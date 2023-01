Uusi yli tuhannen asukkaan alue etenee Tampereella – Kaavassa halutaan säilyttää nykyisen Hyhkyn henki

Hyhkynlaakson asuinalueen suunnittelu alkoi jo vuonna 2009.

Tampereelle rakennettavan uuden Hyhkynlaakson asuinalueen kaava etenee. Alueelle aiotaan rakentaa asuntoja 1 100 ihmiselle. Tällä hetkellä paikalla on peltoa, puistoa ja kaupungin taimistoaluetta.

Asemakaavan suunnittelu alkoi jo vuonna 2009 arkkitehtuurikilpailusta. Sen jälkeen suunnitelmia on kevennetty ja aluetta laajennettu. Viimeisimpään suunnitelmaan tehdyt kaavamuutokset hyväksyttiin tiistaina yhdyskuntalautakunnassa.

Hyhkynlaaksoon aiotaan rakentaa neljä asuinkerrostalojen korttelia, yksi kytkettyjen pientalojen alue, asuinpientalojen alue ja julkisten lähipalvelurakennusten kortteli.

Kaikista kerrostaloista tehdään harjakattoisia. Niissä saa kuitenkin olla vähäisissä määrin pulpetti- ja tasakatto-osuuksia. Korkeita taloja sijoitellaan vain alueen laidoille. Ainoastaan yhden kerrostalokorttelin pohjoisrajalle ja yhden kerrostalotontin itärajalle saa rakentaa kuusikerroksiset rakennukset. Muuten talot ovat enintään neljä- tai viisikerroksisia.

Lautakunnan tiedotteessa kerrotaan, että kaavassa halutaan säilyttää nykyisen asuinalueen henki. Esimerkiksi näkymiin kohti Pispalanharjua on kiinnitetty erityistä huomiota. Korkeimmat rakennukset sijaitsevat alueen pohjoislaidalla ja pienimmät etelälaidalla, lähimpänä jo olemassa olevaa pientaloaluetta.

Mikä? Hyhkynlaakso Noin 14,5 hehtaarin kokoinen uusi asuinalue Nokian moottoritien ja Pyhäjärven välissä. Alueen länsiosassa on puistoa sekä kaupungin taimistoaluetta ja loppu alueesta on peltoa. Uutta rakennusoikeutta tulee noin 56 473 kerrosneliömetriä, josta pääosa on asuinrakennusten tonteilla. Kaavan luonnosaineisto oli nähtävillä loppuvuodesta 2020.

Simolan talo suojellaan

Alueella on varaus myös päiväkodille. Kerrostalojen korttelialueiden väliin sekä pohjois- ja itäpuolelle tulee autopaikkoja, joille täytyy kaavan mukaan rakentaa myös pysäköintilaitos. Kaava-alueella oleva historiallinen Simolan talo suojellaan.

Uudisrakennusten ja jo toteutuneen rakenteen väliin tulee viheralue, josta suurinta osaa hoidetaan luonnonmukaisena puistona. Alueen pohjoisosan maisemapelto jätetään suojaviheralueeksi ja sitä aiotaan hoitaa niin, että näkymä Pispalaan säilyy.

Kaavaselostusta on täydennetty ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen. Muun muassa meluselvityksiä ja melukarttoja on täydennetty, samoin ilmastovaikutusten arviointia. Läntisintä korttelia on muutettu hieman meluselvityksen perusteella. Pysäköintilaitokseen tontille johtavia ajoväyliä on muutettu.

Asemakaava etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn, kun siihen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

