Ikurin juuri avautunut jääveistospolku kamppailee lämpimän sään kanssa, katso tästä kuvat upeista taideteoksista – luparumba yllätti urheiluseuran

Menninkäisten pidot on yksi Ikurin jääveistospolun näyttävimmistä teoksista. ”Vaan mitäpä menninkäiset juhlivat? Siitä ei muut ota selkoa / suut pysyvät supussa ei pelkoa”. Polun tekstin on käsikirjoittanut tamperelainen Jukka Toivonen, joka on myös lastenohjelma Pikku Kakkosen käsikirjoittaja.