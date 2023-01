Taysin jättilaajennus nurin: oikeus hylkäsi poikkeamisluvan – Juhani Sand kertoo, miten asiassa yritetään edetä seuraavaksi

Hallinto-oikeuden mukaan hanke muuttaisi pysyvästi suojeltujen rakennusten näkymää kaupunkikuvassa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Pirkanmaan hyvinvointialueen suunnitelmat rakentaa 11-kerroksinen torni Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) alueelle.

Sairaanhoitopiiri eli nykyinen hyvinvointialue haluaisi rakennuttaa noin 85 000 kerrosneliömetrin kokoisen uuden rakennuksen Teiskontien ja suojellun vanhan päärakennuksen eli B-rakennuksen väliin.

Poikkeamislupa olisi tarvittu, koska alueelle vuonna 2015 hyväksytyssä asemakaavassa osoitettu enimmäiskerrosluku on neljä. Asemakaavan mukaista rakennusoikeutta suunniteltu rakentaminen ei kuitenkaan olisi ylittänyt. Kaavan mukaan B-rakennuksen pitää näkyä maisemassa lähestyttäessä sitä etelästä.

Tampereen yhdyskuntalautakunta myönsi joulukuussa 2022 poikkeamisluvan jätti-investoinnille. Pohjaesityksenä lautakunnalle oli, että poikkeamislupa hylätään.

Pirkanmaan maakuntamuseo valitti luvasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Maakuntamuseon mukaan poikkeamislupa korkeammalle rakennukselle ”turmelee historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan B-rakennuksen kaupunkikuvallisia arvoja ja kaupunkikuvaa”.

Mikä? Uusi sairaalarakennus Kustannusarvio noin 700 miljoonaa euroa. Rakennukseen sijoittuisivat päivystys Acuta, päivystysosastot, tehohoito, leikkaussaleja, poliklinikoita, vuodeosastoja ja kuvantaminen. Toiminta siirtyisi A-, B- ja K-rakennuksista uuteen rakennukseen. Rakennettaisiin vanhan päärakennuksen eli B-rakennuksen ja Teiskontien väliin.

Kumoaminen ei yllättänyt Sandia

Hallinto-oikeuden hylkypäätöksen mukaan hanke muuttaisi pysyvästi keskussairaalan ympäristöä ja suojeltujen rakennusten näkymää kaupunkikuvassa ja rakennetussa kulttuuriympäristössä. Päätöksessä todetaan, että suunnitelmaa ei voi toteuttaa yksittäisellä poikkeamisluvalla, vaan rakentaminen edellyttää asemakaavan laajempaa tarkastelua. Tiistaina 23. tammikuuta tehdystä päätöksestä uutisoi ensin Yle.

Miksi luvan saaminen on niin tärkeää, konsernipalvelujohtaja Juhani Sand?

”Vanha kiinteistömassa Kaupin kampuksella alkaa olemaan käyttöikänsä päässä ja uusia ratkaisuja tarvitaan nopeasti. Pirkanmaalaisten kannalta on tärkeää, että erikoissairaanhoidon sekä perustason palvelut toimivat.”

Miksi tarvitaan niin korkea rakennus?

”On tärkeää, että potilaiden siirtelyä alueen toisesta laidasta toiseen tulisi mahdollisimman vähän. Tontti rupeaa olemaan ahdas, ei ole muita mahdollisuuksia kuin rakentaa korkeussuuntaan.”

Poikkeamisluvan kumoaminen ei yllättänyt Sandia. Hän sanoo, että päätöstä päätöksestä valittamisesta ei ole tehty, mutta on todennäköistä, että asiassa edetään kaavamuutoksen tietä. Sairaanhoitopiiri on jo aiemmin laittanut vireille asemakaavamuutoksen. Se on Sandin mukaan hitaampi prosessi, minkä takia asiaa yritettiin nopeuttaa nyt kumotulla poikkeamisluvalla.

Sitä, kuinka korkealle rakennukselle alueelle voisi saada luvan, Sand ei lähde arvioimaan. Hänen mukaansa seuraavaksi suunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan. Sen jälkeen asemakaavamuutoksista käydään keskustelua kaupungin ja luottamushenkilöiden kanssa. ”Uskon, että saamme lopulta sellaisen rakennuksen, mitä tarvitsemme.”