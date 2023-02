Tampere-talon Lumikuningatar-jääbaletti on ollut veronmaksajille miljoonariski ja merkittävä kustannus. Aamulehti laski arvion tuotannon hintalapusta. Nyt Tampere-talo haluaa myydä Lumikuningattaren ulkomaille. Se tuskin onnistuu ilman merkittävää valtiontukea. Herää kysymys, mitä tamperelaiset siitä hyötyisivät.

Tamperelaisesta suurtuotannosta, Lumikuningatar-jääbaletista esitettiin pitkän odotuksen jälkeen viisi näytöstä vuodenvaihteessa Tampereen Nokia-areenassa. Kunnianhimoisen tuotannon taiteellisia ansioita on kiitelty, mutta julkisuudessa ei ole tarkkaan kerrottu, mitä tämä Suomen kaikkien aikojen suurimmaksi esittävän taiteen tuotannoksi hehkutettu jättisatsaus maksoi ja kuka sen maksoi. Julkisuuteen on kerrottu vain hankkeen kestäneen viisi vuotta, siihen käytetyn miljoonia ja sen tuloksen ”päässeen plus miinus nollaan”.