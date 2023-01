Main ContentPlaceholder

Tampere

Erikoisen näköiset autot herättävät nyt huomiota Hervannassa – Näillä reiteillä pääset robotin kyytiin

Hervannassa on aiemmin liikennöinyt robottibusseja, joissa on ollut automaatilla ohjattavat ratti ja polkimet. Uusissa busseissa niitä ei ole, mutta kuljettaja on kuitenkin edelleen kyydissä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tällaiset robottibussit liikennöivät nyt Tampereen Hervannassa. Ne kuljettavat ihmisiä ratikkapysäkeille ja sieltä pois.