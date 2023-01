Nousimme uuden robottiauton kyytiin Tampereen Hervannassa – tällainen kokemus oli

Sähkömoottoreilla toimivia robottibusseja koeajetaan Hervannassa tammikusta kesäkuuhun saakka. Bussit kuljettavat matkustajia maksutta kahdella reitillä. Testasimme bussin yhdessä kaupungin pormestarin Anna-Kaisa Ikosen kanssa.

Siinä se nököttää ratikan Hervantajärven päätepysäkillä, ranskalaisvalmisteinen, automatisoitu robottibussi. Kyytiin astuessa turvakuljettaja Pekka Raukola luettelee tärkeimmät säännöt matkustajille: älkää koskeko mihinkään ja pistäkää turvavyöt päälle.

Aamulehti pääsi testaamaan automaattibussin reitin Hervantajärveltä Lintuhyttiin ja takaisin. Kyydissä olivat myös Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja Remoted oy:n perustaja Mika Rytkönen. Remoted on tamperelainen robottiauto-operaattori, joka tuottaa moderneja liikkumisen palveluita kuluttajille.

Raukolalla on kaulallaan remote control unit, joka muistuttaa hyvin kaukaisesti radio-ohjattavien autojen ohjainlaitetta. Kyseessä on siis etäkäyttölaite. Bussin on tarkoitus kulkea täysin autonomisesti, mutta koska Lintuhytissä on paljon rakennustyömaata ja siten esteitä, Raukola voi tarvittaessa ottaa etäkäyttölaitteella ohjat käsiin ja kuljettaa ajoneuvoa manuaalisesti. ”Olette kuitenkin turvassa, sitä ei tarvitse pelätä”, Raukola rauhoittelee.

Tältä näyttää ranskalaisvalmisteinen autonominen robottibussi, jossa ei ole rattia tai polkimia. Remoted oy:n perustajan Mika Rytkösen mukaan ajoneuvo ja sen turvatutkaimet ovat uusinta uutta, joten ne tunnistavat esteitä entistä paremmin.

Robottibussien turvakuljettajat Tony Lowe ja Pekka Raukola esittelivät etäkäyttölaitetta, jolla tarvittaessa ohjataan bussia manuaalisesti, jos sen tielle osuu joitain esteitä, kuten lumipenkka.

Esimerkiksi jos alkaa sataa kovasti lunta, Raukola joutuu ohjaamaan bussia. Ohjaimella pystyy tekemään mitä vaan, kuten kääntämään ja pysäyttämään.

Kun kaikki matkustajat ovat löytäneet paikkansa ja laittaneet turvavyöt päälle, Raukola painaa kosketusnäytöstä nappia, jolloin bussi lähtee liikkeelle. ”Hyvää vihreää siirtymää!”

14 kilometriä tunnissa

Autonomiset robottibussit ovat täyssähköautoja. Ranskalais­valmisteisessa autossa on kaksi sähkömoottoria. Akku kestää Raukolan mukaan talvella noin kahdeksan tuntia. Kesällä sen pitäisi kestää jopa 16 tuntia valmistajan mukaan. Kireät pakkaset syövät akkua, mutta Raukolan mukaan ei mitenkään merkittävästi. Myös lämmitys ja ilmastointi kuluttavat akkua. Bussin ikkunat huurtuvatkin matkalla nopeasti, vielä sopivaa tasapainoa lämmityksen ja matkustajamäärän kanssa ei ole löydetty.

Robottibussin ääni kuulostaa hieman skootterilta. Vauhti on kuitenkin puolet hitaampaa, maksiminopeus on 20 kilometriä tunnissa. Nyt talvikeleillä ajetaan enintään 14 kilometriä tunnissa. Kyyti on yllättävän tasaista, vaikka välillä bussi hieman nykii. Yksi kierros kestää Raukolan mukaan noin 20 minuuttia eli kolme rinkiä mennään tunnissa. ”Olemme ratikkapysäkillä joka kolmannella ratikan lähdöllä.”

Ihmisiä on toistaiseksi uskaltautunut kyytiin aika vähän, mutta toisaalta testiajoa on tehty vasta pari viikkoa. Keskiviikkona bussin kyytiin oli tullut iäkäs pariskunta, joka Raukolan mukaan alkaa ehdottomasti kulkemaan robottibussilla, Lintuhytissä kun asuvat.

Sitten edessä näkyy auto. Ihan oikein pysäköitynä tien varteen, mutta kuitenkin selvästi bussin tiellä. Nyt Raukola käynnistää ohjaimen, ja auto ohitetaan manuaalisesti.

Ruudulta voi seurata bussin matkaa. Kartalla näkyy kaikki mahdolliset esteet. Siitä myös näkee, montako satelliittia on käytettävissä ja kuinka pitkä gps-signaali on. Sen pitäisi olla aina alle 2 sekuntia.

Mikä? Robottibussien koeliikenne Ajoneuvot kulkevat kahdella eri reitillä: Reitti 1 Lintuhytti–Hervantajärvi Reitti kulkee Lintuhytin asuinalueelta Makkarajärventietä Hervantajärven ratikkapysäkille.

Reitillä ajetaan päivisin kello 7.–12 ja 14–17..

Keskipäivällä pidetään lataustauko

Reitin pituus on noin 1,2 kilometriä per suunta ja vuoroväli on noin 20 minuuttia.

Matkustajia kuljettaa yksi Easymilen valmistama ajoneuvo. Reitti 2 Hervantakeskus Reitti kulkee myötäpäivään Insinöörinkatu–Teekkarinkatu–Ahvenisjärventie–Opiskelijankatu.

Aikataulu arkipäivisin kello 7–17, keskipäivällä tauko.

Reitin pituus on noin 3,5 kilometriä ja vuoroväli on noin 25 minuuttia.

Matkustajia kuljettaa 2 Auve Techin ajoneuvoa.

Pysäkit: Hervantakeskus F, Sähkökatu, Ahvenisraitti, Teekkarinkatu, Opiskelijankatu 33, Opiskelijankatu 23, Opiskelijankatu 7.

Kolme turvallisuussensoria

Matka Hervantajärveltä Lintuhyttiin mennään ilman yhtäkään äkkipysähdystä. Raukola varoittaa, että ne voivat olla hyvin äkkinäisiä. Kuitenkin paluumatkalla Lintuhytistä ratikkapysäkille yksi ajoneuvo ajaa liian läheltä bussia ja tapahtuu nopea pysähdys. ”Tämän takia turvavöiden pitää olla päällä.”

Bussi tulkitsi ajoneuvon vaaraksi, minkä vuoksi se pysähtyi.

Bussi pysähtyisi myös jokaisella suojatiellä, ellei Raukola olisi kuittaamassa, että jalankulkijoita ei ole. Bussi kuitenkin pysähtyisi, vaikka kuljettaja ei näkisikään jalankulkijaa. Bussissa on viisi sensoria, jotka hoitavat perusliikennettä ja kolme niistä ovat turvallisuussensoreita. Bussit tulkitsevat kaikki yli 27 senttimetriä korkeat esteet uhaksi. Ne joko hidastavat vauhtia tai pysäyttävät ajoneuvon. ”Jos joku pikkulapsi juoksee eteen, bussi pysähtyy, vaikka turvakuljettaja ei olisi ajan tasalla.”

”Tampere on avoin uusille ideoille”, sanoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Pormestariohjelmaan on kirjattu Tampere teknologisen kehityksen mallikaupunkina.

Ei enää kuljettajia

Tulevaisuudessa busseissa ei ole edes turvakuljettajia, tai ainakin se on tulevaisuuden tavoitteena. Mika Rytkösen mukaan koeajoja tehdään pitkään, Hervannassa kesäkuuhun asti. Kesällä busseja kokeillaan luultavasti ensimmäistä kertaa ilman turvakuljettajaa.

Ennen sitä tarvitsee rakentaa etävalvontakeskus. Se tulisi tietenkin Tampereelle.

Mitä lainsäädäntö sanoo tähän? Rytkösen mukaan ei mitään, nimittäin tieliikennelain mukaan ajoneuvolla pitää olla kuljettaja, mutta kuljettajan ei tarvitse olla ajoneuvossa. Kuljettaja voisi siis olla etävalvonta­keskuksessa. Liikenne- ja viestintäministeriössä on Rytkösen mukaan automaattisen tieliikenteen muutosryhmä, jossa pohditaan yhdessä viranomaisten ja toimijoiden kanssa, millainen lainsäädäntö pitää olla, että automaattinen ajaminen voidaan mahdollistaa.

Bussin kyytiin mahtuu kuusi ihmistä. Turvakuljettaja ei istu vaan seisoo. Turvavyöt täytyy aina olla päällä, sillä matkalla voi tulla esteiden takia äkkijarrutuksia.

”Omaa autoa ei enää tarvitse”

Robottiautojen esittelytilaisuudessa ollut pormestari Anna-Kaisa Ikonen pohtii, erottavatko bussien tutkat ihmisen autosta. Raukolan mukaan kyllä, jopa liian hyvin. ”Jos tuolta juoksisi joku Reetta Hurske, hän näkyisi punaisena juoksijana ruudulla”, selostaa Raukola. Samalla ruudulla näkyy myös bussin reitti ja ympärillä olevat esteet.

Rytkösen mukaan maailmassa on reippaasti yli miljardi autoa, eivätkä akkumateriaalit riitä sähköistämään niitä kaikkia. ”Pakko tehdä liikkumisesta kestävää. Tulevaisuudessa ajoneuvoja täytyy käyttää palveluna, ja automaatio on vastaus siihen. Omaa autoa ei enää tarvitse omistaa.”

Ikonen puhuu liikennemäärien lisääntymisestä. Siksi sitä on hänen mielestään tärkeää kehittää.

Pääsemme takaisin lähtöpisteeseen eli Hervantajärven päätepysäkille. Samalla hetkellä paikalle saapuu myös ratikka, joka lähtee pian Tampereen keskustan suuntaan. Raukola on vakuuttunut siitä, että bussien matka muuttuu koko ajan sujuvammaksi. Jo viikossa näkee huiman kehityksen. ”Tämä ei ollutkaan läheskään tällaista viikko sitten, mutta nyt menee mielestäni jo aika hyvin.”