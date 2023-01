Kymmenen vuotta sitten nämä neljä naista tekivät poikkeuksellisen ratkaisun Tampereen politiikassa – saivat ensin tylyn kohtelun, mutta nyt heitä kiitellään

Tampereen kauppakamari kiittää tunneliäänestyksen syksyllä 2013 ratkaisseita rohkeudesta, näkemyksellisyydestä ja epäitsekkyydestä.

Tarja Jokinen (vas.), Riitta Ollila, Hanna Tainio ja Johanna Loukaskorpi valokuvattiin Tampereella Mustanlahden satamassa 8.9.2013. He kertoivat tuolloin Aamulehdelle äänestävänsä tunnelin puolesta. Valtuusto äänesti asiasta 16.9.2013.

Aamulehti

Neljä tamperelaisdemaria palkittiin perjantaina rohkeudesta äänestää 2013 Rantatunnelin rakentamisen puolesta. Tunnustuksen luovutti gaalassaan Tampereen kauppakamari.

Palkinnon saivat Tarja Jokinen, Hanna Tainio, Johanna Loukaskorpi ja Riitta Ollila, jotka äänestivät tunnelin puolesta vastoin oman ryhmänsä päätöstä.

Palkitut osoittivat kauppakamarin mielestä äänestyksessä rohkeuden lisäksi näkemyksellisyyttä ja epäitsekkyyttä sekä näyttivät suuntaa eteenpäin. Palkitsijan mukaan päätös laukaisi investointibuumin, ja pohjusti ratikan ja uuden areenan rakentamista.

”Tuntui, että meni kotiin”

”Tämä on ihan hirveän hieno asia, ja olihan tämä totta kai yllätys”, sanoo Tarja Jokinen, yksi palkituista. ”Kun ensimmäinen kaaos meni, ei asiaan olen sen jälkeen palattu.”

Jokinen sanoo, he eivät jääneet yksin asiassa, vaikka muu valtuustoryhmä äänestikin tunnelia vastaan. ”Oli meillä valtuustoryhmän ulkopuolella myös useita demareita tukemassa päätöstämme.”

Heidät erotettiin demarien valtuustoryhmästä noin puoleksitoista vuodeksi. ”Ymmärsimme, miksi meidät erotettiin ryhmästä”, Jokinen sanoo. ”Rikoimme ryhmäpäätöstä, mutta oli se hirveän hienoa mennä myöhemmin takaisin. Tuntui, että meni kotiin. Kokonainen ryhmä on aina tärkeä.”

Hän korostaisi asiassa myös muita valtuutettuja, jotka äänestivät rantatunnelin puolesta. ”Olimme varmaankin ratkaisijoita, mutta haluan painottaa, että 32 muuta oli ollut koko ajan asian takana.”

31 valtuutettua äänesti rakentamista vastaan.

Nelikkö huomasi keskusteluissa olevansa samaa mieltä tunnelista. ”Kukaan meistä neljästä ei ollut ryhmässämmekään yllätys, mutta se oli varmasti yllätys, että lähdimme oikeasti toimimaan. Tieto oli, mitä mieltä me olimme.”

”Kauhean kipeä juttu”

Ikävin seuraus oli Jokiselle se, että jotkut ystävät panivat ystävyyden poikki, eivätkä ole palanneet. ”Se oli yllätys. Voiko olla, että ihmiset niin intohimoisesti vastustivat tunnelia, että sanovat, että en leiki kanssasi enää missään suhteessa. Ei heitä monta ole, mutta se oli kauhean kipeä juttu.”

Jokista loukkasi vihjailu lahjonnasta. ”Meitä ei kukaan lahjonut, eikä meitä kukaan painostanut. Asun edelleen Amurissa, enkä ole saanut mitään näköalahuoneistoa Ranta-Tampellasta, eikä ole tarjottukaan.”

”Näin tehtiin ja kiva kun tehtiin”

Kaupunkikehitys oli Jokiselle tärkein asia tunneliäänestyksessä. ”En koskaan ajatellut, että mitkään ruuhkat olisivat se asia. Onhan noita ruuhkia tullut tunnelinkin takia”, hän sanoo. ”Kun kävelen tuolla Ranta-Tampellassa, aikalailla poikkeuksetta muistan, että näin tehtiin ja kiva kun tehtiin.”

Jokinen uskoo kauppakamarin tapaan, että tunnelipäätös antoi pontta tuleville ratkaisuille. Jääkiekko-otteluissa hän on lämmennyt Nokia-areenalle, jota karsasti suurten kustannusten vuoksi. ”Ilmeisesti se saadaan maksettua kuitenkin. Minusta se on hieno. Käyn kerran viikossa kausikortilla katsomassa Ilveksen pelejä. Ja ratikkakin on upea.”

”Olen yllättäen takaisin”

Tunnelipäätös osui Jokisen viimeiselle valtuustokaudelle. ”Moni varmaan ajatteli, että jäin tunnelipäätöksen takia pois.”

Hän kertoo kuitenkin ilmoittaneensa jo 2012 blogikirjoituksessaan, että ei enää neljän vuoden kuluttua asetu ehdolle. ”Kun julkisesti kirjoitin asiasta ajattelin, että pidän päätöksestä kiinni. Ei ole helppo jättää politiikkaa.”

Tämän sanottuaan Jokista alkaa naurattaa, sillä hän istuu vuoden alussa aloittaneen Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa. ”Olen yllättäen takaisin, kun ajattelin, että lähden keräämään muutama sata ääntä.”

Hän sai 876 ääntä ja pääsi 18 demarivalitusta 14:ntenä läpi.

”Kyllä me varmaan vähän rintaa röyhistämme. Emme ole palkitsemista kaivanneet, mutta tämä on tällainen iloinen yllätys”, Jokinen arvioi ennen juhlavaa hetkeä.

