Tältä näyttää Raholanharjun uusi asuinalue, johon tulee koteja yli 2 500 asukkaalle

Arkta-konserni rakentaa Raholanharjuun noin 20 kerrostaloa eli noin tuhat asuntoa. Kaikkiaan uudistuva Raholanharjun asuinalue tulee olemaan yhteensä noin 13 hehtaarin suuruinen kerrostaloalue. Raholanharju sijoittuu Raholassa junaradan varteen, entisen teollisuuskorttelin tilalle.

Aamulehti

Uuden Raholanharjun asuinalueen rakentuminen Länsi-Tampereelle alkaa tänä keväänä. Ensin alta puretaan pois vanhaa teollisuuskiinteistöä huhti-toukokuusta alkaen. Varsinainen asuinalueen rakentaminen alkaa arvioiden mukaan elokuussa.

Yhteensä noin 13 hehtaarin suuruinen kerrostaloalue sijoittuu Raholassa junaradan varteen, entisen teollisuuskorttelin tilalle. Alue rajautuu Tesoman valtatiehen, Risuharjun puistoon ja rautatiehen. Raholanharjusta on matkaa Tampereen keskustaan noin kuusi kilometriä.

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi alueen asemakaavamuutoksen joulukuussa. Asukkaita uudelle alueelle on arvioitu tulevan kaikkiaan noin 2 550 ja alueen olevan kokonaisuudessaan valmis 5–10 vuoden päästä. Alueelle rakentuu asuntojen lisäksi palveluita kuten päiväkoti ja päivittäistavarakauppa.

Havainnekuva tulevasta Raholanharjun asuinalueesta. Yhteensä noin 13 hehtaarin suuruinen kerrostaloalue sijoittuu Raholassa junaradan varteen, entisen teollisuuskorttelin tilalle. Arkta-konserni rakentaa Raholanharjuun noin 20 kerrostaloa eli noin tuhat asuntoa.

Kuusi kerrostalokorttelia

Kaikkiaan alueelle rakennetaan kuusi kerrostalokorttelia. Arkta-konserni rakentaa Raholanharjuun noin 20 kerrostaloa eli noin tuhat asuntoa. Kerrostalot tulevat olemaan noin 6–11 kerroksisia ja ne sisältävät vihertäviä sisäpihoja. Rakennukset rakennetaan alueelle kolmessa vaiheessa kortteleittain.

Arktan toimitusjohtaja Antti Palo-oja kertoo, että ensimmäisenä valmistuu kortteli teollisuusyritys Tammermaticin tilojen paikalle Raholanharjun länsipäätyyn. Kaksi muuta Arktan rakentamaa korttelia tulevat harjun pohjoispuolelle Kolismaankadulle.

Rakentaminen alueella tulee olemaan pääosin melko matalaa. Projektiarkkitehti Minna Kiviluoto Tampereen kaupungilta kertoi Aamulehdelle joulukuussa, että matalamman rakentamisen taustalla ovat paitsi kustannustekijät, myös se, että alue sijaitsee aluekeskuksen ja pientaloasutuksen välissä.

Arktan lisäksi Raholanharjun alueelle rakennuksia rakentavat Pohjola Rakennus ja Jatke.

Arktan toimitusjohtaja Antti Palo-oja kuvaa Raholanharjun sijaitsevan hyvällä sijainnilla valmiiden palveluiden äärellä hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Hyvä sijainti valttikortti

Ensimmäinen varsinainen alueelle valmistuva asuinkohde on Arktan rakentama As oy Tampereen Raholanharjun Raide -taloyhtiö. Kerroksia siihen tulee seitsemän, asuntoja 80:tä yksiöistä perheasuntoihin. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2024.

Uskoa alueen vetovoimaan Palo-ojalta löytyy, sillä hän kuvaa Raholanharjun olevan hyvällä sijainnilla valmiiden palveluiden äärellä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Kyselyitä uusista kerrostaloista on tullut jo paljon.

Palo-ojan mukaan lähiviikkoina alkava Raholanharjun Raide-talon ennakkomarkkinointi paljastaa kuitenkin lopulta alueen todellisen kysynnän. Asuntojen tarkkoja hintoja Palo-oja ei vielä voi kertoa, mutta kuvaa niiden olevan kohtuuhintaisia.

”Uskomme alueeseen. Siellä on hyvät palvelut jo valmiina, kuten Tesoman aluekeskuksen palvelut, koulut, päiväkodit, liikuntapaikat sekä paikallisjunapysäkki, josta on lyhyt matka Tampereen keskustaan”, Palo-oja listaa.

Energiakriisi on näkynyt Suomessakin kallistuneissa asumis- ja rakennuskustannuksissa. Palo-oja uskoo silti, että tarvetta erilaisille asunnoille on edelleen ja että Raholanharjulla on vetovoimaa.