Tapolan tehtaassa syttyi tulipalo, henkilökunta evakuoitiin – Pelastuslaitos: Varsinaisilta vahingoilta vältyttiin

Tapolan lihajalostamolle syttyi tulipalo aikaisin perjantaiaamuna. Hieman ennen kello 7:ää pelastuslaitos tiedotti tilanteen olevan hallinnassa eikä jalostamo kärsinyt laajoja vaurioita.

Tampereen Lielahdessa sijaitsevassa Tapolan lihanjalostustehtaassa syttyi tulipalo perjantaiaamuna. Ilmoitus rakennuspalosta tuli suurena.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jari Hiltunen kertoi kello 6.22, että lihajalostamon katolla on näkynyt liekkejä ja savua.

”Tulipalo on todennäköisesti hormissa. Henkilökunta on evakuoitu ulos, ei henkilövahinkoja. Paikalla on paljon yksiköitä”, Hiltunen totesi.

Pelastuslaitos tiedotti ennen kello 7:ää, että tulipalo syttyi höyrykeskuksen piipussa ja tulipalo pysyi piipussa eikä se päässyt leviämään rakenteisiin.

Piippu ja sen ympäristö vaurioituivat jonkun verran kuumuuden takia. Pelastuslaitos kertoo, että varsinaisilta palovahingoilta vältyttiin.

Pelastuslaitos on paikalla kuitenkin aamun varmistamassa, että paloalue jäähtyy.

