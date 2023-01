On historiallinen tilanne, jos Tampereella vaihtuu pormestari kesken kauden – Näin se käytännössä tapahtuisi

Tampereella ei ole nykyisen pormestarimallin aikana oltu tilanteessa, jossa pormestari vaihtuu kesken kauden. Uusi tilanne voi olla edessä, jos Anna-Kaisa Ikonen lähtee ehdolle eduskuntavaaleissa ja tulee valituksi.

Päätösvalta pormestarin valinnassa on kaupunginvaltuustolla. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen kuvattiin valtuuston kokouksessa 12. joulukuuta 2022.

Aamulehti

Tampereella ollaan uuden tilanteen edessä, jos pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) lähtee ehdolle eduskuntavaaleihin ja mahdollisen valituksi tulemisen seurauksena jättäisi paikkansa kesken pormestarikauden. Kysymys on toki vielä spekulaatiota, sillä Ikonen ei ole vahvistanut lähtevänsä ehdolle. Hänelle on kuitenkin pidetty paikkaa kokoomuksen ehdokaslistalla auki.

Ikosen ratkaisu selviää viimeistään 21. helmikuuta, jolloin ehdokaslistat on jätettävä ennen kello 16 vaalipiirilautakunnalle.

Jos niin kävisi, että Ikonen lähtisi ehdolle, hän voisi ehdolla ollessaan edelleen jatkaa pormestarina. Sama koskee myös apulaispormestareita, joista Johanna Loukaskorpi (sd.) on nimetty eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä vertaa tilannetta siihen, että myös ministerit jatkavat tehtävissään, vaikka lähtevät ehdolle. Tosin on mahdollista, että esimerkiksi työnantajalla on sisäisiä vaalikaranteeniin liittyviä järjestelyjä.

Näin on myös Tampereen kaupungilla. Kaupunginjuristi Jouko Aarnio Tampereen kaupungilta vahvistaa, että kaupungilla on ohjeistus vaalikaranteenista.

Lähtöajatuksena on, että kukaan ei saa saada vaaleissa erityistä hyötyä siitä, että toimii kaupungin tehtävässä. Vaalikaranteeniin sisältyy muun muassa se, että valtuustoaloitteita ja -kyselyjä ei tuoda toimielinten käsittelyyn. Myöskään pormestarin ja valtuuston puheenjohtajan asukasiltoja ei järjestetä. Vaalikaranteeni alkaa vähintään kaksi kuukautta ennen vaalipäivää, näissä vaaleissa 1. helmikuuta.

Valtuusto ratkaisee

Ensin siis käydään vaalit. Jos Ikonen lähtee ehdolle, valituksi tuleminen on aiemman vaalimenestyksen valossa todennäköistä. Jos pormestari sitten jättää eronpyyntönsä, on valittava uusi. Kuntalain mukaan pormestarin toimikausi jatkuu, kunnes uusi pormestari on valittu.

Prosessi valinnassa menisi niin, että edelliset kuntavaalit voittaneen kokoomuksen Tampereen aluejärjestö tekee ehdotuksen pormestariksi valittavasta henkilöstä. ”Käytännössä nämä on yhdessä valtuustoryhmän kanssa käyty läpi, mutta aluejärjestö siinä on kuskin paikalla”, sanoo Kokoomuksen Tampereen aluejärjestön puheenjohtaja Ilpo Rantanen.

Ketkä? Tampereen pormestarit 2007–2012: Timo P. Nieminen (kok.). Pormestari valitaan neljäksi vuodeksi eli valtuustokaudeksi. Niemisen ensimmäinen pormestarikausi oli vajaamittainen (2007–2008), koska hänestä tuli pormestari kesken valtuustokauden kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen eläköidyttyä. 2013–2017: Anna-Kaisa Ikonen (kok.). 2017–2021: Lauri Lyly (sd.). 2021–: Anna-Kaisa Ikonen (kok.).

Lopullinen päätösvalta pormestarin valinnassa on kaupunginvaltuustolla. Tampereella on ollut aivan ensimmäistä pormestarin valintaa lukuun ottamatta se tilanne, että valtuustossa ei ole pormestarista äänestetty. Valinta on ollut käytännössä etukäteen selvä.

Tavaksi on tullut, että puolueet nimeävät pormestariehdokkaansa jo ennen vaaleja, ja vaalit voittaneen puolueen ehdokas lähtee vetämään neuvotteluja pormestariohjelmasta ja -koalitiosta. Vuoden 2021 kuntavaaleissa kokoomus asetti kaksi pormestariehdokasta: Anna-Kaisa Ikosen ja Kalervo Kummolan.

Onko siis niin, että jos Ikonen jättää paikkansa, seuraaja on Kummola?

Ei automaattisesti. ”On mahdollista, että kartoitetaan tilanne uudestaan, mutta kaikki vaihtoehdot ovat auki. Pormestarin pitää olla valtuutettu, sen säännöt sanovat”, Rantanen sanoo. Hänestä keskustelu on vielä ennenaikaista, koska Ikonen ei ole asettunut ehdolle ja on täysin keskittynyt hoitamaan pormestarin tehtävää. ”Emme ole tehneet minkäänlaista kartoitusta tai mitään. Ei jaella Anna-Kaisan työtuolia tai huonetta ennen kuin se on edes vapautunut.”

On kuitenkin niin, että pormestarin vaihdos ei olisi läpihuutojuttu. Ikonen veti kesällä 2021 neuvottelut pormestariohjelmasta ja kokosi koalition, joka sitoutui Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaan Ihmisten Tampere – Mahdollisuuksien kaupunki. Neuvotteluja pormestarivaihdoksen yhteydessä siis todennäköisesti olisi edessä ryhmien kesken.

"Siinä (pormestariohjelmassa) ei sillä tavalla ole akuutteja muutostarpeita, mutta tietysti nämä kaikki käydään läpi, jos kävisi niin, että henkilö vaihtuu. Toistaiseksi kaikki on spekulaatiota”, Rantanen sanoo. ”Uusi johtaja sitten johtaa niin kuin johtaa, mutta minusta on selvä asia, että koalitioryhmät käyvät ison kuvan läpi.”