta tolppaa, joissa käytetään kymmentä uutta kameraa. Samassa valvontakohdassa voi olla useita kameroita, jotka on suunnattu eri suuntiin.

Sisä-Suomen poliisin kameravastaava, vanhempi konstaapeli Kari Lehtonen kertoo, että Tampereen kaupungin alueella pääsääntöisesti kaupunki rakentaa kameroille tolppapaikat ja poliisihallitus hoitaa niihin kamerat. Kameran hinta on noin 25 000 euroa ja tolpan noin 10 000 euroa.

”Jaot ovat tiekohtaisia. Rantaväylän tunnelin kameratolpat menevät ely-keskuksen ja Destian piikkiin.”

Uusilla kameroilla voidaan samalla valvoa myös esimerkiksi turvavyön käyttöä, eli ylinopeuden takia automaattikameran ottamasta kuvasta voi tulla seurauksia useammastakin rikkeestä.

”Mutta pitää aina ajaa ylinopeutta, että muu teko, vaikka turvavyön käyttämättä jättäminen paljastuu. Se voidaan liittää juttuun”, Lehtonen kertoo.

Eniten Tampereella välähdellyt kamera on ollut vuosia sama: Lahdentiellä Linnainmaan kohdalla Lahden suunnasta tullessa nopeusrajoitus laskee 80 kilometristä 60 kilometriin, ja sitten kamera räpsähtää usein. Viime vuonna tämän yhden tolpan välähdykset johtivat yli 2 200:aan päiväsakkoon tai liikennevirhemaksuun.

Jos kamera räpsähtää, Lehtosen mukaan kirje tulee kotiin yleensä kahden viikon sisällä.

Linnainmaan tolppa Valtatiellä 12 on Lahden suunnasta ajettaessa mutkassa juuri ennen moottoritien ramppeja, kuvassa jälkimmäisten liikennemerkkien välissä.

Kameratolpista on viime vuosina tullut selvästi aiempaa vähemmän suoritteita. Aamulehti on aiemmin uutisoinut poliisilla olleen isoja ongelmia automaattisen liikennevalvonnan kanssa sen jälkeen, kun poliisi otti uuden tietojärjestelmän käyttöön. Ylikomisario Jari Näkki Sisä-Suomen liikennepoliisiyksiköstä selittää suoritteiden vähenemistä sillä, että autoilijat ovat oppineet tunnistamaan valvontapaikat, ja nopeusrajoitusten noudattaminen on parantunut erityisesti automaattivalvonta-alueilla.

”Tähän valvonnalla pyritäänkin ja sitä kautta parantamaan liikenneturvallisuutta.”