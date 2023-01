Asuntokaupan hiljentyminen ei näy uudiskohteiden hinnoittelussa Tampereella, mutta käytetyistä asunnoista ei enää saa huippuhintoja. Varsinkin kerrostaloyksiöitä ja -kaksioita on nyt paljon tarjolla Tampereella, koska sijoittajat poistuvat asuntomarkkinoilta.

Saunallinen 54 neliön kerrostalokaksio, jossa keittiö on olohuoneen yhteydessä. Hinta 350 000 euroa.

32,5 neliön yksiö. Hinta 228 000 euroa.

Saunallinen 77 neliön kolmio. Hinta 458 000 euroa.

Tässä kolme esimerkkiä ennakkomyynnissä olevien asuntojen hinnoista kahdesta kerrostalosta, joita aletaan rakentaa Tampereen Tohloppijärven rantaan. Tampereen Keskustorille kertyy etäisyyttä runsaat kuusi kilometriä. Pääosassa asunnoista on järvinäköala.

Miksi uudisasuntojen hinnat ovat näin korkealla, vaikka asuntokauppa hiipuu esimerkiksi korkojen nousun vuoksi, rakennusyhtiö Lujatalon myyntipäällikkö Mari Lampinen?

”Tohlopinrannan kerrostalot rakennetaan omalle tontille. Siihen on sitoutunut rakennuttajan rahaa. Ostajat arvostavat omaa tonttia, sillä sen ansiosta asumiskustannukset ovat ennakoitavammat eikä vastikkeeseen tule tontinvuokraa. Myös rantamaisema nostaa hintaa. Lisäksi rakentamisen hinta on noussut inflaation tuoman kustannusnousun seurauksena. Inflaatiosta on ostajalle kuitenkin se etu, että se syö asunnon ostohintaa pois.”

Lampinen ennakoi, etteivät uudisasuntojen hinnat lähde laskuun asuntokaupan hiljennyttyä, vaan sen sijaan rakennusliikkeet saattavat tarvittaessa panna rakennushankkeita jäihin.

Mitä? Asunto- ja kiinteistökauppa Kauppojen määrä: Väheni joulukuussa 2022 koko maassa 25 prosenttia verrattuna huippuvuoden 2021 joulukuuhun. Koko vuonna asunto- ja kiinteistökauppojen määrä väheni 18 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Tuleva kaupankäynti: Odotetaan olevan alkuvuonna 2023 samalla tasolla tai vähän vähäisempää kuin loppuvuonna 2022. Hintataso: Ennustetaan laskevan alkuvuonna noin 5 prosenttia verrattuna loppuvuoden 2022 hintatasoon. Hinnoissa suuria alueellisia eroja. Lähde: Suomen kiinteistönvälittäjät ry

Kuusi asuntoa varattiin heti

Lampinen kertoo, että Tohlopinrannan kerrostalokohteen 50 asuntoa tuli julkiseen ennakkomyyntiin lauantaina 14. tammikuuta. Maanantaina 16. tammikuuta iltapäivällä jo 6:een niistä oli tehty ennakkovaraus. ”Se on mieltä lämmittävä määrä, vaikka asuntokaupassa tahti onkin rauhoittunut parin vuoden takaisesta. Silloin asunnoista puolet oli yleensä varattu jo parissa päivässä ennakkomyynnin alettua ja kun talo valmistui, asuntoja ei juurikaan ollut myymättä.”

Lampisen mukaan kiinnostus Tohlopinrannan asuntoihin perustuu omaan tonttiin ja siihen, että asunnot ovat vähän totuttua suurempia. ”Yksiöt ovat 32,5-neliöisiä. Kolmiot eivät ole 52-neliöisiä, vaan 77-neliöisiä.”

Tohlopinrannan uudiskohteeseen tehdään myös kerhotila, huoltotila polkupyörille pesupisteineen sekä harrastetila esimerkiksi nikkarointiin ja suksien huoltamiseen. ”Puuhailu ja nikkarointi oman talon tiloissa kiinnostaa. Kerhotilaa, jossa voi pitää pienimuotoisia tilaisuuksia, arvostetaan myös”, sanoo Lujatalon myyntipäällikkö Mari Lampinen.

Lampisen mukaan ennakkovarauksen tehneissä on esimerkiksi niitä, jotka haluavat muuttaa pienempään ja helpompaan asumismuotoon.

Sijoittajat ovat poistuneet markkinoilta

Kiinteistönvälittäjä Maiju Katajala tamperelaisesta kiinteistönvälitystoimistosta Herrainmäki LKV:stä sanoo tunnelmien olevan Tampereen seudun asuntokaupassa nyt varovaisen myönteisiä loppuvuoden hiljaiselon jälkeen. ”Koronnousuun aletaan tottua eikä asunnon vaihtamisen tarve ole kadonnut mihinkään.”

Katajalan mukaan järkevänhintaisille perhekodeille on kysyntää yhä. ”Kolmosella alkaville omakotitaloille riittää kysyntää, mutta kun hinta menee 400 000 euron päälle, kysyntää on vähemmän.”

Katajala sanoo, että asuntomarkkinoilta ovat poistuneet sijoittajat sekä niin sanotusti huvikseen asuntoa vaihtavat. Nyt vaihdetaan vain tarpeeseen.

Katajala sanoo, että eniten asuntokaupan hiljentyminen näkyy kerrostaloyksiöissä ja -kaksioissa. ”Niitä on paljon tarjolla, koska sijoittajat vetäytyvät markkinoilta pois, mutta kun mennään 200 000–250 000 euron kolmioihin, niistä ovat kiinnostuneita ensiasunnon ostajat ja pariskunnat.”

Katajalan mukaan myyntiin ei ole vielä tullut asuntoja, joita sijoittajien olisi pakko myydä ajauduttuaan rahavaikeuksiin. Moni sijoittaja kuitenkin pohtii nyt asunnon myymistä. Näin on etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa taloyhtiölainan lyhennysvapaa on päättynyt ja lainan korko-osuus noussut niin, ettei sitä pysty kattamaan vuokran nostolla.

”Fakta on, että tuoton saaminen sijoitusasunnolla on nyt haastavaa. Mutta jos omistajalla on puskuria, en näe syytä paniikkiin.”

”Enää ei saa samaa hintaa”

Katajalan mukaan asuntojen hinnat eivät ole Tampereen seudulla lähteneet sanottavasti laskuun. ”Ylipyyntihintoja ei kuitenkaan enää ole. Myyjän on pakko reagoida siihen, että asunnosta ei enää saa samaa hintaa kuin vielä puolitoista vuotta sitten, jolloin asuntokauppa kävi kuumimmillaan ja hinnat olivat korkeimmillaan.”

Katajala sanoo asuntokaupan hiipumisen näkyvän siinä, että kiinnostuneita ostajaehdokkaita on aiempaa vähemmän. ”Jos ennen asunnosta oli kiinnostunut vaikkapa 20 ostajaa, nyt heitä voi olla vaikkapa 7. Myyntiajat ovat vähän pidentyneet, mikä on tervettäkin, jotta päätöstä 400 000 euron talon ostosta ei tarvitse tehdä muutamassa tunnissa.”