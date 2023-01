Virastotalon sadat työntekijät väistävät noin 60 miljoonan euron remontin alta Tampereella – Näin muutto järjestetään

Valtuusto kokoontuu huhtikuusta alkaen seuraavat kolme vuotta Tampere-talossa.

Tampereen kaupungin keskusvirastotalo tyhjennetään huhtikuun loppuun mennessä. Valtuusto kokoontuu tutun Orvokkimeren alla vielä kaksi kertaa, ennen kuin se siirtyy kokoustamaan noin kolmeksi vuodeksi Tampere-taloon.

Virastotalon peruskorjaus alkaa toukokuussa purkutöillä.

Sen yhteydessä puretaan Puutarhakadun varresta tyhjillään ollut matala osa ja koko talo käy läpi perusteellisen korjauksen. Puutarhakadun varteen nousee viisikerroksinen uudisrakennus.

Mikä? Virastotalon peruskorjaus Peruskorjaus alkaa toukokuussa purkutöillä. Kustannusarvio 59,5 miljoonaa euroa. Puutarhakadun varressa olevan matalan osan tilalle tulee viisikerroksinen uudisosa. Arvioitu valmistuminen on kesäkuussa 2026. Tilat tulevat kaupungin käyttöön, ensimmäiseen kerrokseen tulee julkista tilaa, jossa on esimerkiksi palvelupisteitä ja ravintoloita.

Nyt meneillään on henkilöstön muutto, jota tehdään vaiheittain. Esimerkiksi pormestari ja muu konsernijohto ovat jo muuttaneet Frenckelliin. Koko henkilöstö muuttaa virastotalosta maaliskuun loppuun mennessä. Kaupunginarkisto muuttaa Hervantaan, jonne on valmistumassa kokonaan uudet tilat.

”Me olemme aloittaneet raivaamisen jo vuosi sitten, kun tiedettiin, että remontti tulee. Yksikön henkilöt ovat käyneet läpi tavaransa, arkistoineet arkistoitavat, hävittäneet tarpeettomat ja käyneet läpi, mitä päivittäisessä työssä tarvitaan”, muuttoa koordinoiva hallintopäällikkö Heli Turunen kertoo.

Hän kertoo, että virastotalon henkilöstön muutto on hyvässä mallissa. Samanlainen urakka on edessä vielä Frenckellissä, jossa tiloja tiivistetään niin, että sinne mahtuu myös virastotalon henkilöstön tarvitsemat työpisteet. Kaikkiaan Turusen mukaan tarvitaan 477 työpistettä, kun työntekijöitä on yhteensä molemmissa rakennuksissa 795. Työpisteiden määrä on mitoitettu periaatteella, että 40 prosenttia on etätöissä.

Huhtikuussa virasto tyhjennetään kokonaan esimerkiksi kalusteista ja muustakin. ”Valtuustosalin seinässä oleva upean Orvokkimeren purkaminen on valtavan iso työ”, Turunen kertoo.

Orvokkimeri on Birger Kaipiaisen suurikokoisin, Montrealin maailmannäyttelyyn vuonna 1967 valmistunut teos. Se siirrettiin Tampereen yliopiston aulasta virastotaloon, jonka toinen vaihe ja uusi valtuustosali valmistuivat 1975.

Virastotalon peruskorjauksen arvioitu valmistumisaika on kesällä 2026.Se tuo mukanaan muutoksia. Pormestarin työhuone ei enää ole viidennen kerroksen kulmahuoneessa, kun koko konsernihallinto muuttaa eri kerrokseen.

Osa työntekijöistä siirtyy avokonttoriin. Omat työhuoneet säilyvät heillä, joilla se on työn vuoksi välttämätöntä. Näin on esimerkiksi pormestarilla ja konsernijohtajalla, mutta myös asiakaspalvelutehtävissä, joissa käsitellään ihmisten henkilökohtaisia tietoja tai asiakasmaksuja.