Suosittu ulkoilumaja sulkee ovensa pian Tampereella – yrittäjä irtisanoi sopimuksensa, kaupunki neuvottelee nyt toiminnan jatkosta

Niihaman majan kiinteistö ja tontti ovat Tampereen kaupungin omaisuutta. Majaa on pyöritetty yrittäjien toimesta 1960-luvulta saakka.

Niihaman majan yrittäjä Juho Jokinen jää eläkkeelle. Sunnuntaina 29. tammikuuta on hänen viimeinen työpäivänsä.

Retkeilijöiden suosiossa oleva Niihaman maja sulkee ovensa sunnuntaina, kun yrittäjä Juho Jokinen jää eläkkeelle. Jokinen on ollut Niihamanjärven kupeessa ja hiihtolatujen varrella sijaitsevan majan yrittäjänä vuodesta 2010 saakka.

”Irtisanoin itseni, ei sen dramaattisempaa tai mitään kriisiä. Hiihtäjiä käy ja hommat toimii. Mutta aikansa kutakin. Mukavia vuosia on ollut.”

Vajaan kymmenen kilometrin päässä Tampereen keskustasta sijaitsevan majan jatko on epäselvä. Jokinen irtisanoi sopimuksensa kaupungin omistamista tiloista jo syksyllä.

Jokisen mukaan kaupunki ei ole solminut uutta sopimusta tarjolla olevan jatkajan kanssa. Jokinen sanoo, että tiedossa olisi hyvä yrittäjäehdokas jatkamaan toimintaa heti sunnuntain 29. tammikuuta jälkeen.

”Viime metrit ennen eläkettä ei tunnu kivalta kun ei tiedä tänäänkään (keskiviikkona), että jatkuuko toiminta ensi viikolla tai enää koskaan. Homma on levällään.”

Mikä? Niihaman maja Nykyisen talon rakensi ja asutti aikanaan Karjalasta evakkona tullut perhe. He myivät pientilan kaupungille 1960-luvulla. Juho Jokinen on toiminut majan yrittäjänä vuodesta 2010 lähtien. Kahvilan lisäksi majan alueelta löytyy muun muassa nuotiopaikkoja, luontopolku ja tilaussauna.

Tapahtumat kohokohtia

Kulunut talvi on ollut Jokisen mukaan kelvollinen ja retkeilijöitä on riittänyt myös huonommillakin säillä. ”Ihmiset ovat täällä hyvällä tuulella ja täällä asiakkaat keskustelee keskenään ihan eri lailla kuin keskustan hienoissa kuppiloissa.”

Jokisen mukaan yli kymmenen yrittäjävuoden huippukohtia ovat olleet Niihaman majalla järjestetyt tapahtumat, kuten esimerkiksi juhannusjuhlat. ”Ei ne mitään isoja ole olleet, mutta majan mittakaavaan mitoitettuja mukavia juttuja.”

Eläkepäivillä Jokinen aikoo ainakin hiihtää. Vaikka Niihaman maja sijaitseekin latujen varrella, työ majalla on verottanut hiihtokilometrejä. Toki esimerkiksi Pirkan hiihtoja Jokinen on suksinut 21. Eläkepäivillä aikaa hiihtämiseen on jatkossa enemmän.

Neuvottelut käynnissä

Aamulehti tavoitti Tampereen kaupungin toimitilapäällikön Niko Suoniemen keskiviikkona iltapäivällä kommentoimaan majan kohtaloa. Suoniemen mukaan neuvotteluita majan vuokrasopimuksesta käydään eri toimijoiden kanssa edelleen. Kaupunki ei lähtenyt kilpailuttamaan majan toimintaa, joten siihen, mitä palveluita majalle mahdollisen uuden yrittäjän myötä tulee, kaupunki ei juurikaan pysty vaikuttamaan.

”Emme voi vuokrasopimuksessa edellyttää, että mitä erilaisia palveluita sinne tulee.” Suoniemen mukaan kilpailuttaminen olisi ollut hitaampi ja vaikeampi prosessi, eikä siihen siksi lopulta ryhdytty.

Mutta pysyykö maja auki? Suoniemen mukaan kaikki riippuu meneillään olevista neuvotteluista. Ne pyritään hänen mukaansa saamaan loppuun tämän viikon aikana, mutta varmuutta siitä ei ole.

Tamperelainen Petri Lehtonen, 64, pysähtyi hiihtolenkillä Niihaman majalla keskiviikkona aamupäivällä. Lehtonen käy joka päivä hiihtämässä tutun lenkin ympäri.