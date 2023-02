Tampereen kaupungin omistama ja rahoittama Tampere-talo haluaa olla iso kaupallinen promoottori. Promootiotoiminta ei kuitenkaan sisälly Tampere-talon yhtiöjärjestykseen. Tampere-talon johdolle tuli yllätyksenä, että yhtiöjärjestyksen muutos pysäytettiin kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Tampere-talo ottaa taloudellisia riskejä veronmaksajien rahalla. Se houkuttelee tapahtumia ja lisää taloudellista toimeliaisuutta, mutta sen voidaan myös nähdä rikkovan valtionapusääntöjä ja vääristävän markkinoita.

Aamulehti

Mikä on Tampereen kaupungin omistaman Tampere-talon tarkoitus? Yhtiöjärjestyksen mukaan se on ennen kaikkea hallinnoida kongressi- ja tapahtumataloa ja vuokrata sitä tapahtumia varten. Tampere-talo itse ilmoittaa toimivansa promoottorina eli tapahtumien tuottajana, mutta kaupungin omistajaohjauksessa yhtiön roolin selkeyttämisestä on keskusteltu jo pitkään. Julkista poliittista keskustelua ei kuitenkaan ole käyty. Mistä oikein on kysymys?

Tampere-talo on viime vuosina alkanut järjestää myös Tampere-talon ulkopuolella tapahtumia, jollaisia yksityiset yritykset järjestävät runsaasti. Ne eivät aina ole sellaista korkeakulttuuria, jonka julkista tukemista yleensä pidetään tarkoituksenmukaisena. Esimerkiksi viime vuodenvaihteessa Tampere-talo toteutti jättihankkeen, Lumikuningatar-jääbaletin Nokia-areenassa. Lue juttu Lumikuningattaren kustannuksista tästä.Jäänäytöksiä tuottavat Suomeenkin yksityiset yritykset. Muun muassa Disney on Ice ja Cirque du Soleil esiintyvät tänä keväänä yhteensä toistakymmentä kertaa.

Nyt helmikuussa 2023 Tampere-talo järjestää yhteistuotannossa Bauer Median kanssa Nokia-areenassa Iskelmägaalan. Vuonna 2020 se järjesti Hartwall-areenassa Helsingissä Suomilove-konsertin. Tampere-talon konserttikalenterissa on mainittu heidän omana tuotantonaan esimerkiksi Samuli Putron, Asa Bäänd II:n, Erika Vikmanin, Edu Kettusen, Mari Rantasilan ja Kauko Röyhkän konsertit.

Tampere-talon voimassa oleva yhtiöjärjestys vuodelta 2017 ei kuitenkaan sisällä promootiotoimintaa. Tampere-talon toimitusjohtajan Paulina Ahokkaan ja hallituksen puheenjohtajan Martti Silvennoisen haastatteluissa käy ilmi, että he eivät ole tästä tietoisia.

Lue lisää: Aamulehti selvitti: Tampere-talon jättispektaakkeli Lumikuningatar tuli kalliiksi veronmaksajille – Myynti ulkomaille olisi iso riski

"Emme me ilman lupaa ole toimineet promoottorina”

Tampereen kaupungin omistama Tampere-talo kertoo verkkosivuillaan, että sillä on kolme tehtävää: ensiksikin toimia operaattorina eli vuokrata Tampere-taloa ja muita kohteitaan ulkopuolisille tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjille. Toiseksi Tampere-talo toimii tapahtumatoimistona eli myy kongressipalveluja ja tuottaa tilaustapahtumia yrityksille. Kolmanneksi Tampere-talo ilmoittaa toimivansa promoottorina. Promootiotoiminta tarkoittaa, että Tampere-talo järjestää itse konsertteja ja muita tapahtumia ja kantaa niistä taloudellisen riskin.

Tampere-talon ovet avattiin yleisölle vuonna 1990.

Tampere-talon voimassa olevassa yhtiöjärjestyksessä ei mainita promootiotoimintaa. Siinä lukee, että yhtiön toimialana on hallita vuokralaisena Tampere-taloa tai muuta vastaavaan toimintaan tarkoitettua rakennusta, vuokrata näiden rakennusten tiloja erilaisia tapahtumia varten, avustaa rakennuksissa pidettävien tilaisuuksien järjestämistä henkilökuntapalveluin ja laitteistoin, vuokrata talon ulkopuolisiin tilaisuuksiin teknistä laitteistoa, kalusteita ja henkilökuntapalveluja sekä harjoittaa ohjelma- ja ravintolatoimintaa.

Tampereen kaupungin yhtiöiden omistajaohjauksesta vastaava konsernijaosto on kyllä 20.4.2021 saanut käsiteltäväkseen Tampere-talon yhtiöjärjestyksen muuttamisen, jolla promootiotoiminta olisi lisätty Tampere-talon tehtäviin ja Tampere-talo olisi saanut luvan tuottaa tapahtumaliiketoimintaa ja elämysteollisuuden sisältöjä. Konsernijaoston silloisen puheenjohtajan, sen nykyisen varapuheenjohtajan ja Tampere-talon entisen toimitusjohtajan Kalervo Kummolan (kok.) ehdotuksesta yhtiöjärjestysesitys kuitenkin palautettiin valmisteluun. Se ei ole sieltä palannut konsernijaoston käsittelyyn.

Tampereen konsernijaoston varapuheenjohtaja Kalervo Kummola.

Sekä toimitusjohtaja Ahokas että hallituksen puheenjohtaja Silvennoinen kiistävät Aamulehdelle, että asiaa olisi käsitelty konsernijaostossa keväällä 2021 ja ettei promootiotoiminta jo nyt sisältyisi yhtiöjärjestykseen. Ahokas kertoo promootioliiketoiminnan sisältyneen yhtiöjärjestykseen yhtiön perustamisesta lähtien. Silvennoinen taas kertoo, että promootiotoiminta lisättiin yhtiöjärjestykseen vuonna 2017. ”Emme me ilman lupaa ole toimineet promoottorina”, Silvennoinen sanoo. Myöhemmin Ahokas lisää sähköpostitse, että ”yhtiöjärjestyksessä tätä ohjelmatoimintaa ei myöskään ole sidottu Tampere-talon kiinteistöön.” Hän siis tulkitsee, että ohjelmatoiminta on yhtä kuin promootioliiketoiminta.

Kahdeksi yhtiöksi?

Kalervo Kummolan mukaan promootiotoiminnan sisältänyt esitys uudesta yhtiöjärjestyksestä palautettiin konsernijaostosta valmisteluun, koska esitys ei ollut siinä muodossa kuin konsernijaostossa oli keskusteltu ja koska Tampere-talon voidaan nähdä nykyisellä toimintatavallaan rikkovan valtionapusääntöjä. ”Tampere-talon toiminnot on minun mielestäni pakko eriyttää: toinen yhtiö hallinnoi Tampere-taloa, toinen yhtiö toimii promoottorina ja voi toimia Tampere-talon ulkopuolella, kuten Tampere-talo nyt on järjestänytkin Lumikuningatarta ja muuta”, Kummola sanoo.

Yhtiöjärjestysesitys ei ole palannut konsernijaostoon eikä promootiotoimintaa siis ole siihen sisällytetty. Kuitenkin Tampere-talo jo järjestää promoottorina tapahtumia, kuten Lumikuningattaren. Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelmasta käy ilmi, että se aikoo 21. helmikuuta käsitellä Tampere-talo oy:n liiketoiminnan jakautumista kahdeksi yhtiöksi.

Tampere-talon hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoinen ottaa uudelleen yhteyttä Aamulehteen haastattelua seuraavana päivänä. Hän on tarkistanut yhtiöjärjestyksen sisällön ja sen käsittelyn konsernijaostossa ja todennut itsekin, ettei promootiotoiminnan sisältänyt uusi yhtiöjärjestysesitys ole mennyt konsernijaostossa läpi. Hän kuitenkin kertoo katsovansa, että yhtiöjärjestyksessä mainittu ohjelmatoiminta tarkoittaa samaa asiaa. ”Meillähän on yhtiöjärjestyksessä niin, että voimme harjoittaa ohjelmatoimintaa. Promootiotoiminta on uusi kansainvälinen termi, joka on nyt tullut ja otettu käyttöön.”

Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas Tuulensuun palatsissa.

Silvennoisen mukaan Tampere-talo on esitellyt uudet hankkeensa, kuten Lumikuningattaren ja Tuulensuun palatsissa syksyllä 2021 aloittamansa ravintolateatteriesitykset, Tampereen kaupungin omistajaohjauksesta vastaavalle konsernijaostolle.

Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala kertoo Tampere-talon roolista käydyn kaupungin omistajaohjauksessa keskustelua jo pitkään. ”Meillä on ollut toimeksianto, että sen roolia pitää selkiyttää. Se on tullut ihan tilintarkastajilta. Tarve on vuosia tunnistettu, ja tämä täytyy saattaa selkeämmälle tolalle.”

Miksi Tampere-talon promootiotoiminta sitten vain lisääntyy, vaikka sitä on pitänyt selkiyttää?

”Tämä työ on edelleen kesken.”

Kilpailulain mukaan kunnan määräysvallassa olevan yksikön on pidettävä erillistä kirjanpitoa taloudellisesta toiminnasta, jota se harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Eriytetystä kirjanpidosta on selvittävä johdonmukaisesti kaikki markkinatoimintaan liittyvät tulot ja menot. Tuotot ja kulut tulee esittää tilikausittain tuloslaskelmana johdettuna samoin periaattein kuin muun toiminnan kirjanpito.

Eriytetyn kirjanpidon tarkoitus on tehdä kunnan markkinaehtoinen toiminta näkyväksi ja varmistaa, että kunta esimerkiksi ei anna yksikölleen piilotukea tai mahdollista tappiollisen toiminnan hinnoittelemista epäreilusti. Esimerkiksi kaupungin liikelaitos Tampereen Vesi erittelee viemärihuoltopalvelunsa, joita se myy markkinoille. Eriytetystä tuloslaskelmasta ilmenee, paljonko myynti on ollut ja paljonko sen tekeminen on maksanut henkilöstömenoina, palvelujen ostoina, konsernivyörytyksinä ja niin edelleen. Tampere-talo kuitenkin raportoi vain ”ei-markkinaehtoisen” toimintansa ylimalkaisella tasolla.

Tampere-talo saa kaupungin tukea

Mitä väliä sillä sitten on, vaikka Tampere-talo järjestääkin tapahtumia promoottorina? Eikö se ole vain kivaa kaikille, että Tampere-talo järjestää hienoja tapahtumia?

Tampere-talon toiminnan laajentuminen promoottoriksi, joka omalla riskillään tuottaa tapahtumia, nostaa esiin kaksi kysymystä. Ensinnäkin on kyse tamperelaisten verorahojen käytöstä eli siitä, halutaanko verovaroja Tampere-talon kautta ja taloudellinen riski ottaen käyttää tapahtumien järjestämiseen vai johonkin ihan muuhun.

Esimerkiksi sinfoniaorkestereiden esiintymisiä ei juuri nähdä yksityisten yritysten toteuttamana, ja yleensä on katsottu, että yhteiskunnan on syytä tukea taidemusiikkia. Viihde-, pop- ja rock-musiikista sen sijaan on erittäin paljon yksityistä tarjontaa.

Tampere-talo saa Tampereen kaupungilta vuosittain hieman alle miljoona euroa suoraa toiminta-avustusta ja vajaat kuusi miljoonaa euroa vuokra-avustusta, jolla osakeyhtiö maksaa vuokran Tampereen kaupungille. Liikevaihto oli koronavuonna 2021 yhteensä 6,2 miljoonaa. Vuoden 2022 liikevaihto tulee olemaan ennusteen mukaan noin 14 miljoonaa euroa. Tampere-talo tekee suunnilleen nollatulosta. Tämä tarkoittaa, että sen toiminta on täysin riippuvaista kaupungin julkisesta tuesta. Ilman sitä sen tulos olisi vuosittain noin 6–7 miljoonaa euroa tappiolla.

Lisäksi Tampere-talossa toimivat Muumimuseo ja Tampere Filharmonia maksavat Tampere-talolle vuokraa ja korvausta saamistaan palveluista. Filharmonia maksoi 907 000 euroa ja Muumimuseo 513 000 euroa vuonna 2021. Molemmat ovat peräisin Tampereen kaupungin budjetista. Tampere Filharmonia ei ole Tampere-talo oy:n toimintaa. Entisen nimensä mukaisesti se on Tampereen kaupungin orkesteri, jonka toimintaa rahoitetaan kaupungin budjetista ja valtiontuella.

Tampere-talon hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoinen puolustaa Tampere-talon toiminta-avustusta sanomalla, että se kohdistuu taiteelliseen tuotantoon, kuten balettiin ja oopperaan. ”Tukea saavat muutkin isot konsertti- ja kokoustalot. En näe lainkaan, että Tampere-talo häiriköisi markkinoilla”, hän sanoo.

Paulina Ahokas ja Martti Silvennoinen tuovat Aamulehden haastattelussa esiin, että Tampere-talo maksaa tiloistaan todella korkeaa vuokraa Tampereen kaupungille. Tampere-talo saa kuitenkin saman summan vuokra-avustuksena kaupungilta.

Tampere-talo on maailmanluokan kongressikeskus, jonka kerrosala on noin 30 000 neliömetriä. Sen keskineliövuokra on noin 15 euroa kuussa. Ison kohteen vuokran määrittäminen on monimutkaista, mutta vertailun vuoksi voidaan mainita, että Tampereella vuonna 2021 toimistotilojen niin kutsuttu prime-vuokra oli kuukaudessa 22,5 euroa neliöltä. Liiketilojen vuokra oli 65 euroa ja teollisuuden sekä logistiikan tilojen 8 euroa. Luvut ovat kiinteistöalan asiantuntijayhtiö Catellan markkinakatsauksesta.

Martti Silvennoinen sanoo, että Tampere-talo toimii toisaalta kilpailluilla vapailla markkinoilla ja toisaalta sillä on yhteiskunnallinen palvelutehtävä veronmaksajille. ”Jotta pystymme tätä palvelutehtävää toteuttamaan, meidän täytyy toimia markkinoilla ja hakea tulosta.”

Miten tähän sopii se, että esimerkiksi Tampere-talon vuodenvaihteessa esittämä Lumikuningatar-jääbaletti ei tehnyt tulosta, vaan todennäköisesti tappiota?

”Se on ihan normaalia yritystoimintaa. Toiset tuotannot tuottavat ja toiset eivät. Ongelma oli korona, joka toi ylimääräiset kustannukset”, Silvennoinen vastaa. Hänen mukaansa markkinaehtoisen, kilpailluilla markkinoilla toimivan yrityksen täytyy ottaa riskejä.

Koronapandemialla oli muutenkin rajoittavia vaikutuksia Tampere-talon toimintaan.

Tampere-talo saattaa vääristää kilpailua

Verovaroista saamansa tuen lisäksi Tampere-talon toiminnan laajentumisessa promoottoriksi voi olla toinenkin ongelma. Kun kaupungin omistama ja kaupungin tukema tapahtumatalo työntyy markkinoille, yksityiset tapahtumajärjestäjät joutuvat kilpailemaan sen kanssa. Kaupunki saattaa Tampere-talolle maksamallaan tuella vääristää kilpailua ja tukahduttaa yksityistä yritystoimintaa tai ainakin perusteetta työntyä mukaan markkinoille, jotka ilman sitäkin toimivat hyvin. Tampereella isoja estradiviihteen tuotantoja nähdään runsaasti, muun muassa viime aikoina Nokia-areenassa Sting, Queen, Cats-musikaali ja maaliskuussa Robbie Williams.

Tampere-talon hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoinen.

Hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoinen pitää perusteltuna Tampere-talon toiminnan laajentamista. ”Uskon tamperelaisenkin hyötyvän siitä, että hän näkee Suomiloven televisiossa. Tampere-talon yksi tehtävä on tehdä Tamperetta tunnetuksi”, hän sanoo.

”Tampere-talohan on osakeyhtiö. Kyllä meidän täytyy ottaa liiketaloudelliset periaatteet huomioon. Meidän on pakko laajentaa toimintaamme, jotta pysymme markkinoilla mukana. Esimerkiksi Sanoman omistama Nelonen Media Live on aika hallitsevassa asemassa markkinoilla”, Silvennoinen sanoo. Aamulehti ja Nelonen Media Live kuuluvat Sanoma-konserniin.

Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokaskin perustelee promootiotoimintaa sillä, että Tampere-talo olisi kilpailukykyinen markkinassa. ”Kilpailijamme menevät eteenpäin, ja meidänkin on tarve mennä. Tampere-talo oy on yritys.”

Kilpailija maksaa vuokransa itse

Vertaillaanpa Tampere-talon sisartalon ja kilpailijan, lahtelaisen konsertti- ja kongressitalo Sibelius-talon saamaa tukea ja Tampere-talon omistajaltaan saamaa tukea. Lahden kaupungin Tilakeskuksen omistama Sibelius-talo on Lahden kaupungin omistaman Koko Lahti oy:n tapahtumatila.

Lahden kaupunki maksaa Koko Lahti oy:lle Sibelius-taloa varten toiminta-avustusta. Tänä vuonna tuki on 900 000 euroa eli lähes sama summa, jonka Tampere-talokin saa. Koko Lahti oy kuitenkin maksaa Sibelius-talosta vuokraa, esimerkiksi tänä vuonna 1,7 miljoonaa euroa. Vuokratukea se ei saa, kuten Tampere-talo, eikä se Koko Lahti oy:n toimitusjohtajan Emilia Mäen mukaan olisi nykyisten valtiontukisäännösten mukaan oikein mahdollistakaan. Mäen mielestä näiden kahden kilpailevan talon, Tampere-talon ja Sibelius-talon saamien tukien epäsuhta ei kuitenkaan vääristä kilpailua esimerkiksi tuottoisista kokouksista. ”Myös monet yksityiset tapahtumat saavat kunnan tukea, esimerkiksi Lahdessa Ironman-kilpailu ja Salpausselän kisat. Tämä usein unohdetaan”, Mäki sanoo.

Emilia Mäen mielestä on hienoa, että Tampereen kaupunki tukee mittavasti Tampere-taloa. ”Tapahtumatoiminnasta on hyötyä koko kaupungille”, hän sanoo. Tampere-talo kertookin verkkosivuillaan tuottavansa Tampereen talousalueelle matkailu- ja tapahtumatuloa 50 miljoonaa euroa vuodessa. Tampereen yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Syngergoksen talousvaikutustutkimuksen luku on vuodelta 2018.

Toisin kuin Tampere-talo, Sibelius-talo ei järjestä tapahtumia talon ulkopuolella. Talon sisälläkin sen oma tapahtumatuotanto on vähäisessä roolissa. Mäki kertoo tähän syyksi omien tapahtumien sisältämän taloudellisen riskin.

Mikä on Tampere-talon rooli?

Yksityisen tapahtumia tuottavan tamperelaisyrityksen edustaja näkee hyväksi sen, että Tampere-talo toteuttaa sellaisia ohjelmia ja tuotantoja, joita yksityiset kaupalliset toimijat eivät pysty toteuttamaan. ”Eli että se tuo tarjontaan jotakin lisää. Avainkysymys on, mihin Tampere-talo kohdistaa saamansa tukirahat. Esimerkiksi Lumikuningatar-jääbaletti ei nähdäkseni kilpaillut minkään muun toimijan ohjelmiston kanssa.” Aamulehti ei kerro tapahtumatuottajan edustajan nimeä, jotta lausunnoista ei koidu hankaluuksia hänen työlleen ja edustamalleen yritykselle.

Tapahtumatuottajan edustaja sanoo, että nyt, kun Tampere-talo viime aikoina on laajentanut toimintaansa populaarikulttuurin puolelle, hänen edustamansa yritys joutuu toisinaan kilpailemaan samoista esiintyjistä Tampere-talon kanssa. Tapahtumatuottajan edustaja herättelisi keskustelua siitä, mikä Tampere-talon kaltaisten tapahtumatalojen rooli kaupungeissa on tulevaisuudessa. ”Tampere on kaupunki, jossa keikkoja jo on Suomen kaupungeista eniten asukasta kohden.”

Luovan alan yrittäjien verkoston johtoryhmän puheenjohtaja, tapahtumalippuja välittävän Tiketti oy:n yrittäjä Mirva Merimaa ei näe ongelmaa Tampere-talon roolissa. Hän kehuu Tampere-talon toimivan avoimemmin, reilummin ja markkinaehtoisemmin kuin moni muu vastaava talo. Merimaan yritys Tiketti tekee Tampere-talon kanssa paljon yhteistyötä, ja sillä on Tampere-talon kanssa yhteisyritys Music & Media. Merimaan mukaan hänen näkemyksensä Tampere-talon toiminnasta voi olla liian kaverillinen.

Merimaa kiittää Tampere-taloa esimerkiksi siitä, että sen tuottama Lumikuningatar-jääbaletti työllisti paljon luovan alan yrittäjiä. ”Tampereella on hirveän freesi tapa ajatella, miten luova-ala ja tapahtumat kasvattavat kaupunkia.”

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää julkisomisteisia konsertti- ja kongressitaloja tärkeinä yhteistyökumppaneina luovan alan yrityksille, mutta toivoo verorahojen ja vapaan kilpailun vuoksi, että ne pysyisivät roolissaan eivätkä lähtisi levittäytymään. ”Tuntuma on, että ylipäätään julkisomisteisten yhtiöiden yritystoiminta on lisääntymään päin.”

Näin laki sanoo tuista ja kilpailusta

Miten Tampere-talon saama julkinen tuki ja sen toiminta vapailla markkinoilla soveltuu kilpailulainsäädäntöön? EU:n valtiontukisäännöstö asettaa tuille ehtoja ja rajoituksia, mutta kulttuurin, taiteen ja urheilun tukemiseen on jätetty enemmän vapauksia kuin muun toiminnan tukemiseen. ”Lähtökohtaisesti kunnalla ei pitäisi kilpailuneutraliteetin näkökulmasta olla halua tuottaa verovaroin palvelua, jota jo tuotetaan yksityisen tarjonnan ja kysynnän perusteella”, sanoo toimialasääntelyyn ja kilpailulainsäädäntöön perehtynyt asianajaja Mikko Alkio asianajotoimisto Roschierista.

”Olennaista on, että palvelut järjestetään kilpailuneutraalisti eikä järjestäjä saa piilovaltiontukea esimerkiksi alempana vuokrana. Silloin saatetaan rikkoa EU:n valtiontukisääntöä.”

Alkio kertoo valtiontuelle asetetun neljä kriteeriä, joiden valossa tuki saattaa rikkoa kilpailuedellytyksiä: Tuki on valikoivaa niin, että joku saa sitä ja muut eivät. Tuki tulee kunnan varoista. Tuki vääristää kilpailua. Tuki vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan. ”Tampere-talon tuessa saattaa täyttyä näistä ehdoista kaksi ensimmäistä”, Alkio sanoo, mutta lisää, että kaupungit ympäri Eurooppaa tukevat matkailua, tiedettä, taidetta ja urheilua ja näin kehittävät esimerkiksi elävää kaupunkia. ”Kaupunkien pitäisi kuitenkin olla tarkkoja, että ne eivät arvioi kulttuurin tukemista ja toimintaansa markkinoilla vain yhteiskunnallisen hyvän näkökulmasta, vaan oma-aloitteisesti muistaisivat toimia kilpailuneutraalisti niin, etteivät ne vahingoita yksityisten yritysten kilpailuedellytyksiä ja toimintaa.”

Kansallinen kilpailulainsäädäntö ei kiellä kuntaa tai valtiota tai niiden yhteisöä toimimasta markkinoilla, mutta niiden pitää toimia markkinaehtoisesti esimerkiksi hinnoittelussaan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuspäällikkö Mia Salonen sanoo, että arvioitaessa kunnan kulttuurialan yrityksen toimintaa pitää ensin katsoa, voiko olla kyse kunnan lakisääteisestä velvollisuudesta turvata kulttuuripalveluja. Kunnat eivät lakisääteisiä tehtäviä hoitaessaan toimi markkinoilla eikä Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvonta kohdistu näihin tehtäviin. ”Jos kunta tarjoaa muutakin palvelua kuin mihin laki velvoittaa, voi olla tarpeen selvittää esimerkiksi kunnan yhtiölleen antaman rahoituksen ehtoja tai sitä, valuuko vaikkapa kunnan toiminta-avustusta muuhun kuin tähän lakisääteiseen tehtävään.”