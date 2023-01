2,5 miljoonan euron uudet padelkentät aukesivat – vaikka Tampereen tenniskeskus pysyy paikoillaan, sijainti paranee uuden kaupunginosan myötä

Tampereen tenniskeskuksella voi nyt pelata myös padelia. Viisi uutta kenttää on jo käytössä, vaikka viralliset avajaiset ovat 21. päivä.

Antti Moisio lisää hiekkaa Tampereen tenniskeskuksen padelkentälle. Hiekkaa uppoaa 9 kiloa neliölle. Padelkenttien valmistumisen jälkeen keskuksessa on 43 sisäkenttää.

Tampereen tenniskeskukseen Toimelankadulle Ruotulaan on valmistunut kuusi padelkenttää. Viralliset avajaiset ovat 21. tammikuuta, mutta kentät ovat olleet käytössä jo 2. tammikuuta lähtien.

Uudet kentät maksoivat noin 2,5 miljoonaa euroa.

Tenniskeskuksen taustaorganisaatio on Tampereen tennisseura. Sen toiminnanjohtaja Hannu Granroth sanoo, että myös padelissa on tarkoitus käynnistää kilpailu- ja valmennustoiminta kevään aikana.

Padelkentät tehtiin, koska Tenniskeskus on nimestään huolimatta mailapelikeskus, jossa on mahdollista pelata muun muassa tennistä, sulkapalloa, squashia ja pöytätennistä. ”Haluamme olla Suomen ykköspaikka mailapelipaikkana”, sanoo Granroth. Keskuksen suosituin laji on tennis.

”Prime time -ajat eli noin kello 16–20 kentät ovat olleet käytännössä täynnä”, sanoo Tenniskeskuksen hallipäällikkö Juuso Saarinen.

Kuusi padelkenttää ovat jo käytössä.

Keskuksen sijainti Taysin jälkeen Teiskontien lähellä on hyvä. Granroth sanoo, että sijainti vain paranee, kun alueelle rakennetaan 10 000 asukkaan uusi kaupunginosa ja ratikkareitti. Hän uskoo sen lisäävän asiakkaiden määrää.

Tenniskeskus valmistui Ruotulaan vuonna 1979. Sitä on laajennettu useaan kertaan, sillä alkuvaiheessa oli neljä sisäkenttää ja seitsemän ulkokenttää. Padelkenttien valmistumisen jälkeen kenttiä on yhteensä 55.

Nyt rakennettua tilaa on noin 20 000 neliömetriä, rakennusalaa on jäljellä vielä noin 5 000 neliömetriä.