Tampereen Hervantajärven uusi asuinalue saa ruokakaupan – töihin haki miltei sata ihmistä

Tampereen Hervantajärvelle avataan ruokakauppa. Uusi Sale-myymälä työllistää kahdeksan ihmistä.

Tampereen Hervantajärven alue on kasvavaa ja vielä rakentuvaa aluetta. Uusi ruokakauppa avataan lähelle ratikan päätepysäkkiä. Tältä Hervantajärven yllä näytti noin vuosi sitten tammikuussa 2022.

Aamulehti

Tampereen Hervantajärvelle avataan pian ruokakauppa. Makkarajärvenkadulle, lähelle ratikan päätepysäkkiä aukeaa Sale-myymälä keskiviikkona 1. helmikuuta.

Uusi myymälä sijoittuu kerrostalon kivijalkaan ja on kooltaan tavanomaisen Salen luokkaa, kertoo Sale-ryhmäpäällikkö Heidi Keva Pirkanmaan osuuskaupasta. Neliöitä myymälässä on 288.

Kauppa työllistää yhteensä kahdeksan ihmistä. Kevan mukaan osa heistä aloittaa uusina työntekijöinä, osa siirtyy myymälään Pirkanmaan osuuskaupan sisältä. Kevan mukaan kauppa herätti hakijoissa kiinnostusta, sillä hakijoita oli yhteensä miltei sata.

”Se on oikein hyvä saldo, kun ajattelee, että vähän joka alalla on ollut haasteita työvoiman saatavuudessa”, Keva kertoo. Hakijoita Tampereen alueen uusiin ruokakauppoihin on riittänyt aiemminkin. Loppuvuodesta avattuun Niemenrannan S-markettiin haki lähes 200 ihmistä.

Kasvavaa aluetta

Keva kuvailee Hervantajärven kaupan vastaavan palveluiltaan ja tarjonnaltaan muita Sale-myymälöitä. Tarjolla on muun muassa paljon heti valmiita take away -tuotteita. Liiketilasta erityisen tekee se, että kivijalkakaupan kylmälaitoksen lauhdelämpöä voidaan hyödyntää osana kerrostalon asuntojen lämmitystä.

Uusi Hervantajärven asuinalue on kasvavaa ja rakentuvaa aluetta. Vaikka alue ei ole vielä valmis, Keva sanoo, että ajan katsottiin olevan kypsä kaupan avaamiselle.

”On siellä jo sen verran ihmisiä ja asukkaita”, hän sanoo ja muistuttaa, että lähellä sijaitsee myös uusi Lintuhytin alue, jonka asukkaita Hervantajärven lähikauppa myös palvelee.

Uusi kauppa on Pirkanmaan 34. Sale-myymälä. Hervantajärven alue sijaitsee Hervannan ja Ruskonkehän eteläpuolella ja noin yhdeksän kilometrin päässä Keskustorista. Hervantajärvestä rakentuu kaikkiaan noin 3 000 asukkaan asuinalue.