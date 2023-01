SM-hiihtojen Kaupin kisakatsomossa oli lauantaina hulppea tunnelma – Katso löydätkö tuttuja kuvista

Hanna Kivikko on ladun varressa poikiensa Miro, 4, ja Aaro, 2, Korpelan kanssa. Pojat istuvat toppavaatteissaan retkialustoilla ja syövät eväsleipiä. Mukana on myös Hanna Kivikon äiti, mammaksi itsensä esittelevä Maarit Kivikko. ”Pitihän tänne tulla, kun kisat kotikaupungissa järjestetään. Tunnelma on paras paikan päällä, se on ihan eri asia kuin katsoa hiihtoa telkkarista. Eväät kruunaavat kaiken.”