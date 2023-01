Tampereen kaupunki jakoi tukea yleisille saunoille lähes 100 000 euroa – Saunoilla rikottu tänä talvena kävijäennätyksiä

Tukisummat vähenivät vuodesta 2022, jolloin kaupungin määräraha avustuksiin oli 139 000 euroa.

Rauhaniemen kansankylpylä on rikkonut tänä talvena kävijäennätyksiä. Arkistokuva on joululta 2022.

Aamulehti

Tampereen kaupunki tukee tänä vuonna kaupungin julkisia saunoja 93 000 eurolla. Tuki on tarkoitettu talviuintisaunoille, ja sitä sai yhteensä neljä saunaa.

Eniten rahaa, 43 000 euroa, saa Kaukajärven uimalaa pyörittävä Uinti Tampere ry. Suomensaaren saunaa pitävä Lielahden kipinä saa 22 000 euroa, Rauhanniemen kansankylpylää ylläpitävä TaTU Tampere ry 16 000 euroa, ja Kaupinojan saunaa pyörittävä Tampereen Talviuimarit 12 000 euroa.

Kyseiset yhdistykset ovat solmineet aiemmin vuokrasopimukset kaupungin kanssa saunojen hoitamisesta. Tukisummista päätti sivistys- ja kulttuurilautakunta tiistaina 24. tammikuuta pidetyssä kokouksessa.

Tukisummat vähenivät vuodesta 2022, jolloin kaupungin määräraha avustuksiin oli 139 000 euroa. Avustusten pieneneminen johtuu kaupungin tekemistä säästöistä.

Ennätykset rikki

Rauhaniemen kansankylpylän palvelupäällikön Kati Viitalan mukaan tuki otetaan ilomielin vastaan. ”Meillä Rauhaniemessä tilat ovat tosi vanhoja ja siitä tulee meille ylimääräisiä kuluja verrattuna vaikka uudempiin saunoihin.” TaTU on vastannut Rauhaniemen hoidosta yksin 1960-luvulta lähtien.

Kansankylpylä on tänä talvena rikkonut kävijäennätyksiä ja varsinkin nuorempi saunojaväki on löytänyt entistä enemmän paikalle. Asiakkaita riittää jopa niin paljon, että lipunmyynti on välillä jouduttu sulkemaan, jotta kaikki mahtuisivat saunomaan.

”Vuodenvaihteesta eteenpäin kävijämäärät ovat ryöpsähtäneet. Uskon, että energiakriisi on yksi syy. Ihmiset eivät lämmitä enää sähkösaunoja kotonaan niin paljon.”

Kaukajärven uimalan 43 000 euron tuki menee vuokrien maksuun, sanoo Uinti Tampereen toiminnanjohtaja Taavetti Nuto. Yhdistyksen korkein tukimäärä johtuu siitä, että Kaukajärven saunasta maksettava vuokra on saunoista korkein, eivätkä kävijämäärät ole Tampereen suosituimpien saunojen tasolla.

Kaupungin avustukset leikkaantuivat tälle vuodelle Kaukajärven uimalan kohdalla noin 10 000 eurolla. ”Raha pitää raapia jostain muualta kasaan. Koetetaan saada ihmiset käymään saunassa ja katettua summa lipputuloilla.” Kuten Rauhaniemessä, myös Kaukajärvellä on rikottu tänä talvena kävijäennätyksiä. Saunalla on myös jouduttu rajaamaan hetkellisesti kävijämääriä ruuhkahuippujen aikaan.