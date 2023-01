”Tässä on pyritty ohjaamaan pysyvään joukkoliikenteen käyttöön nuoria opiskelijoita”, sanoo liikennelautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Aleksi Jäntti.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi joulukuussa hallintolain vastaisena Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) päätöksen siirtää opiskelijalipun alennus vain mobiilisovellukseen. Tampereen seudun joukkoliikenteessä, Nyssessä, opiskelija-alennuksen on viimeiset kaksi vuotta saanut myös vain ja ainoastaan mobiilisovelluksella.

Fyysistä opiskelijalippua ei Tampereen seudulla saa. Lisäksi ainoa Nyssen opiskelijalippumuoto on 30 päivän kuukausilippu. Arvolipuista, eli joukkoliikenteen kertamaksulipuista, ei Tampereen seudulla opiskelija-alennusta saa.

Mikä? Nyssen opiskelija-alennus Opiskelija-alennuksen saa vain 30 päivän kausilippuna Nysse Mobiili -sovelluksesta. Fyysistä matkakorttia opiskelija ei saa. Arvolipun, eli Nyssen kertamaksun alennusta opiskelija ei myöskään saa. Alle 25-vuotiaat opiskelijat voivat käyttää myös nuorisolippua, jonka saa opiskelijalippua halvemmalla. Opiskelijat käyttävät nuorisolippua opiskelijalippua enemmän.

Tampereen ylioppilaskunta Trey toivoo, että Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä otettaisiin mallia myös Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa, joka päätti nyt voimassa olevasta opiskelijalippumallista 28. lokakuuta 2020.

Lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) kertoo, että tällä hetkellä ei ole suunnitteilla muutosta Nyssen opiskelijalippuun, ei Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen eikä muunkaan vuoksi.

”Se Helsingin hallinto-oikeuden päätös ei liittynyt itse HSL:n päätöksen sisältöön, vaan päätösprosessiin. Eli olisi pitänyt kuulla niitä asiakasryhmiä, joihin päätös vaikutti”, Jäntti sanoo.

”Ei pyydetty kommenttia”

Jäntin mukaan joukkoliikennelautakunnan päätöksen valmistelussa kuultiin opiskelijoita ja päätös tehtiin yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa.

Trey on asiasta toista mieltä.

”Meitä ei ennen päätösesityksen tekemistä pyydetty mitään kommenttia. Meidän vaikuttamisemme tapahtui vasta kun joukkoliikennelautakunnan esityslista oli tullut julki lokakuussa 2020”, sanoo Ilona Taubert, Treyn sosiaalipoliittinen asiantuntija.

Trey julkaisi 22.10.2020 kannanoton lippu-uudistukseen, jossa uudistukseen liittyviä ongelmia opiskelijoille tuotiin esiin. Sillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta päätösesitykseen eikä päätökseen. TREY teki joukkoliikennelautakunnan opiskelijalippupäätöksestä oikaisuvaatimuksen 19.11.2020, mutta sekään ei johtanut mihinkään.

Oikaisuvaatimuksessaan Trey myös toivoi, ”että Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta pyytäisi jatkossa Tampereen ylioppilaskunta Treyltä ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkolta kommenttia aina, kun opiskelijoiden joukko-liikennelippuihin ollaan tekemässä oleellisia muutoksia.”

Jäntti toteaa opiskelijajärjestöjen kuulemisesta, että hänellä on eri tieto asiasta.

”Minulla on semmoinen ymmärrys ollut, että tästä olisi opiskelijajärjestöjen kanssa keskusteltu. Ainakin tiedän, että järjestöt ovat lautakuntaa asiassa lähestyneet.”

Pyrittiin ohjaamaan

Oikaisuvaatimuksessaan Trey katsoi, ”että päätös matkakortin käytön luopumisesta opiskelijalippujen osalta tulee alentamaan opiskelijoiden käyttökokemusta Tampereen seudun joukkoliikenteessä sekä hankaloittaa monen opiskelijan elämää kohtuuttomasti”. Treyn mukaan mobiilisovellus sulkee ulkopuolelle opiskelijat, joilla ei ole älypuhelinta ja opiskelijat, joiden puhelin ei ole väärän tai vanhentuneen käyttöjärjestelmän tai laitevian vuoksi yhteensopiva sovelluksen kanssa. Opiskelijat myös joutuvat Treyn mukaan epäyhdenvertaiseen asemaan suhteessa muihin alennusryhmiin.

Trey ilmaisi kannanotossaan huolensa myös siitä, että opiskelija-alennus poistettiin arvolipuista, eli joukkoliikenteen kertamaksulipuista.

Aleksi Jäntti, miksi opiskelija-alennus poistettiin arvolipuista?

”Tässä on pyritty ohjaamaan pysyvään joukkoliikenteen käyttöön nuoria opiskelijoita, että he käyttäisivät pääsääntöisesti kestäviä kulkutapoja, joita joukkoliikenteen lisäksi ovat tietysti kävely ja pyöräily. Tämä on poliittinen valinta”, Jäntti sanoo.

Entä jos opiskelijajärjestöt Tampereella tekevät opiskelijalippupäätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen ja sieltä tulee tuomio, että päätös on lain vastainen?

”Totta kai, jos toiminnassa havaitaan jotain, mikä ei ole lainmukaista, niin silloinhan toimintaa aina muutetaan. Sehän koskee kaikkea julkista toimintaa”, Jäntti sanoo.