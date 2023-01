Tilojen puute estää ukrainalaisten auttamisen – Sodan alusta asti toimineen tamperelaisyhteisön voimat ovat vähissä

Finlaysonilla toimintansa aloittanut Razom with Ukraine on tähän asti välittänyt ukrainalaispakolaisille vaatteita ja kodintarvikkeita. Nyt yhdistyksellä ei kuitenkaan ole enää tiloja. Keväällä monet ukrainalaisista saavat Suomesta kotikunnan, mikä yhdistyksen aktiivin mukaan lisää kodintavaroiden tarvetta.

Suomeen tulleita ukrainalaisia Tampereella auttanut Razom with Ukraine -yhdistys jää tauolle, koska sillä ei ole enää toiminnalleen tilaa. Yhdistys on toimittanut ukrainalaispakolaisille vaatteita ja kodintarvikkeita sodan alkuajoista lähtien.

Se aloitti toimintansa Finlaysonilla, josta muutti syksyllä Männikönkadulle Hallilaan. Hallilassa Razom toimi samassa talossa Mahdollisuuksien talon kanssa.

Razom on saanut toimia nykyisissä tiloissa ilmaiseksi, mutta nyt tiloihin tulee vuokralainen. Tilaongelmien lisäksi vapaaehtoisten määrä on vähentynyt, eikä toiminnalle ole löytynyt rahoitusta. Mukana on ollut toimintaa pyörittäneen Johanna Pihlajamäen lisäksi neljä muuta vapaaehtoista.

”Vapaaehtoiset ovat väsyneet ja organisointikin vaatii jonkin verran”, Pihlajamäki kertoo. Hän on itse tehnyt vapaaehtoistyötä sodan alusta lähes täysipäiväisesti. Viime syksynä myös töidensä ohella. ”Rahoja ei ole laskettu, paljon on tullut myös ajokilometrejä, tavaroita on viety ihmisille ja haettu ihmisiltä, pitkälti miinuksella mennään.” Razom with Ukraine aloitti toimintansa yhteisönä, mutta se on sittemmin rekisteröitynyt yhdistykseksi.

”Tiloja etsitään ja otetaan ehdotuksia vastaan. Mietimme, voisiko tavaran välitystä rakentaa nettiin.” Pihlajamäen mukaan se vaatisi kuitenkin enemmän kielitaitoa ja palkatun työntekijän.

Kotikuntaoikeus lisää tarvetta

Mahdollisuuksien talo jakaa edelleen ilmaisia vaatteita vähävaraisille, myös ukrainalaisille. Razom with Ukraine jakoi kuitenkin vaatteiden lisäksi myös kodintavaroita. Niille on Pihlajamäen mukaan edelleen suuri tarve.

Pihlajamäen mukaan ukrainalaisten on vaikea hankkia kalusteita ja tavaroita roskalavaryhmien tai nettitorien kautta, koska monet myyjistä valitsevat herkemmin suomenkielisen ostajan.

Helmikuussa sodan alkamisesta on kulunut tasan vuosi. Maaliskuusta alkaen ensimmäiset sotaa paenneet ukrainalaiset voivat hakea Suomesta kotikuntaa. Sen voi tehdä esimerkiksi silloin, kun tilapäisen oleskeluluvan voimassaoloaikaa jatketaan ja henkilö on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.

Pihlajamäki sanoo kotikuntaoikeuden tarkoittavan, että monet ukrainalaiset muuttavat vastaanottoasunnoista uusiin asuntoihin, jolloin kodintavaroiden tarve kasvaa entisestään.

Lahjoitusten määräkään ei ole vähentynyt, mutta tiloja ja voimavaroja välittämiseen Razom with Ukrainella ei tällä hetkellä ole. Vaatelahjoituksia voi kuitenkin edelleen viedä Nextiiliin Lielahteen. Lahjoituksia Ukrainaan toimittaa esimerkiksi Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry.