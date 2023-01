Järjestyksenvalvojat estävät ajamisen kotiovelle Nokia-areenan tornitalossa – Asukas: ”Emme todellakaan tienneet, että tämä on tällaista”

Nokia-areenan yhteydessä sijaitsee asuinkerrostaloja, joiden alaoville ei päästetä ajamaan tapahtumien aikana. Kielto koskee myös Kela-takseja ja invatakseja, mikä vaikeuttaa huonosti kävelevän asukkaan pääsyä kotiin.

Aamulehti

Tampereen kannen kerrostalossa asuva pariskunta on kyllästynyt hankaluuksiin päästä kotiin Nokia-areenan tapahtumien aikana. Toinen heistä on vaikeasti vammautunut ja kulkee Kela-taksilla tai invataksilla. Kun areenalla on tapahtuma, järjestyksenvalvojat eivät päästä taksia ajamaan alaovelle.

Pariskunta on asunut yhdessä kannen kerrostaloista joulukuun alusta. Vammautunut puoliso on joutunut luopumaan iltamenoistaan ongelman takia. ”Kun muutimme tänne, emme todellakaan tienneet, että tämä on tällaista. Luulisi että vaikeasti vammautuneella henkilöllä olisi oikeus päästä kotiinsa”, toinen puolisoista sanoo.

Julkaisemme hänen haastattelunsa poikkeuksellisesti nimettömänä vammautuneen puolison terveystietojen suojelemiseksi.

Kannen isännöitsijä Jani Helenius vahvistaa, että kannella on yleisesti ajokielto tapahtumien aikana poikkeuksena hälytysajossa olevat viranomaisten ajoneuvot. Järjestyksenvalvojat eivät voi tehdä tilannekohtaisia poikkeuksia.

Kannen kerrostaloissa asuville on järjestetty ajokiellon ajaksi kiertoreitti Sorinkadun kautta. Siellä on Kela-takseille ja invatakseille pysähtymispaikka sekä hissi, jolla pääsee nousemaan kannelle. Hissin ovelta on asuintalojen sisäänkäynneille matkaa arviolta muutamasta kymmenestä metristä reiluun sataan metriin.

Hissi vie Sorinkadulta ylös kannelle. Isännöitsijä Jani Heleniuksen mukaan liikuntaesteisiltä on aiemmin tullut hyvää palautetta Nokia-areenan ympäristön järjestelyistä.

Aamulehteen yhteyttä ottanut asukas pitää matkaa puolisolleen liian pitkänä ja vaarallisena talven liukkailla. ”Hänen kävelemisensä on hankalaa ja todella hidasta, noin kymmenen metriä minuutissa. Viimeksi hissi ei edes toiminut.”

Helenius sanoo ymmärtävänsä asukasta, mutta ketään ei ole estetty pääsemästä kotiin. ”Kannen alue on myös lämmitetty, joten kulkeminen on tällöin turvallisempaa kuin lumisella katua-alueella.”

Turvallisuus syynä

Ajokiellon taustalla on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) joulukuussa 2021 tekemä tarkastus Nokia-areenalle ja sitä seurannut kehotus varmistua kannen turvallisuudesta tapahtumien yhteydessä. Tukes totesi tarkastuksessaan kannen oleva erityinen vaara-alue. ”Meidän täytyy kaikkien ymmärtää turvallisuus. Kun mietitään ajoneuvoa ja 10 000:ta ihmistä, onko se hyvä yhdistelmä?” Helenius kysyy.

Tukesista sanotaan, että sen kehotus nojaa kuluttajaturvallisuuslakiin. Lain mukaan palvelusta ei saa aiheutua vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. ”Kyseinen paikka on erityisen haastava, vaikka millaisia järjestelyjä tekisi. Se on ahdas ilman ajoneuvoliikennettäkin. Kaupunkisuunnittelussa ei ole onnistuttu kovin hyvin tässä”, ylitarkastaja Kari Koponen sanoo.

Koposen mukaan autoliikenne on hyvä estää suurissa yleisötapahtumissa kokonaan, jos se suinkin on mahdollista. Liikenne on aiheuttanut vakavia onnettomuuksia. Esimerkiksi vuonna 2008 Raumanmeren juhannus -tapahtumassa osallistuja jäi säiliöauton renkaan alle ja kuoli.

Tiukka linja

Nokia-areena ja jääkiekkojoukkueet ovat noudattaneet Tukesin kehotuksessa ehdotettuja keinoja tiukasti, vaikka muodollisesti ne saisivat päättää itse tavoista, joilla turvallisuus varmistetaan. Vaihtoehtoina täyskiellolle voisivat periaatteessa olla aidattu alue, jolla ajoneuvot voivat liikkua tai ajoneuvon etu- ja takapuolella kulkevat saattajat, jotka varmistavat turvallisuuden.

”Olemme lähteneet kaikessa toiminnassa siitä, että noudatamme viranomaisen eli tässä tapauksessa Tukesin ohjetta. Emme halua alkaa itse tulkitsemaan, ovatko ohjeet hyviä vai huonoja”, sanoo Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro.

Asukas on sitä mieltä, että erityistaksien yhteydessä voisi hyvin tehdä poikkeuksen täyskiellosta silloin, kun kannella ei ole tapahtuman alun tai lopun ruuhkaa. Aro sanoo ymmärtävänsä asukkaan näkökulman, mutta pohtii, voisiko poikkeus johtaa reitin muuttumiseksi yleiseksi taksireitiksi. Hän sanoo kuitenkin poikkeukselle varovasti ehkä – riippuu siitä, mitä mieltä joukkueiden turvapäälliköt ovat asiasta. ”Tutkimme ja mietimme asiaa. Meillä ja areenalla on vuosittain palavereja viranomaisten kanssa. Varmasti se olisi oikea prosessi käydä asia läpi.”

Helenius muistuttaa, että osassa tapahtumia täyskielto ajamiselle tulee poliisilta. Silloin siitä ei voida tinkiä ollenkaan.