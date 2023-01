Itsekseen liikkunut koira hyppäsi bussin kyytiin Tampereella ”kuin vanha tekijä” – Ihastusta herättänyt karvainen matkustaja löysi nopeasti myös omaan kotiin

Länsilinjojen linja numero 29 matkustajat saivat lauantaina aamupäivällä matkaseuraksi karvaisen kaverin, kun kuljettaja avasi oven yksinään liikkuneelle koiralle Linnainmaalla.

Aamulehti

Linjan numero 29 kuljettajan Anna Litmasen työpäivä sai mykistävän käänteen lauantaina aamupäivällä, kun hänen kuljettamansa bussin kyytiin hyppäsi yksin liikkunut koira.

Litmanen kertoo, että ikimuistoinen työpäivä sai alkunsa, kun hän ajoi Rissosta kohti Raholaa kulkevaa bussia Takahuhdin kohdalla.

Luhtaankadulla Litmasen huomio kiinnittyi jalkakäytävällä istuneeseen koiraan, joka näytti siltä, että se oli aikomassa ylittää tien.

Litmanen ei jäänyt aikailemaan, vaan pysäytti bussin koiran kohdalle ja aukaisi ovet. Litmanen kertoo, että koiraa ei juurikaan tarvinnut houkutella bussiin.

”Olin varautunut houkuttelemaan koiraa sisälle bussiin nameilla, mutta se hyppäsikin kyytiin kuin vanha tekijä ainoastaan äänellä kannustamalla”, Litmanen kertoo.

Astuttuaan sisälle bussiin koira lähti askeltamaan tottuneesti kohti takaosaa ja asettui istumaan bussin keskivaiheilla olevalle porrastasanteelle.

Tamperelainen Laura Savolainen jakoi lauantaina yksin liikkuneesta koirasta kuvan Facebookin Puskaradio-ryhmässä. Päivitys karkuteillä olleesta koirasta on kerännyt lähes 300 kommenttia sunnuntai-iltaan mennessä.

Matkustajat apuna

Litmanen kertoo, että bussin kyydissä olleet matkustajat pitivät matkan aikana huolen siitä, ettei koira päässyt karkaamaan kyydistä samalla, kun matkustajia meni ulos ja tuli sisälle.

”Kun ovet avautuivat, matkustajat pitivät kiinni koiran pannasta, ettei se päässyt livahtamaan ulos.”

Koiralla ei välttämättä ollut myöskään kiire ulos, sillä Litmasen mukaan se selkeästi nautti matkustajien sille antamista rapsutuksista.

Koira matkusti Litmasen ajaman bussin kyydissä noin 35 minuutin matkan aina Raholassa sijaitsevalle päätepysäkille asti.

Litmanen kertoo, että hän sekä koiralle loppumatkan ajan seuraa pitänyt henkilö odottivat paikalla siihen asti, kunnes löytöeläinpalvelu Boondock’s saapui noutamaan koiran.

Kun koira oli päässyt sitä noutamaan tulleen kyytiin, Litmanen jatkoi takaisin reitille. Hän kertoo, että vain reilu puoli tuntia sen jälkeen, kun hän oli luovuttanut koiran Boondock’sille, hän sai tiedon, että koira on päässyt takaisin kotiin.

Satoja kommentteja

Koiran lauantainen bussiseikkailu on herättänyt valtavasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Bussissa matkustaneesta koirasta valokuvan ja siitä päivityksen Facebookissa jakaneen henkilön päivitykseen on reagoitu noin 4 000 kertaa. Lisäksi päivitys on kerännyt 290 kommenttia ja se on jaettu 393 kertaa.

Päivitys ja sen alle kertyneet kommentit eivät ole jääneet myöskään Litmaselta huomaamatta. Hän kertoo, että niistä jokainen on jäänyt mieleen ja niiden lukeminen on lämmittänyt mieltä.

Mieleenpainuva hänelle oli myös lauantainen työpäivä.

”Eilen oli minun paras työpäiväni tähän mennessä. En varmasti ikinä unohda tätä, että koira hyppäsi kyytiin ja pääsi vielä lopulta onnellisesti kotiin”, puolitoista vuotta Länsilinjoilla työskennellyt Litmanen sanoo.