Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi aloitti uudessa työssä aiemmin kuin piti – kysyimme miksi

Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi työskentelee aluksi osa-aikaisesti Etelä-Hervannan koulun apulaisrehtorina. Hän on ehdolla eduskuntavaaleissa, joten vielä ei ole varmaa, jatkuuko pesti kevätlukukauden jälkeen.

Aamulehti

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.) on aloittanut etuajassa työt Etelä-Hervannan koulun apulaisrehtorina. Loukaskorpi tviittasi viime perjantaina, että työskentelee kevään ajan 40 prosenttisesti apulaispormestarina ja 60 prosenttisesti apulaisrehtorina.

Valtuustoryhmät sopivat viime kuntavaalien jälkeen, että sosiaali- ja terveysasioista vastaavan apulaispormestarin työ jatkuu kokoaikaisena kevään 2023 loppuun. Sen jälkeen tehtävä lakkautetaan, koska sote- ja terveysasiat siirtyivät vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle.

Loukaskorpi sanoo, että muutos tehtiin hänen aloitteestaan. ”Itse halusin siirtyä omaan virkaani. Koin, että soten apulaispormestarille ei enää keväällä ole niin paljon työtä, että olisi tarvetta kokoaikaiselle.” Loukaskorpi valittiin kesällä 2019 perusopetukseen apulaisrehtoriksi, josta hän on ollut virkavapaalla.

Sote-siirto työllistää yhä

Työt jakautuvat kahden tehtävän välillä siten, että maanantain ja tiistain Loukaskorpi toimii apulaispormestarina ja loppuviikon apulaisrehtorina. ”Toki kuntalaispalautetta tulee ihan minä päivänä vain, ja edustustehtäviä on viikonloppuisin.”

Apulaispormestarin tehtävistä jäljellä on etenkin sote-siirtoon liittyviä tehtäviä ja viime vuodelta kesken jääneitä asioita, kuten sote-kuljetuksiin liittyneitä ongelmia. Sote-lautakunnan työ jatkuu kevääseen, ja lautakunnassa on vielä hyväksyttävä muun muassa viime vuotta koskevat potilas- ja sosiaaliasiamiehen raportit sekä tilinpäätös.

Loukaskorpi sanoo, että apulaisrehtorin työt ovat lähteneet käyntiin yllättävän hyvin, vaikka paljon on opeteltavaa, kun ollut kauan poissa koulumaailmasta. Hän on koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja sekä opinto-ohjaaja. Hänellä on opetushallinnon tutkinto.

Loukaskorpi on ehdolla kevään eduskuntavaaleissa. Hän sanoo olevansa iloinen päästyään takaisin koulumaailmaan, mutta jatko jää äänestäjien päätettäväksi. ”Totta kai jos äänestäjät haluavat eduskuntaan, sitten lähdetään sinne.” Viime kuntavaaleissa hän sai 1 445 ääntä, jolla sai vaalipiirin 36. suurimman vertailuluvun. Pirkanmaalta valittiin 19 edustajaa.

Loukaskorpi ei ole vielä keskustellut mahdollisuudesta jatkaa virkavapaata apulaisrehtorin työstä, jos tulee valituksi kansanedustajaksi. ”Elän päivän kerrallaan.”