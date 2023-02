Lakkovahdit saapuivat Sandvikin tehtaalle jo viideltä aamulla – ”Rintama pitää todennäköisesti hyvin”

Sandvikin Tampereen-tehtaan noin 1 500 työntekijästä suurin osa on lakossa. Työntekijöiden ja työnantajien tavoitteet ovat vielä prosenttien päässä toisistaan.

Sandvikin Tampereen tehtaan pääluottamushenkilö Markus Haataja (vas.) osaston luottamushenkilö Vili Hoikkala sekä Ylempien toimihenkilöiden YTN:n pääluottamushenkilö Riku Kopra sekä Tekniikan akateemiset TEK:n Jussi Nousiainen toimivat lakkovahteina Sandvikin Tampereen-tehtaan edustalla keskiviikkona aamulla. He sanoivat, että palkkojen korotukset ovat tärkeitä myös siksi, että alalle saadaan houkuteltua osaajia myös tulevaisuudessa.

Teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden kolmipäiväinen lakko käynnistyi keskiviikkona. Teollisuusliiton ensimmäinen lakko koskee 50:tä toimipaikkaa, joista kahdella, teollisuuskonserni Sandvikilla sekä kaivos- ja louhintakoneita valmistavalla Drillset oy:lla on toimintaa Pirkanmaalla.

Keskiviikkona jo ennen aamuviittä lakkovahdiksi saapunut Sandvikin Tampereen-tehtaan pääluottamushenkilö Markus Haataja toteaa pettyneenä, että työmarkkinoilla on selvästikin jotakin rikki, kun jälleen ollaan tässä tilanteessa. ”Toimin nyt neljättä kertaa lakkovahtina ja viimeksi samalla asialla ollaan oltu vuosina 2011, 2018, 2019 ja nyt”, hän laskee.

Sandvik on Tampereen suurimpia työnantajia ja ollut vuosia selvästi kaupungin isoin yhteisöveron maksaja.

Ylempien toimihenkilöiden YTN:n pääluottamushenkilönä Sandvikilla toimiva Riku Kopra kertoo, että suurin osa on tietoinen lakosta ja siihen liittyvistä työtaistelutoimista. Kopra kertoo saaneensa joitain yhteydenottoja ulkomaisilta työntekijöiltä, joille suomalaiset käytännöt eivät ole tuttuja.

Haataja arvioi, että lakkovahdin työ Sandvikin portin edustalla tulee olemaan kolmen päivän aikana melko kevyttä, eikä kahnauksia töihin menemisestä tule syntymään. Sandvikin Tampereen tehtaalla työskentelee noin 720 Teollisuusliiton jäsentä.

Yhteensä eri ammattiliittojen jäseniä tehtaalla työskentelee noin 1500. Heistä suurin osa on lakossa.

”Järjestäytymisaste on noin 95–96 prosenttia, joten rintama pitää todennäköisesti hyvin, eikä ainakaan teollisuusliiton jäsenet yritä töihin, sillä meillä on täällä sen verran kovat perinteet”, Haataja sanoo.

Haataja kertoo, että lakkovahtien työ on saanut jäseniltä laajaa kannatusta. ”Lähinnä on toivotettu tsemppiä ja tuotu paikalle suklaasydämiä ja lämmintä glögiä, mikä on tietenkin mukavaa.”

Haataja sanoo, että suurimmalle osalle jäsenistä lakko on selvä asia ja sitä tuetaan, mutta myös joitakin huolestuneita yhteydenottoja on tullut.

”On myös tullut yhteydenottoja, joissa ollaan huolissaan esimerkiksi lakon kestosta ja sitä, ettei uusia lakkoaaltoja tulisi”, Haataja kertoo.

Sandvik Tampereen henkilöstöjohtaja Jonna Kaminen tiedusteli lakkovahdeilta keskiviikkona aamupäivällä, millaisia mainoksia Sandvikin tehtaan pysäköintialueelle pysäköityjen autojen ikkunoihin oli aamun aikana jaettu. Tekniikan akateemisten TEK:n lakkovahtina keskiviikkona toiminut Jussi Nousiainen kertoo, että mainosten tarkoituksena on kertoa, miksi paikalla ollaan ja miksi käynnissä oleva työtaistelu on tarpeellinen.

Korotukset perusteltuja

Haatajan ei tarvinnut toimia lakkovahtina keskiviikkona yksin. Seurana hänellä oli osaston luottamushenkilö Vili Hoikkala, Ylempien toimihenkilöiden YTN:n pääluottamushenkilö Riku Kopra sekä Tekniikan akateemiset TEK:n Jussi Nousiainen.

He kertoivat, että yleinen tunnelma Sandvikin työntekijöiden keskuudessa on tällä hetkellä se, että palkkoihin tulisi saada tuntuvat korotukset.

”Ostovoima on kadonnut, joten nyt olisi jo aika saada ihan kohtuullisia korotuksia. Oikeus ja kohtuus olisi myös se, että kiky-maksut palautuisivat takaisin työnantajalle nyt kun muutkin kiky-toimet ovat loppuneet”, Haataja sanoo.

Haataja sanoo, että odotuksena on yhteensä 8,5 prosentin korotus kahdelle vuodelle.

”Elinkustannukset ovat nousseet kaikilla. Kun korot ja energianhinta ovat nousseet, ihmiset odottavat että palkatkin nousevat. Hyvä kysymys on, että miksi palkat eivät nouse, kun kaikki muut kustannukset nousevat”, Jussi Nousiainen sanoo.

Nousiainen sanoo, että palkankorotuksia tukee suomalaisten teollisuusyritysten vahva tilauskanta sekä todella hyvät tulokset.

Jos yleiskorotus jää 8,5 prosentin alle, se on Markus Haatajan mielestä pettymys.

”Lopputulos löytyy todennäköisesti keskeltä riitaa, mutta se on pettymys laajasti koko kentälle, jos tähän ei päästä.”

Teollisuusliitto hylkäsi valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen viime perjantaina. Sovintoehdotuksessa tarjottiin 5-6 prosentin korotusta kahdessa vuodessa.

Lakot huolestuttavat Sandvikilla

Sandvikin Suomen-toimitusjohtaja ja Sandvik Mining and Rock Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja Mats Eriksson sanoo, että jo kolmen päivän lakko vaikuttaa tuotantoon, mutta tilanne on hallittavissa.

Sandvikin Tampereen-toimipisteessä valmistetaan maanalaisia ja -päällisiä porauslaitteita. Tampereella sijaitsee myös teknologian ja digitalisaation osaamiskeskus, testikaivos ja automaatiotoiminnot.

Eriksson pitää alkanutta lakkoa harmillisena. Hän kertoo vieroksuvansa tilannetta, jossa lakko kohdistuu vientiyrityksiin. Hän sanoo, että suurin huoli on, mitä lakko ja sen vaikutukset tekevät Suomen maineelle ja kuinka vientimaiden asiakkaat näkevät Suomen työmarkkinatilanteen.

”Mainekolaus tulee joka kerta, kun toimituksissa ilmenee viivytyksiä”, Eriksson sanoo ja muistuttaa, että myös aikaisemmat lakot muistetaan vientimaissa.

Myös Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n kaavailema lakko satamissa vaikuttaisi Sandvikin toimintaan vientiyrityksenä. Mikäli sopimukseen ei päästä lakko alkaa 15. helmikuuta.

Eriksson sanoo, että jatkuvat lakot saavat asiakkaat miettimään toimitusvarmuutta, mikä saattaa vaikuttaa investointihalukkuuteen tulevaisuudessa.

Mats Eriksson sanoo, että on väärin vertailla Suomen palkkatasoa muihin maihin kuten Saksaan. Hän sanoo, että tärkeämpää on, että Suomi pysyy houkuttelevana valmistusmaana. Tärkeää Erikssonin mukaan on myös se, että yritys pystyy toimimaan niin, että investointien kautta työllisyys saadaan pidettyä hyvällä tasolla.

”Uskon, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että inflaation myötä palkkoja pitää korjata ja etteikö palkat nousisi. Nyt keskustellaan kuitenkin enemmänkin siitä, mikä on oikea taso meidän maalle”, Eriksson sanoo.

Eriksson perustelee näkemystään sillä, että asioiden kanssa on katsottava myös tulevaisuuteen ja seurata tarkasti markkinatilanteen kehittymistä.

”Epävarmuustekijöitä on paljon, joten ei riitä että katsotaan taustapeiliin, vaan katseen pitää olla myös tulevassa.”

Sandvikin Tampereen-tehtaan osaston luottamushenkilö Vili Hoikkala toimi lakkovahtina ensimmäistä kertaa keskiviikkona.

Luvassa lisää lakkoja?

Keskiviikkona alkaneet Teollisuusliiton, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Ammattiliitto Pron lakot ovat tämän työmarkkinakierroksen ensimmäiset.

Jos ratkaisua työriitoihin ei löydy, luvassa on lisää lakkoja. Seuraavat lakot on suunniteltu alkavan 8. helmikuuta. Työriitojen sovittelu jatkuu Teollisuusliiton osalta perjantaina.

Myöhemmät lakkovaroitukset koskevat myös lempääläläistä porakalustovalmistaja Robit oyj:ta. Yrityksen toimitusjohtaja Arto Halonen ei vielä osaa sanoa millaiset vaikutukset mahdollisella lakolla olisi yrityksen toimintaan. Hän kuitenkin arvioi, että työtaistelutoimista huolimatta asiakkaiden toimitukset pystytään turvaamaan

”Toivomme kuitenkin ensisijaisesti, että neuvottelutulos osapuolten välillä saataisiin aikaiseksi mahdollisimman nopeasti.”