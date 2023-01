Tampereelle etsitään uutta johtavaa pappia – Tuomiorovasti Olli Hallikainen jää eläkkeelle

Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta etsii uutta johtavaa pappia, sillä tuomiorovasti Olli Hallikainen jää eläkkeelle syksyllä.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on avannut haettavaksi johtavan papin (kirkkoherra) viran. Nykyinen Tuomiokirkkoseurakunnan johtava pappi, tuomiorovasti Olli Hallikainen jää eläkkeelle 1. lokakuuta. Hallikainen on toiminut tehtävässä vuodesta 2005 lähtien.

Valittavalta edellytetään muun muassa monipuolista kirkollista johtajakokemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostoitua erilaisten kirkollisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi edellytetään suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, kuuntelevaa ja avointa asennetta kaikkia ihmisiä kohtaan ja ekumeenista orientaatiota. Virkaa hakevalta vaaditaan myös ylempi pastoraalitutkinto.

Tuomiokirkkoseurakunta on Tampereen keskustan seurakunta, jossa on noin 38 000 jäsentä ja noin 70 palkattua työntekijää, joista pappeja on 14.

Viran hakuaika päättyy 17. helmikuuta, ja tuomiokapituli haastattelee virkaa hakeneet 20. helmikuuta 2023.